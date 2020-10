Nowe dofinansowania z rządu

Rząd ogłosił wyższe dotacje dla firm, które z powodu kryzysu i wprowadzenia nowych ostrzejszych środków związanych z walką z koronawirusem musiały zawiesić działalność. Maksymalna kwota dotacji dla pracownika zostanie zwiększona do 600 000 isk i wsparcie finansowe za każdy miesiąc postoju firmy z powodu COVID-19 będzie przedłużone do wiosny.

Z powodu zaostrzonych środków zwalczania pandemii koronawirusa w ostatnich tygodniach, wiele firm musiało zamknąć lub wstrzymać swoją działalność. W środę nakazano zamknięcie centrów fitness, barów, salonów fryzjerskich i innych firm, które wymagały bezpośredniego kontaktu z klientem.

W komunikacie Ministerstwa Finansów podano, że w projekcie nowelizacji ustawy o wsparciu finansowym dla mniejszych firm w związku z zatwierdzonymi przez rząd ograniczeniami mającymi na celu walkę z koronawirusem, dodano zapewnienie kontynuacji dopłat dla tych firm, które musiały zostać zamknięte lub wstrzymały swoją działalność od 18 września.

Mówi się, że największa zmiana dotyczy kwoty zamknięcia finansowania, która nie będzie już podlegać takim samym limitom, jak w przypadku pierwszej fali epidemii, z którą mieliśmy do czynienia tej wiosny. Natomiast warunki otrzymania dotacji są we wszystkich istotnych aspektach porównywalne z tymi, które były przyznawane za pierwszym razem.

Wobec niepewności co do dalszego rozwoju epidemii w projekcie proponuje się, aby zezwolenie na przedłużenie dotacji nie ograniczało się tylko do tych firm, które zostały już zmuszone do czasowego zamknięcia działalności tej jesieni.

Środek zaradczy powinien więc obowiązywać do połowy przyszłego roku. Natomiast w pierwszym kwartale sytuacja ponownie zostanie poddana przeglądowi pod kątem okoliczności i rozwoju epidemii.

„Za takie działania krytykowano rząd wiosną, że dopłaty dotyczyły zbyt małej liczby pracowników, więc teraz wprowadzamy konieczne zmiany” - powiedziała premier Katrín Jakobsdóttir, o działaniach władz podczas rozmowy z RÚV, po dzisiejszym posiedzeniu rządu.

Katrín dodała także, że dotacje nie obejmą restauracji, które nie zostały zamknięte z powodu wprowadzenia ostrzejszych zasad walki z COVID-19.

Zaostrzone ograniczenia mają obowiązywać przez dwa tygodnie. Katrín powiedziała mbl.is, że na tej podstawie koszt dotacji „na zamknięcie” wyniesie około 300-400 mln ISK.