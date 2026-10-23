Innviðirnir verða að ráða hraðanum Eggert Guðmundsson skrifar 23. október 2026 12:47 Húsnæðisskortur og hraðar mannfjöldabreytingar Íslenskt samfélag glímir samtímis við húsnæðisskort, vaxandi álag á heilbrigðisþjónustu og þrýsting á grunninnviði. Samkvæmt húsnæðisáætlunum sveitarfélaganna, sem HMS tók saman árið 2025, þarf að byggja um 4.000 íbúðir á ári að miðspá til ársins 2034. Áætlað bil er 2.500–5.000 íbúðir á ári og heildarþörfin næstu fimm ár 14.000 til rúmlega 27.000 íbúðir. Samt hægja háir vextir, aukinn byggingarkostnaður og erfið fjármögnunarkjör á uppbyggingu og gera hana dýrari. Þörfin eykst á sama tíma og geta markaðarins til að mæta henni veikist. Þessa stöðu verður að skoða í samhengi við hraðar mannfjöldabreytingar. Hlutfall fyrstu og annarrar kynslóðar innflytjenda jókst úr 7,4% árið 2012 í 21% í ársbyrjun 2025, samkvæmt Hagstofu Íslands. Slík fjölgun eykur óhjákvæmilega eftirspurn eftir húsnæði, heilbrigðisþjónustu, skólum og annarri opinberri þjónustu. Haldi lóðaframboð, skipulag, fjármögnun og framkvæmdir ekki í við þróunina magnast skortur og álag. Það væri þó rangt að skýra húsnæðisvandann eingöngu með innflytjendum; uppsafnaður byggingarskortur, háir vextir, kostnaður og hæg skipulagsferli vega einnig þungt. Verkefni stjórnvalda er að samræma mannfjöldaþróun, þarfir atvinnulífsins og getu innviða með trúverðugri langtímaáætlun. Um þetta verður að ræða af hreinskilni. Málefnalegar áhyggjur mega ekki sjálfkrafa vera afgreiddar sem ótti eða fordómar; það þjónar hvorki þeim sem fyrir eru né þeim sem hingað flytja. Kjarni málsins er ekki uppruni fólks heldur hraðinn: hversu hratt getur samfélagið tekið á móti nýjum íbúum án þess að húsnæði, þjónusta og samfélagssátt gefi eftir? Burðargeta samfélagsins sem leiðarljós Burðargeta samfélagsins verður því að vera leiðarljós innflytjendastefnunnar. Fólksfjölgun — hvort sem hún stafar af náttúrulegri fjölgun eða aðflutningi — má ekki vera hraðari en húsnæðismarkaður, heilbrigðiskerfi, skólar og aðrir innviðir ráða við. Stjórnvöld eiga reglulega að birta faglegt mat á þessari getu og tengja ákvarðanir við mælanleg viðmið um húsnæðisframboð, mannafla og opinbera þjónustu. Réttindum fylgja skyldur Skýr stefna byggist á gagnkvæmum réttindum og skyldum. Ísland veitir þeim sem hér setjast að öryggi, menntun, heilbrigðisþjónustu og aðgang að öflugu velferðarkerfi. Á móti er sanngjarnt að krefjast raunverulegrar viðleitni til íslenskunáms, virkrar atvinnuleitar, virðingar fyrir lögum landsins og þátttöku í samfélaginu eftir getu hvers og eins. Þeir sem hyggjast flytja til Íslands eiga frá upphafi að vita hvaða samfélagi þeir ganga inn í og hvaða væntingar fylgja því. Íslenskt samfélag byggist á lýðræði, jafnrétti kynjanna, tjáningar- og trúfrelsi, réttarríkinu og virðingu fyrir lögum. Að orða þessi gildi skýrt er ekki útilokun heldur nauðsynlegt gagnsæi: sameiginlegar leikreglur verða að vera öllum ljósar. Fólk á sjálfsagðan rétt á að rækta eigin menningu, tungumál og trú. Um leið verða grundvallargildi íslensks samfélags að vera sameiginlegur grunnur allra íbúa. Árangursrík samþætting er sameiginlegt verkefni: samfélagið þarf að bjóða raunhæf úrræði og einstaklingurinn að nýta þau, stefna að sjálfsbjörg og taka virkan þátt eftir fremsta megni. Mælanleg samþætting og virkt eftirlit Stefna nýtur aðeinstraustsef árangur hennar er mældur og henni fylgt eftir. Stjórnvöld eigareglulega að meta árangur íslenskunáms, atvinnuþátttöku, sjálfsframfærslu og samfélagsþátttöku þeirra sem njóta opinbers stuðnings. Þegar tilefni er til ber að kalla einstaklinga í viðtal og gera skýra, einstaklingsbundna áætlun með