Í grein sinni „Góðvild er ekki stefna“, sem birtist á Vísi 22. október, leitast Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, við að skýra og rökstyðja fyrri ummæli sín um að óheftur straumur innflytjenda, sérstaklega múslima, sé að valda skaða. Hann vísar meðal annars til danskra gagna um afbrot, atvinnuþátttöku og kostnað vegna innflytjenda og færir rök fyrir aðhaldssamari innflytjendastefnu. [1, 7]
Elliði hefur rétt fyrir sér um eitt grundvallaratriði: Um innflytjendamál þarf að ræða á grundvelli gagna, ekki slagorða, ótta eða afneitunar. Ólíkir hópar geta staðið ólíkt í atvinnu, menntun, heilsu og samskiptum við réttarkerfið. Að mæla slíkan mun er ekki fordómar.
En það skiptir öllu máli hvað gögnin mæla, hvaða skýringar þau útiloka ekki og hvaða ályktanir þau réttlæta. Þar seilist grein Elliða of langt. Hún blandar saman lýsandi tölfræði, tilgátum um orsakir og pólitískum niðurstöðum án þess að sýna nægilega skýrt tengslin þar á milli.
Þetta er löng grein, en efnisleg umræða um innflytjendamál krefst nákvæmni. Málefnið er bæði flókið og viðkvæmt, og afleiðingar þess hvernig við ræðum það ná langt út fyrir einstaka skoðanaskipti.
Í nýrri grein hefur Elliði leiðrétt orð sín og segist ekki vilja meta fólk eftir trú. Það er mikilvægt. En þá verður líka að skoða hvort gögnin sem hann leggur nú fram svari upphaflegri fullyrðingu hans.
Meginþungi röksemdafærslunnar hvílir á danskri tölfræði um fólk frá MENAPT-löndum. Það er landfræðileg flokkun, ekki trúarleg. Þótt stór hluti íbúa þessara landa sé múslímar sýna tölur um landfræðilegan uppruna ekki hvort trú hafi áhrif á afbrot, atvinnu eða aðlögun.
Upprunalega var fullyrt að múslímar yllu skaða. Nú eru lagðar fram tölur um afbrot og atvinnu fólks frá tilteknum löndum. Þetta er ekki sami hluturinn.
Við getum prófað röksemdafærsluna á íslensku samfélagi. Samkvæmt ríkislögreglustjóra voru karlar grunaðir um að vera árásaraðilar í tæplega 74% skráðra heimilisofbeldismála árið 2025. [19] Það er alvarlegt samfélagslegt vandamál sem krefst markvissra viðbragða. En það þýðir ekki að karlmenn almennt séu sekir um ofbeldi eða að réttlætanlegt sé að skerða tækifæri allra karla vegna kyns.
Við beinum aðgerðum að ofbeldi, áhættuþáttum og þeim aðstæðum sem geta stuðlað að því. Við gerum ekki einstaklinga ábyrga fyrir hegðun annarra sem tilheyra sama hópi.
Sömu kröfur um nákvæmni, meðalhóf og einstaklingsbundið mat verða að gilda þegar við ræðum innflytjendur. Tölfræðilegur munur getur réttlætt rannsóknir, forvarnir og breytingar á opinberri þjónustu. Hann réttlætir ekki sjálfkrafa að uppruni eða trú sé notuð sem staðgengill fyrir mat á einstaklingi. Við myndum ekki vilja vera gerð ábyrg fyrir stríðum BNA víðsvegar um heiminn bara af því að við erum í NATO með þeim, sem dæmi. Því það er jafn auðvelt að segja MENAPT og NATO.
Spurningin er því ekki hvort við eigum að taka mark á tölfræði. Spurningin er hvort eða hvernig við eigum að láta hana lýsa samfélagslegum vanda eða dæma einstaklinga fyrirfram.
Spurningin er því ekki hvort við eigum að taka mark á tölfræði. Spurningin er hvernig við notum hana til að skilja samfélagslegan vanda án þess að dæma einstaklinga fyrirfram.
Í öllum samfélögum, öllum menningarheimum og á öllum tímum sögunnar finnum við fólk sem hefur sýnt einstaka góðmennsku og fólk sem hefur framið hræðilega glæpi. Mannkynssagan er full af dæmum um hvort tveggja, óháð þjóðerni, trú eða uppruna. Enginn menningarheimur hefur einkarétt á góðmennsku og enginn hefur einkarétt á grimmd.
