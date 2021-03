Prymitywna lawa z Geldingadalur

Magnús Tumi Guðmundsson, profesor geofizyki, mówił o wynikach badań lawy wypływającej z Geldingadalur i stwierdza, że ​​są one bardzo ekscytujące.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że lawa wydobywająca się z wulkanu jest prawdopodobnie najbardziej prymitywną lawą, jaką powierzchnia Islandii widziała od ponad 7000 lat.

Ekscytujące czasy dla geologa

Wcześniej w tym tygodniu w rozmowie z Bylgjan, Magnús powiedział, że „To jest bardzo podobne do tego, co dzieje się na grzbietach oceanu, a pomiary pokazują, że głębokość zapisu wynosi może od 17 do 20 kilometrów. Wtedy jesteśmy pod skorupą ziemską, lawa wyszła prosto stamtąd.

Oznacza to również, że z tego powodu wygląda to inaczej niż w głównych wulkanach jak Grímsvötn i Katla lub Hekli lub jeszcze w innym, gdzie pod skorupą ziemską znajduje się komora magmowa, w której magma gromadzi się i się zmienia i jest kształtowana”.

Na pytanie, jak długo potrwa erupcja, Magnús odpowiedział, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Nikt tego nie wie. Wspomniał jednak, że większość tego typu erupcji zwykle trwa dość długo.

Dodał jednak, że sytuacja związana z tą erupcją może być inna, ponieważ była ona niewielka, i jest stabilna, a magma była głęboko.

„Jest pewne prawdopodobieństwo, że to nie potrwa długo. Ale tak jak powiedziałem, nie wiem tego, patrzę na to co się dzieje” powiedział Magnús.