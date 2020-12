Rząd planuje kupić 85 tysięcy szczepionek

W przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa pomiędzy Islandią a spółką Pfizer, która jest producentem szczepionki przeciwko COVID-19. W ogłoszeniu rządowym podano, że kraj przygotowuje się do zakupu 85 000 szczepionek.

Jest nadzieja, że jeszcze przed końcem grudnia, firma Pfizer otrzyma od Europejskiej Agencji Leków pozwolenie na dopuszczenie szczepionek do obrotu w Europie.

Podano także informację, że ​​Islandia zawarła umowę z firmą AstraZeneca na zakup szczepionki wystarczającej dla 115 000 osób. Na chwilę obecną, spółka ta podobnie jak Pfizer, nie posiada pozwolenia na sprzedaż szczepionek w Europie. Oczekuje się, że Europejska Agencja Leków zakończy proces sprawdzania leku w styczniu. Natomiast 12 stycznia zostanie omówione pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu Moderna.

Islandia i inne kraje EFTA mają zagwarantowany taki sam dostęp do szczepionek, jak kraje Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zawarła już umowy z sześcioma producentami farmaceutycznymi, w tym ze spółkami AstraZeneca, Pfizer i Moderna.

Komisja negocjuje całkowitą ilość szczepionek od każdego producenta i jest ona proporcjonalnie dzielona między kraje. Dodatkowo, każdy kraj zawiera również bezpośrednią umowę z producentami tych szczepionek, które zamierza zakupić.

Islandia już przyjęła umowę z AstraZeneca i podpisze umowę ze spółką Pfizer. Istnieje również projekt umowy z Moderną i Janssen (Johnson & Johnson).

W komunikacie podano, że wkrótce po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki z konkretnej firmy, z którą Islandia ma bezpośredni kontrakt, do kraju dostarczone zostaną pierwsze dawki.

Przewiduje się jednak, że szczepionki, które otrzymają pozwolenie na dopuszczenie ich do obrotu, będą rozprowadzane między krajami, a zatem na początku będą one dostępne w ograniczonych ilościach. Co oznacza, że nie wszystkie uzgodnione ilości będą się zgadzać.

Większość umów przewiduje, że szczepionki będą importowane do kraju przez producenta. Celem jest skorzystanie z tych samych dystrybutorów, co przy dystrybucji leków na Islandii dla innych zagranicznych firm. Dla firm, które prawdopodobnie otrzymają pierwsze pozwolenie na dopuszczenie szczepionek do obrotu, dostępny jest projekt umowy z dystrybutorami.

Wraz ze szczepionkami będą rozprowadzane strzykawki i igły. Za organizację szczepień, we współpracy z placówkami służby zdrowia, odpowiada grupa robocza pod okiem epidemiologa.

Ludzie najprawdopodobniej szczepieni dwa razy i oczekuje się, że szczepienia będą się odbywały co dwa do trzech tygodni. Potem może minąć miesiąc, zanim u danej osoby wytworzą się przeciwciała. Jednak zasady podawania mogą się różnić w pewnym stopniu, w zależności od zastosowanej szczepionki.

Celem szczepień jest ochrona ludzi przed chorobą i wytworzenie odporności wśród dużej grupy społeczeństwa co ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii.

Oczekuje się, że aby uzyskać odporność dużej grupy, szczepieniom będzie musiała się poddać co najmniej połowa populacji. Szacuje się jednak, że zaszczepionych zostanie około 75% mieszkańców.

Można się spodziewać, że proces ten rozpocznie się po zakończeniu roku i władze mają nadzieję, że cele szczepień zostaną osiągnięte w pierwszym kwartale 2021 roku.