Við erum öll manneskjur, fær um bæði gott og illt. Aðstæður okkar, uppeldi, reynsla og tækifæri hafa áhrif á hvaða leiðir við förum, en þjóðerni eða trú segir ekki fyrir um siðferðilegt gildi okkar sem einstaklinga.
Tölfræði getur sagt okkur eitthvað um hópa. Hún getur ekki sagt okkur hver einstaklingurinn fyrir framan okkur er.
Vandinn við andstæðuna milli „góðvildar“ og „stefnu“ er að hún gerir mannréttindi að valkvæðri mildi. Jafnræði fyrir lögum, bann við mismunun, réttur til einkalífs og sú regla að fólk sé metið eftir eigin athöfnum fremur en uppruna eru ekki kurteisisreglur sem hægt er að víkja frá þegar þrengir að. Þau eru rammi góðrar stjórnsýslu.
Mannréttindi gera stefnu fyrirsjáanlega: sömu reglur gilda um fólk í sambærilegri stöðu og stjórnvöld þurfa að geta rökstutt af hverju aðgerð er tekin. Það verndar alla gegn geðþótta, rangri flokkun og því að hópeinkenni sé notað í stað einstaklingsbundins mats.
Það er jákvætt að Elliði leiðrétti fyrri ummæli sín og segi að uppruni sé ekki örlög og trú eigi ekki að vera mælikvarði á einstaklinga. En sú leiðrétting verður ófullnægjandi ef tengingin er endurtekin með óbeinum hætti: með því að nota landfræðilega hópa í samhengi við afbrot, skort á aðlögun og ótta almennings og tala síðan um „sérstaka varúð“ gagnvart þeim sem aðlagast illa.
Ef þar er átt við hegðun einstaklinga eins og ofbeldi, lögbrot eða kerfisbundna höfnun á grundvallarreglum samfélagsins er það óumdeilanlegt. En ef varúðin á að gilda fyrirfram út frá upprunalandi eða hópaflokkun, er matið fært frá hegðun yfir á áhættu sem er eignuð hópnum. Þar liggja fordómarnir og greinarmunurinn sem við verðum að geta gert til þess að geta forðast það að umræðan verði rasísk.
Elliði nefnir leigubíla, öryggisverði í skólum, áreitni og rafbyssur lögreglu. Þetta eru raunveruleg umræðuefni og áhyggjur fólks geta verið fullkomlega skiljanlegar. Það er hins vegar mikilvægt að greina á milli þess að vandamál sé raunverulegt og þess að rétt skýring hafi fundist á orsök þess.
Leigubílamálið er sérstaklega gott dæmi. Árið 2023 tóku gildi lög sem gjörbreyttu starfsskilyrðum leigubílstjóra. Fjöldatakmörkunum var aflétt, aðgangur að markaðnum auðveldaður og rekstrarumhverfinu breytt. Í kjölfarið komu upp alvarleg vandamál, meðal annars ásakanir um svindl á réttindaprófum, ágreiningur um gjaldtöku, átök milli bílstjóra og óviðeigandi framkoma gagnvart farþegum. Mörg þessara mála fengu mikla athygli, ekki síst fyrir tilstilli myndbanda sem dreift var á samfélagsmiðlum. [11–13]
Það er ekkert óeðlilegt við að fólk bregðist við slíkum fréttum með áhyggjum eða óöryggi. Sérstaklega þegar um er að ræða þjónustu þar sem farþegi er einn í bíl með ókunnugum einstaklingi. Þær áhyggjur þarf að taka alvarlega.
En hvað olli vandanum? Var það uppruni nýrra bílstjóra eða sú ákvörðun stjórnvalda að gjörbreyta markaðnum án þess að tryggja nægilega öflugt eftirlit, öruggt prófakerfi og skýrar reglur um starfsemina? Brugðust stjórnvöld í framkvæmd sem leiddi til þess að sumir fengu leyfi sem annars hefðu ekki staðist kröfur? Er breytingin sem fólk upplifði einmitt afleiðing þess að fyrirkomulag sem áður tryggði gæði í faggildingu leigubílsstjóra var hent til hliðar fyrir eitthvað sem virkaði einfaldlega ekki? Eða var ástæðan „útlendingar”?