markmiðum, tímamörkum og viðeigandi úrræðum. Matið verður ávallt að byggjast á málefnalegum og gagnsæjum viðmiðum, óháð þjóðerni eða uppruna. Árleg skýrsla til Alþingis um samþættingu, virkni úrræða og eftirlit með greiðslum myndi færa umræðuna frá ágiskunum að staðreyndum. Stjórnsýslan verður jafnframt að geta sannreynt að skilyrði bóta séu áfram uppfyllt, þar á meðal skilyrði um raunverulega búsetu. Vanti upplýsingar eða vakni rökstuddur grunur um misnotkun þarf að vera heimilt að stöðva greiðslur tímabundið meðan málið er rannsakað. Velferðarkerfið á að grípa fólk þegar þörf krefur og hjálpa því aftur til sjálfstæðis, en ekki festa það í langvarandi óvirkni. Opinber aðstoð getur því, eftir aðstæðum, verið tengd virkri þátttöku í íslenskunámi, atvinnuleit, starfsþjálfun eða öðrum raunhæfum úrræðum. Hafni einstaklingur ítrekað slíkum úrræðum eða sinni ekki lögmætri upplýsingaskyldu án gildra ástæðna ætti að mega draga stuðning stigvaxandi saman, að undangengnu viðtali, leiðbeiningum og skriflegri viðvörun. Við sönnuð svik eða rangar upplýsingar um búsetu skulu greiðslur stöðvaðar og ofgreiddar bætur endurkræfar, með fullri málsmeðferð og kæruheimild. Sömu reglur verða að gilda um alla, en jafnframt taka mið af veikindum, fötlun, fjölskylduaðstæðum og öðrum málefnalegum hindrunum. Íslenskan sem lykill að þátttöku Íslensk tunga verður að vera kjarninn í samþættingarstefnunni. Hún opnar leið að menntun, atvinnu, lýðræðislegri þátttöku og félagslegum tengslum. Raunhæfar kröfur um íslenskukunnáttu fyrir varanlega búsetu og ríkisborgararétt eru því ekki útilokandi, heldur eðlilegur hluti sameiginlegs samfélagsgrundvallar — að því gefnu að fólki standi til boða vandað og aðgengilegt nám. Skýr og skilvirk afgreiðsla verndarmála Sama krafa um skýrleika á við um hælis- og verndarmál. Þeir sem eiga rétt á vernd eiga að fá hana án óþarfa tafa. Endanlegum synjunum verður á sama hátt að fylgja eftir með skilvirkum og lögmætum hætti.Stefna er ekki trúverðug ef mál eru hvorki afgreidd tímanlega né niðurstöður framkvæmdar. Mannúð og ábyrgð verða að fara saman Innflytjendastefna á ekki að snúast um uppruna fólks heldur um framtíð samfélagsins. Getur Ísland tryggt nægt húsnæði, sterka innviði, samfélagssátt, lifandi íslenska tungu og sjálfbæra þróun til langs tíma? Svarið ræðst af því hvort móttaka fólks sé samræmd raunverulegri getu samfélagsins og hvort kröfur um þátttöku séu skýrar, sanngjarnar og framkvæmanlegar. Stefna sem byggist á burðargetu, ábyrgð og gagnkvæmum skyldum er hvorki andúð né mismunun. Hún viðurkennir einfaldlega að mannúð án framkvæmdar dugar ekki og ábyrgð án raunhæfra úrræða ekki heldur. Ísland á að taka á móti fólki á þeim hraða sem landið ræður við, styðja þá sem vilja byggja hér framtíð og bregðast ákveðið við misnotkun kerfa. Ísland þarf ekki að velja á milli mannúðar og ábyrgðar. Sterkt samfélag krefst hvors tveggja: uppbyggingar innviða sem stenst raunverulega þörf, skýrrar stefnu um móttöku, öflugra samþættingarúrræða og sanngjarns eftirlits. Með því að tengja réttindi við ábyrgð og ákvarðanir við mælanlega getu landsins getum við varið lífsgæði þeirra sem hér búa og skapað traustan grundvöll fyrir þá sem vilja verða virkir þátttakendur í íslensku samfélagi. Verkefnið er ekki að loka landinu, heldur að stjórna þróuninni af raunsæi, festu og sanngirni. Höfundur er byggingafræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Ættarnöfn í nýju ljósi: álit umboðsmanns Alþingis Marteinn Jónasson Skoðun Góðvild er ekki stefna Elliði Vignisson Skoðun Gíraffaheilkennið þvert á flokka Bjarni Karlsson Skoðun Hugrenningar í kjölfar sýknudóms í Landsrétti Helgi Gunnlaugsson Skoðun Verstfirðir eða Bestfirðir? 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