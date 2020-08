Cztery nowe zakażenia w ciągu doby

U czterech mieszkańców Islandii, zdiagnozowano wczoraj koronawirusa, który wywołuje COVID-19. Wszystkie przypadki zostały potwierdzone w Landspítali.

W szpitalu pobrano wczoraj 667 próbek, a 2115 na granicy kraju. Jak wynika z danych na stronie covid.is, u żadnej z osób, które wczoraj przybyły do kraju nie wykryto koronawirusa.

Obecnie w kraju zakażonych jest 115 osób i od początku nowej fali zakażeń, dwie osoby wyzdrowiały całkowicie. Kwarantannie poddano 766 osób i ich liczba zmniejszyła się w ostatnich dniach.

W szpitalu przebywa obecnie jedna osoba i jeden mężczyzna jest na oddziale intensywnej terapii.

Aktywne infekcje zostały zarejestrowane we wszystkich częściach kraju, w zdecydowanej większości w rejonie stolicy. Największa liczba osób poddanych kwarantannie, czyli 547 znajduje się w okręgu metropolitarnym. Drugim okręgiem co do ilości osób przebywających na kwarantannie, jest południe kraju, gdzie w domach przebywa 98 mieszkańców.

Częstość zakażeń domowych, tj. liczba zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni wynosi podobnie jak wczoraj - 24,8. Częstość występowania zakażeń na granicy wynosi 4,6 i liczba ta nie zmieniła się od wczoraj.