Við vitum að svindl á prófum var til umfjöllunar og stjórnvöld hafa sjálf brugðist við með breytingum sem eiga að tryggja að próftaka fari fram án utanaðkomandi aðstoðar. Það bendir til þess að að minnsta kosti hluti vandans hafi legið í framkvæmd og eftirliti, ekki þjóðerni þeirra sem nýttu sér nýju reglurnar. [14]
Þetta útilokar ekki að tungumálakunnátta, ólík reynsla af þjónustustörfum eða skortur á þekkingu á íslenskum reglum geti skapað vandamál sem þarf að bregðast við. En lausnin á slíku er að gera skýrar, málefnalegar kröfur til allra sem sinna starfinu og tryggja að þeim sé framfylgt.
Sama aðgreining á við um önnur dæmi Elliða. Það að rætt sé um öryggisverði í skólum eða rafbyssur lögreglu sýnir ekki sjálfkrafa að innflytjendur séu orsök þess. Til þess þarf gögn um þróun vandans, hverjir tengjast honum og hvaða aðstæður skýra hann.
Áhyggjur fólks eru ástæða til að rannsaka vandamál, ekki sönnun fyrir þeirri skýringu sem fyrst kemur upp í hugann. Og þegar stjórnvöld hafa sjálf breytt reglum sem kunna að hafa stuðlað að vandanum verður að rannsaka ábyrgð þeirra líka.
Það er mannlegt að leita einfaldra skýringa á flóknum vandamálum. Sérstaklega þegar hægt er að benda á einhvern sem tilheyrir ekki „okkar“ hópi. Í félagslegri sálfræði er vel þekkt hvernig skipting fólks í innan- og utanhópa (e. in-group og out-group) getur ýtt undir fordóma, sérstaklega þegar fólk upplifir ógn eða óöryggi. [8]
Stjórnmálin hafa ítrekað nýtt sér þetta. Þegar samfélög glíma við efnahagsþrengingar, óöryggi eða vantraust á stjórnvöld getur verið þægilegra að benda á utanaðkomandi hóp en að horfast í augu við eigin ákvarðanir og kerfisbundinn vanda. Slíkir blórabögglar geta bæði beint athyglinni frá ábyrgð stjórnvalda og skapað réttlætingu fyrir aðgerðum sem annars nytu minni stuðnings.
Sagan geymir mörg dæmi. Gyðingum var kennt um svartadauða í Evrópu á 14. öld. Í Rúanda var áróður sem kenndi tútsum um samfélagslegan vanda notaður í aðdraganda þjóðarmorðsins 1994. Í nútímastjórnmálum má einnig sjá hvernig innflytjendum er kennt um húsnæðisskort, álag á heilbrigðiskerfi og versnandi opinbera þjónustu, jafnvel þótt vandinn eigi sér flóknari og oft langvarandi skýringar. [9–10]
Þessi dæmi eru vitanlega ólík að umfangi og afleiðingum. Þau sýna þó sömu hættuna: Þegar samfélagslegur vandi er skilgreindur sem eiginleiki tiltekins hóps færist athyglin frá orsökum vandans yfir á það hverjum hægt sé að kenna um hann.
Þetta getur líka verið pólitískt hentugt. Sá sem bendir á ógnina getur um leið sett sig í hlutverk bjargvættarins sem ætlar að vernda samfélagið gegn henni. Það getur skapað ímynd festu, hugrekkis og forystu, jafnvel þótt raunverulegar orsakir vandans liggi í ákvörðunum stjórnvalda, vanrækslu eða kerfi sem stjórnmálamennirnir sjálfir hafa átt þátt í að móta. Þá verður sá sem kann að bera ábyrgð á vandanum skyndilega sá sem segist ætla að bjarga okkur frá honum.
Þess vegna þarf ekki aðeins að spyrja hvort verið sé að sýna fram á raunverulegar orsakir vandans eða einfaldlega finna honum hentugt andlit. Við þurfum líka að spyrja hver ber ábyrgð á aðstæðunum, hver fær að skilgreina ógnina og hver hagnast pólitískt á því að vera talinn bjargvætturinn.
