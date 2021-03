Nowe infekcje w kraju i wielu poza kwarantanną

W ciągu ostatnich trzech dni w kraju zdiagnozowano siedem nowych zakażeń. Jedna osoba została zdiagnozowana w piątek, jedna w sobotę i pięć wczoraj, w niedzielę. Trzy osoby, u których aktywnego wirusa zdiagnozowano wczoraj, były poza kwarantanną.

Informacje te zostały podane dziś na na stronie covid.is, strona nie była aktualizowana od piątku.

W izolatce znajduje się teraz 55 osób, w piątek było 35. 196 osób zostało poddanych kwarantannie, ale w piątek było ich 129. 1014 znajduje się obecnie na kwarantannie kontrolnej. Trzech chorych jest obecnie w szpitalu z powodu Covid-19.

Wczoraj poinformowano, że aktywnego koronawirusa zdiagnozowano u dziesięciu członków załogi statku, który w sobotę zacumował w porcie w Reyðarfjörður.

Wśród osób, u których zdiagnozowano wirusa, są nauczyciel w Laugarnesskóli i zawodnik drużyny piłki nożnej Fylkir z ligi mistrzowskiej.

W związku z tym, że zakażenie pojawiło się w szkole na kwarantannę trafiło około 80 uczniów i 4 nauczycieli. Podobnie stało się z drużyną piłki nożnej, po wykryciu zakażenia cała grupa została skierowana na kwarantannę.

Þórólfur Guðnason Vísir/Arnar

Dziś rano w radiu Bylgjan, epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział, że nie wszyscy, u których zdiagnozowano aktywnego koronawirusa w weekend, zostali poddani kwarantannie i nie wszystkie infekcje były powiązane.

„Moim największym zmartwieniem jest to, że zakażenia pojawiają się wśród społeczności i sytuacja zaczyna się zaogniać. Właśnie o to teraz najbardziej się martwię” powiedział Þórólfur.

Dodał, że teraz kolejnym etapem jest czekanie na to co się wydarzy w najbliższych dniach. Wszyscy powinni jednak zadbać o to aby nosić maski w miejscach publicznych, utrzymywać higienę i pamiętać, że wirus nadal jest aktywny.

„Chociaż mamy rozluźnienia dotyczące liczby osób mogących się spotykać, nie oznacza to, że musimy być w grupach po 50 lub 200 osób” dodał.

Epidemiolog zwrócił uwagę na to, że wystarczy jedna osoba, która mając objawy przez parę dni, nadal będzie spotykała się z innymi i nie podda się badaniom, a potem jej test wyjdzie pozytywny. W ten sposób wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko wśród ludzi powodując jeszcze większe ryzyko dalszych zakażeń.

Częstość zakażeń domowych, tj. liczba zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni wynosi obecnie 3,3, ale w piątek wynosiła 2,5. Częstość występowania zakażeń granicznych wynosi obecnie 11,5, ale w piątek wynosiła 7,9.

15 066 osób jest obecnie w pełni zaszczepionych w tym kraju i rozpoczęto szczepienia w grupie składającej się z 22 887 osób.

Odkąd rozpoczęła się epidemia aktywnego wirusa zdiagnozowano w kraju u 6 119 osób. Ponadto Covid-19 przypisano w Islandii 29 zgonów.