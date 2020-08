Nowe przepisy zaskoczyły turystów

Od północy zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące kontroli na granicach. Wśród przyjezdnych było kilka osób, które wylądowały na Islandii, nie wiedząc o wymogu kwarantanny i podróżni Ci musieli zmienić swoje plany.

Na lotnisku Keflavík było dziś spokojnie. Samoloty, które dziś wylądowały, były w połowie puste. Icelandair odwołał dziś cztery z dziesięciu planowanych lotów na Islandię. Pomimo małego natężenia ruchu, pasażerowie opuszczali lotnisko znacznie dłużej niż zwykle. Wynikało to z tego, że obecnie wszyscy pasażerowie po przyjeździe do kraju są poddawani testom. Następnie muszą się poddać pięciodniowej kwarantannie i potem kolejnemu testowi.

Þórólfur Guðnason Vísir/Vilhelm

Inne kraje patrzą na Islandię

Epidemiolog Þórólfur Guðnason mówi, że nie wie dokładnie, jak długo będzie obowiązywać nowy system, ponieważ decyzja należy do rządu.

Dodał też, że nie jest pewien, czy Islandia jest obecnie jedynym krajem na świecie, który podejmuje najsurowsze środki, aby utrzymać wirusa poza jego granicami. Mówi jednak, że zdaje sobie sprawę z tego, że inne narody spoglądają na Islandię i rozważają przyjęcie podobnego działania, jaki tu wprowadzono.

Víðir Reynisson, szef policji z wydziału ds. obrony cywilnej, mówi, że po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących przybycia turystów do Islandii nie było żadnych większych problemów.

Víðir Reynisson Vísir/Vilhelm

Natomiast Ríkisútvarpið, poinformowało dzisiaj, że około trzydziestu niemieckich turystów nie zdawało sobie sprawy, że będą potrzebować pięciodniowej kwarantanny.

Według Víðira, odpowiednio wcześnie podjęto próbę informowania ludzi o wprowadzanych zmianach i podróżnym daje się informacje o dostępnym zakwaterowaniu. Dołożono wszelkich starań, aby przekazać te informacje, ale jak się okazało nie dotarły one do wszystkich.

„Nie sądzę, żeby były jakieś większe problemy, oczywiście jest wiele nieporozumień dotyczących tego, że nie wiedziano o tym z góry. Tak jest, gdy szybkość działania jest duża. Pomimo tego, że próbowaliśmy udostępnić im wiele informacji, to nie dotarły one do wszystkich” mówił Víðir w rozmowie z agencją informacyjną.

Na chwilę obecną około 250 hoteli zarejestrowało się na liście Islandzkiej Izby Turystycznej, na którą składają się miejsca gotowe do przyjęcia osób poddanych kwarantannie. Po wprowadzeniu nowych zasad, każdy po przyjeździe do kraju, musi przejść podwójne testy i poddać się 4-5 dniowej kwarantannie. Víðir mówi, że informacje zostały podane do wiadomości, ale ostateczna wersja wszystkich tekstów została opublikowana dopiero wczoraj wieczorem.

„Informacja jest oczywiście w ośmiu językach na stronie covid.is. Wszędzie znajdują się wiadomości w języku angielskim i we wszystkich językach, które otrzymaliśmy z tłumaczeń. Pracujemy dzień i noc, aby to przygotować, a prędkość działania jest bardzo duża o czym wszyscy wiedzą” mówi Víðir.