Það þarf því alltaf að spyrja hvort verið sé að sýna fram á orsök vandans eða einfaldlega finna honum hentugt andlit.
Ég sé oft sagt eitthvað á þá leiðina að fólk megi ekki segja neitt án þess að vera stimplað rasistar. Spyrjum þá hvernig getur fólk rætt áhyggjur sínar af innflytjendamálum án þess að vera umsvifalaust sakað um rasisma?
Fólk upplifir breytingar í umhverfi sínu. Það sér myndbönd af átökum, lendir í óþægilegum samskiptum eða finnur fyrir óöryggi. Þegar einstaklingar sem tengjast slíkri reynslu eru af erlendum uppruna getur sú tenging orðið sterk í huga fólks. Óttinn getur verið raunverulegur, jafnvel þótt skýringin á honum sé röng.
Rannsóknir í félagssálfræði sýna að upplifun af ógn frá öðrum hópum tengist neikvæðum viðhorfum til þeirra. En rannsóknir sýna líka að samskipti milli hópa geta dregið úr fordómum, meðal annars með því að draga úr kvíða og auka samkennd. Það er því ekki nóg að leggja fram tölur. Við þurfum líka að skilja hvaðan tilfinningarnar koma og hvernig hægt er að vinna með þær. [8, 11]
Dæmið um Skjöld Íslands er áhugavert í þessu samhengi. Árið 2025 tók hópur karlmanna sig saman um að ganga um miðborg Reykjavíkur, meðal annars með yfirlýst markmið um að vernda konur gegn áreitni og ofbeldi, sérstaklega af hálfu erlendra karlmanna. Hópurinn taldi sig þannig vera að auka öryggi. En samtök kvenna af erlendum uppruna lýstu áhyggjum af þessum svokölluðu verndarhópum og þeirri ógn sem þær töldu þeim fylgja. [16–17]
Þarna birtist ákveðin mótsögn. Það sem einum hópi finnst vera vernd getur öðrum fundist ógnandi. Ef markmiðið er að auka öryggi kvenna, hlýtur að skipta máli hvernig konurnar sjálfar upplifa aðgerðirnar. Ekki aðeins hvernig þeir sem segjast ætla að vernda þær upplifa þær.
Það er líka áhugavert að skoða þetta út frá hugmyndum okkar um karlmennsku. Körlum eru oft send þau skilaboð að þeir eigi að vera sterkir, óhræddir og tilbúnir að verja aðra. Að viðurkenna ótta getur við slíkar aðstæður verið upplifað sem veikleiki. Ótti getur þá birst sem reiði, tortryggni eða þörf fyrir að sýna styrk og taka stjórnina. Það segir ekkert með vissu um hvatir einstakra meðlima Skjaldar Íslands, en er mikilvægt að hafa í huga þegar við ræðum hvernig samfélagið bregst við upplifaðri ógn. [18]
Ef einhver segir „mér finnst ég ekki lengur öruggur í miðbænum vegna útlendinga“ er gagnlegt að spyrja hvað hafi gerst. Var um að ræða áreitni, hótanir, ofbeldi eða einfaldlega óöryggi í framandi aðstæðum? Og hvernig vitum við að uppruni viðkomandi skýri það sem gerðist?
Það er mikill munur á að segja „ég varð hræddur þegar ég lenti í þessum aðstæðum“ og „þetta fólk er hættulegt“. Fyrri fullyrðingin lýsir upplifun sem ber að taka alvarlega. Sú seinni alhæfir um heilan hóp og krefst rökstuðnings sem einstaklingsbundin reynsla getur ekki veitt.
Markmiðið er ekki að kenna fólki að fela fordóma sína á bak við kurteislegra orðalag. Markmiðið er að hjálpa okkur öllum að skoða eigin viðbrögð, efast um fyrstu skýringuna sem okkur dettur í hug og greina á milli raunverulegrar hættu og þeirrar hættu sem við eignum fólki vegna útlits þess eða uppruna.
