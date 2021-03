Dwa krajowe przypadki COVID-19 wykryte wczoraj

Według najnowszych danych ze strony covid.is, wczoraj wykryto dwa nowe krajowe przypadki koronawirusa. Obaj zakażeni w momencie diagnozy byli poza kwarantanną. Zakłada się, że dwie nowo zdiagnozowane osoby, mają brytyjskie warianty wirusa, podobne do tych, które zdiagnozowano w poprzednich dniach.

Jednym ze zdiagnozowanych był pracownik sklepu spożywczego Hagkaup w Garðabær. Osoba ta pracowała przy magazynowaniu artykułów podczas nocnej zmiany i pracowała w miniony weekend. Ze względu na charakter swojej pracy, osoba ta miała znikomy kontakt z klientami, a cały sklep został odkażony.

Wczoraj, aktywnego wirusa zdiagnozowano u dwóch osób będących poza kwarantanną i są one pośrednio powiązane z osobą, która uzyskała pozytywny wynik podczas drugiego badania przesiewowego 4 marca. Zakażony miał tak zwany brytyjski wariant wirusa. Osoby, u których COVID-19 zdiagnozowano w weekend, mają również wariant brytyjski, zgodnie z wynikami sekwencjonowania.

Specjaliści prześledzili kontakty między osobami biorącymi udział w koncercie, który odbył się w Harpie w zeszły piątek. To skłoniło głównego epidemiologa Þórólfura Guðnasona do wystosowania ostrzeżenia o możliwej grupowej infekcji.

Vísir/Vilhelm

Dobą wiadomością jest to, że można śledzić infekcje

Okazało się również, że jedna ze zdiagnozowanych w weekend osób, która pracuje w Landspítali, była w piątek na koncercie w Harpie. Wszyscy, którzy byli na koncercie, zostali wczoraj zaproszeni na badania, ale jak dotąd żadna próbka nie była pozytywna. Podobnie było z badaniami przesiewowymi w szpitalu. Wczoraj przeanalizowano łącznie 1500 próbek.

„U dwóch osób zdiagnozowano aktywnego wirusa. Nie ma ich wiele, na szczęście to tylko niski procent. Ale nie wiemy, co się stanie. Wiemy, że okres rozwoju infekcji jest dość długi, może zająć kilka dni, dlatego nie powinno dziwić to jak dziś lub jutro zostanie zdiagnozowanych więcej osób, podobnie w następnych dniach, po tym jak na przykład osoby te zostałyby zarażone w ostatni weekend” mówi Þórólfur.

„Ale możemy przynajmniej prześledzić wszystkie te infekcje, to jest satysfakcjonujące. Gdybyśmy znajdowali ludzi bez żadnego związku, byłoby to poważniejsze.”

Z powodu wirusa hospitalizowanych jest obecnie sześć osób, a żadna nie znajduje się na oddziale intensywnej terapii. 107 osób znajduje się obecnie w kwarantannie, a kolejne 16 w izolacji. Częstość występowania zakażeń w ciągu 14 dni na 100 000 osób wynosi obecnie 1,6, podczas gdy zachorowalność w badaniach przesiewowych na granicach wynosi obecnie 3,0.

Jak dotąd 12 710 osób zostało w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, a 16 607 szczepień jest w trakcie.

Harmonogram, według którego mieszkańcy Islandii otrzymują szczepionki i możliwy czas ich przyjęcia znajduje się tutaj (w języku islandzkim).