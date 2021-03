Islandzkie budynki są przystosowane do trzęsień ziemi

Ekspert z Islandzkiego Biura Ubezpieczeń od Klęsk Naturalnych mówi, że domy w kraju są budowane tak, że mogą dobrze wytrzymać długotrwałe trzęsienie ziemi. Dopiero mocne trzęsienia ziemi o sile 6 lub większej mogą wpłynąć na strukturę budynków. Chociaż trzęsienie ziemi miało związek z osuwiskiem w Reykjanes, było tak daleko, że prawdopodobnie nie wpłynęło to na konstrukcję nośną domów znajdujących się w okolicy. Od chwili kiedy wzrosła aktywność sejsmiczna na terenie półwyspu, miało tam miejsce ponad pięćdziesiąt tysięcy trzęsień ziemi.

Zarejestrowano sześć trzęsień w przedziale od 5,0 do 5,7 stopnia, 53 w przedziale od 4 do prawie 5 i 524 o sile od 3 do prawie 4 stopni.

Jón Örvar Bjarnason, specjalista ds. oceny szkód i ryzyka w Náttúruhamfaratryggingar, mówi, że domy w tym kraju mogą wytrzymać takie obciążenie.

„W wyjątkowych przypadkach dochodzi do uszkodzenia konstrukcji nośnej domów podczas trzęsień ziemi, które są mniejsze niż sześć. Domy mogą wytrzymać wiele trzęsień ziemi. Chociaż mogą wystąpić drobne pęknięcia lub bardzo drobne uszkodzenia, to nie ma się czym martwić ”- mówi Jón Örvar.

Trzęsienia ziemi na półwyspie Reykjanes od 24 lutego 2021. Vísir/Sigurjón

Musielibyśmy się martwić wieloma wstrząsami powyżej sześciu stopni

Zapytany o to do jakiej sytuacji musi dojść, aby możliwe było uszkodzenie konstrukcji nośnych domów, odpowiedział.

„Możemy się martwić bardzo dużymi i wieloma trzęsieniami ziemi. Mogłoby to spowodować stopniowy spadek nośności domów, ale nie jest to scenariusz, z którym mamy do czynienia teraz” mówi Jón Örvar.

Wskazuje, że na przykład żaden dom nie zawalił się podczas wielkich trzęsień ziemi w południowej Islandii w latach 2000 i 2008.

„Wtedy doszło do uszkodzenia konstrukcji budynków, ale żaden dom się nie zawalił” mówi.

Mówi, że nawet gdyby doszło do trzęsienia ziemi o sile 6,5, to epicentrum byłoby tak daleko, że jest mało prawdopodobne, aby miało to duży wpływ na konstrukcję domów.

„Większość budynków znajduje się bardzo daleko od źródła takiego trzęsienia ziemi, dlatego nie obawiamy się, że doszłoby do poważnych szkód mieszkaniowych, jednak wstrząsy mogły spowodować niewielkie uszkodzenia, ponieważ ich liczba jest tak duża na tym obszarze” komentował Jón Örvar.

Od czasu kiedy rozpoczęła się seria trzęsień ziemi na półwyspie Reykjanes, agencja ubezpieczeń od klęsk żywiołowych otrzymała łącznie 54 zgłoszenia dotyczące szkód. Zdecydowana większość jest z Reykjaviku i Hafnarfjörður, osiem było z Grindavíku i jedno z Árborg i Akranes. Zdecydowana większość powiadomień nie obejmuje poważnych uszkodzeń.