Við eigum að geta rætt óöryggi, áreitni, tungumálaörðugleika og árekstra um samfélagslegar reglur án þess að afgreiða allar áhyggjur sem rasisma. En við verðum líka að skilja hvers vegna það getur verið svo erfitt að ræða fordóma. Flestir upplifa ekki eigin fordóma sem fordóma. Þeir upplifa þá sem eðlileg viðbrögð við því sem þeir hafa séð, heyrt eða lent í. Tilfinningin er raunveruleg og þess vegna virðist skýringin á henni líka vera sönn.
Þegar einhver bendir á að slík skýring feli í sér fordóma getur það því hljómað eins og verið sé að segja viðkomandi að upplifun hans sé röng, að hann sé að ímynda sér hættuna eða jafnvel að hann sé vond manneskja. Viðbrögðin verða þá gjarnan varnarviðbrögð fremur en vilji til að endurskoða eigin ályktanir.
Þess vegna skiptir máli að greina á milli manneskjunnar og ályktunarinnar. Við getum tekið upplifun fólks alvarlega og um leið bent á að það sé óréttmætt að yfirfæra hegðun einstaklings á heilan hóp. Að benda á fordóma í fullyrðingu er ekki það sama og að dæma þann sem setur hana fram sem óbætanlega fordómafulla manneskju. Og að viðurkenna eigin fordóma þarf ekki að vera niðurlæging, heldur tækifæri til að skilja betur hvernig eigin hugsun virkar.
Það er ekki alltaf auðvelt að sjá eigin fordóma, einmitt vegna þess að þeir birtast okkur oft sem heilbrigð skynsemi. Þess vegna þurfum við bæði að geta hlustað á upplifun annarra án þess að samþykkja sjálfkrafa skýringar þeirra og tekið gagnrýni á eigin ályktanir án þess að líta á hana sem persónulega árás.
Sama gildir um dönsku afbrotavísitölurnar. Þær geta verið mikilvægar lýsandi tölur: þær sýna að skráðar niðurstöður í réttarkerfinu eru ólíkar milli tölfræðilega skilgreindra hópa. Þær svara hins vegar ekki sjálfkrafa því hvað veldur muninum.
Skráðar niðurstöður réttarkerfisins verða til í gegnum mörg stig: löggæslu, stöðvanir, leitir, ákærur, gæsluvarðhald og refsingu. Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa fundið vísbendingar um að kynþáttur geti haft sjálfstæð áhrif á sum þessara stiga. Munur í réttarkerfisgögnum getur því að hluta endurspeglað mismunandi meðferð innan kerfisins, en ekki eingöngu mun á brotatíðni. [2–4]
Þetta sannar ekki að sama mismunun eigi sér stað í Danmörku. Það sýnir hins vegar hvers vegna réttarkerfisgögn eru ekki hrein mæling á brotatíðni.
Aldursleiðrétting er nauðsynleg, en hún er aðeins eitt skref. Tekjur, menntun, atvinnuleysi, fjölskylduaðstæður, búseta, aldur við komu, félagsleg einangrun, mismunun og aðgengi að tungumáli og vinnumarkaði geta einnig skipt máli. Án slíkrar greiningar er ekki hægt að gera uppruna eða „menningu“ að skýringu.
Elliði bendir á að önnur kynslóð innflytjenda í Danmörku komi verr út í afbrotatölfræði en sú fyrsta. Það vekur mikilvægar spurningar um hvers vegna börn sem alast upp í Danmörku standi verr á þessum mælikvarða en foreldrar þeirra sem ólust upp annars staðar.
En það er ekki sjálfkrafa rök fyrir því að herða eigi aðgang nýrra innflytjenda. Þvert á móti ætti þetta að vekja spurningar um áhrif þess samfélags sem börnin alast upp í. Hvaða hlutverki gegna skólakerfið, húsnæðismarkaðurinn, félagsleg staða, mismunun og tækifæri á vinnumarkaði?
Ef önnur kynslóð, sem er fædd og uppalin í Danmörku, kemur verr út en sú fyrsta, hvers vegna ætti þá að líta á uppruna foreldranna sem sjálfgefna skýringu en ekki líka rannsaka áhrif danska samfélagsins? Það er ekki hægt að svara þeirri spurningu með því einu að vísa í afbrotatölfræði hópanna.
Það er gagnlegt að sjá að fólk frá MENAPT-löndum sem kom til Danmerkur á atvinnuleyfi hefur staðið vel í atvinnu og haft lægri afbrotavísitölu. Það styður þá eðlilegu ályktun að sterk tengsl við vinnumarkað skipti máli. [1]
En það sannar ekki að atvinnuleyfið hafi valdið betri útkomu. Fólk sem fær atvinnuleyfi er yfirleitt komið með starf eða eftirsótta reynslu og er því frá upphafi ólíkt fólki sem kemur af öðrum ástæðum. Betri árangur getur þannig endurspeglað hverjir veljast inn í hópinn fremur en áhrif leyfisleiðarinnar sjálfrar.
Af þessu má draga þá ályktun að mikilvægt sé að styðja snemma við tungumál, nám, starf og húsnæði. Ekki þá ályktun að fólk sem kemur vegna fjölskyldusameiningar eða alþjóðlegrar verndar sé sjálfkrafa ólíklegra til að aðlagast.
Talan um neikvætt nettóframlag MENAPT-hóps til danskra opinberra fjármála árið 2019 er sömuleiðis útreikningur eins árs, ekki ævilangt uppgjör um verðmæti fólks - eins kalt og það er. Hún ræðst meðal annars af aldurssamsetningu, atvinnuþátttöku, kostnaði við börn, menntun og því hvernig sameiginlegum útgjöldum er skipt niður. Hún segir ekki beint til um framlag til landsframleiðslu, störf sem samfélagið þarf að manna eða framtíðaráhrif þess að fólk nær fótfestu.
Danska fjármálaráðuneytið sýnir einmitt að hóparnir utan MENAPT-flokksins eru ekki einsleitir: vestrænir innflytjendur og afkomendur höfðu jákvætt nettóframlag árið 2019, en annar flokkur landa utan MENAPT hafði neikvætt framlag. Að draga þetta saman í einn samanburðarflokk felur mikilvægan innri mun. [5]
Íslensku tölurnar, sem Elliði nefnir, eru of ófullnægjandi til að bera þá niðurstöðu sem þeim er ætlað. Fangelsistalan blandar saman gæsluvarðhaldi og afplánun og greinir hvorki eftir búsetu, dvalartíma né uppruna. Hún er því ekki mælikvarði á brotatíðni meðal innflytjenda sem búa á Íslandi. Hlutfall erlendra ríkisborgara sem þiggja fjárhagsaðstoð í einu sveitarfélagi segir sömuleiðis lítið án nefnara, samanburðar, upplýsinga um lengd aðstoðar og stöðu á vinnumarkaði.
Því má taka undir meginatriði Elliða: Ísland þarf betri og samræmdari tölfræði. Raunar er þegar gert ráð fyrir að bæta gagnainnviði og gera tölfræði um stöðu innflytjenda áreiðanlegri og samanburðarhæfari. [6] Tilgangurinn með betri gögnum hlýtur þó að vera að draga úr getgátum, ekki að gefa núverandi getgátum meira pólitískt vægi.
Þar liggur meginmótsögn greinarinnar. Annars vegar segir Elliði að uppruni sé ekki örlög og að tölfræðileg upprunaflokkun sé ekki lýsing á einstaklingum. Hins vegar notar hann einmitt þessa flokkun til að vekja upp sérstaka varúð gagnvart hópum og til að rökstyðja aðhaldssamari stefnu. Uppruni er þá ekki sagður ráða úrslitum, en honum er samt gefið hlutverk sem staðgengill fyrir áhættu.
Niðurstaðan er ekki sú að ekki megi ræða gögn, getu samfélagsins eða árangur aðlögunar. Þvert á móti. En greinin er ekki rökstudd afsökun fyrir alhæfingum um fólk eftir uppruna eða trú. Hún er fremur endurrömmun: frá berum alhæfingum yfir í kröfu um gögn og strangari stefnu.
Sú krafa getur verið lögmæt. Gögnin sem lögð eru fram styðja hins vegar ekki enn þá undirliggjandi ályktun að tilteknir upprunahópar eigi að sæta sérstakri varúð. Til þess þyrfti skýrari íslensk gögn, viðeigandi samanburð, rannsóknir sem greina orsök frá fylgni og nákvæm, einstaklingsmiðuð viðmið fremur en víðfeðma landfræðilega stórflokka.
Von ein dugar ekki sem stefna. En það gera ótti og grófir upprunaflokkar ekki heldur. Mannréttindi eru ekki góðvild. Þau eru góð stefna.
Höfundur er fyrrverandi þingmaður og núverandi nörd um pólitík og málefnalega umræðu.
Heimildir
Elliði Vignisson. „Góðvild er ekki stefna.“ Vísir, 22. október 2026.
Pierson, Emma o.fl. „A Large-Scale Analysis of Racial Disparities in Police Stops Across the United States.“ Nature Human Behaviour, 2020.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. „Reducing Racial Inequality in Crime and Justice: Science, Practice, and Policy.“ 2023.
United States Sentencing Commission. „2023 Demographic Differences in Federal Sentencing.“ 2023.
Danmarks Finansministerium. „Økonomisk analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2019 — revideret version.“ September 2023.
Alþingi. „Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2026–2029.“ Þingskjal 1026, 157. löggjafarþing.
Kjartan Kjartansson. „Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“.“ Vísir, 20. október 2026.
Riek, Blake M., Eric W. Mania og Samuel L. Gaertner. „Intergroup Threat and Outgroup Attitudes: A Meta-Analytic Review.“ Personality and Social Psychology Review, 2006.
United States Holocaust Memorial Museum. „Antisemitism“ og „Nazi Propaganda“.
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Innviðaráðuneytið. „Ný lög um leigubifreiðaakstur.“ 16. desember 2022.
RÚV. „Átök og dramatík kvöld eitt á íslenskum leigubílamarkaði.“ 23. apríl 2025.
Vísir. „Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum.“ 30. janúar 2026.
RÚV. „Eyjólfur boðar u-beygju á leigubílamarkaði.“ 30. janúar 2026.
Pettigrew, Thomas F. og Linda R. Tropp. „How Does Intergroup Contact Reduce Prejudice? Meta-Analytic Tests of Three Mediators.“ European Journal of Social Psychology, 38(6), 922–934, 2008.
Kolbeinn Tumi Daðason. „Segjast komnir með nóg og ætla að gæta að framtíð Íslands.“ Vísir, 21. júlí 2025.
Reykjavíkurborg. „Fundargerð mannréttindaráðs, 24. júlí 2025.“ Bókun áheyrnarfulltrúa Samtaka kvenna af erlendum uppruna (W.O.M.E.N.).
Respect Victoria. „Perceptions and Experiences of the Social Pressures About What It Means to Be a Man.“ Um félagslegan þrýsting á karla að sýna hörku og fela ótta og berskjöldun.
Ríkislögreglustjóri. „Tilkynningum um heimilisofbeldi fjölgar á milli ára.“ Ísland.is, 20. janúar 2026.
Gervigreind var notuð í heimildavinnu og yfirlestur og rýni á framsetningu þar sem sérstök áhersla var lögð á rökfræðilega og gagnadrifna framsetningu. Höfundur skrifaði upprunalega textann og samþykkir umorðun gervigreindarinnar sem betri og skýrari framsetningu á því sem höfundur vildi láta koma fram.
Björn Leví Gunnarsson skrifar
Herdís Ósk Sveinsdóttir skrifar
Kristín Kjartansdóttir skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Sveitarstjórnarfólk Framsóknar skrifar
Ágúst Mogensen skrifar
Eva Harðardóttir,Erlingur Erlingsson,Helen María Ólafsdóttir,Páll Ásgeir Davíðsson,Rakel Anna Boulter,Viktoría Valdimarsdóttir,Þorvarður Atli Þórsson,Þórður Kristinsson skrifar
Georg Páll Skúlason skrifar
Jakob Tryggvason skrifar
Gestur Valgarðsson skrifar
Helga María Pálsdóttir skrifar
Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar
Magnea Marinósdóttir skrifar
Sigrún Heimisdóttir skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Sigurður Sævarsson skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir,Álfhildur Leifsdóttir skrifar
Kristín Skjaldardóttir,Þóra Sigfríður Einarsdóttir skrifar
Sigurður Líndal Þórisson skrifar
Sigurður Tómas Garðarsson skrifar
Magnús Magnússon skrifar
Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar
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Jón Pétur Zimsen skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Helgi Gunnlaugsson skrifar
Marteinn Jónasson skrifar