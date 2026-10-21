Áttu áttu? Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir skrifar 21. október 2026 12:03 Áttu bíl? Áttu heimili? Áttu fyrirtæki? Áttu stóra fjölskyldu? Ferðu stundum í baðlón á afmælisdögum? Þá ert þú hinn fullkomni aðili til að greiða hærri skatt samkvæmt nýjasta fjárlagafrumvarpinu. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi Samfylkingarinnar, Flokks fólksins og Viðreisnar eru það almenningur og fyrirtæki í landinu sem eiga að greiða fyrir hækkanirnar í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Hvað meina ég? Hærra fasteignalán vegna bankaskatts, hærri verðbólgu og vaxtabætur falla niður. Dýrara að keyra í vinnuna og leikskólann með hærra kílómetragjaldi og kolefnisgjaldi. Barnabætur standa í stað þriðja árið í röð (og eru því í raun að rýrna að raunvirði). Dýrara að ferðast um landið því að það á að hækka skatt á baðlón og setja náttúrupassa á þekktustu staði landsins. Höggið er mest á barnafjölskyldur. Hjón með ung börn verða fyrir mesta högginu. Þegar fólk er að koma undir sig fótunum með nýju heimili og stækkandi fjölskyldu er lítið svigrúm í heimilisbókhaldinu. Það að barnabætur standi í stað á meðan að allt annað, eins og leikskólagjöld og íþróttagjöld, hækka þýðir það að ríkisstjórnin er að minnka ráðstöfunartekjur barnafjölskyldna. Í gær opnaði vefurinn utreikningur.is til þess að við getum öll séð hver áhrifin af fjárlagafrumvarpi Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins eru á heimilin. Þar sést greinilega að barnabæturnar hafa mikil áhrif á fjárhag heimilanna. Ríkisstjórnin lofaði því að hækka ekki skatta á almenning. Hvað er þá þetta? Höfundur er ritari Framsóknarflokksins og varaþingmaður. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir Mest lesið 75 milljóna rangfærsla í samþykktum ársreikningi Krabbameinsfélags Íslands Einar Páll Svavarsson Skoðun Af morðingjum og mannkostum Svala Magnea Ásdísardóttir Skoðun Misfarir í Mosfellsbæ Sólveig Anna Jónsdóttir Skoðun Þegar forstjórinn smíðar hugbúnaðinn sjálfur Ása Rún Björnsdóttir,Óttar Guðmundsson Skoðun Smekkvísi er ekki samningsbundin Ásgeir Guðmundsson Skoðun Innleiðing nýs einkunnakerfis – Sjaldan verður flýtiverk til fagnaðar Erna Ingibjörg Pálsdóttir Skoðun Sama krónutöluhækkun í fjárlagafrumvarpinu – gjörólíkt högg fyrir heimili Þorvaldur Daníelsson Skoðun Gnexit Viðreisnar Bergþór Ólason Skoðun Reykjavík á ekki að gera allt ein Björg Magnúsdóttir Skoðun Handbók MAGA hreyfingarnar: Flood the zone with shit Guðni Freyr Öfjörð Skoðun Skoðun Skoðun Myndin sem þú mátt ekki sjá Anna Laufey Stefánsdóttir,Kristín Ólöf Grétarsdóttir skrifar Skoðun Áttu áttu? Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir skrifar Skoðun Þegar sannleikurinn þjónar ekki óttanum Helena Jónsdóttir skrifar Skoðun Peningaglýjuórar meiða íslenskan almenning -Opið bréf til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra Örn Karlsson skrifar Skoðun Íslenskt táknmál í stefnu – en hvar eru aðgerðirnar? Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ísland sé frjálst, meðan sól gyllir haf Indriði Þröstur Gunnlaugsson skrifar Skoðun Misfarir í Mosfellsbæ Sólveig Anna Jónsdóttir skrifar Skoðun Gilda lögin bara þegar okkur hentar? Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Handbók MAGA hreyfingarnar: Flood the zone with shit Guðni Freyr Öfjörð skrifar Skoðun Smekkvísi er ekki samningsbundin Ásgeir Guðmundsson skrifar Skoðun „Nýjasta tíska, nýjasta tíska –allt innan fjárheimilda!“ Agla Þyri Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Reykjavík á ekki að gera allt ein Björg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Gnexit Viðreisnar Bergþór Ólason skrifar Skoðun Ósýnilega fólkið Kristbjörg Þórisdóttir skrifar Skoðun Rammaáætlun: Tvær tillögur – tvenns konar vinnubrögð Katrín Helga Hallgrímsdóttir skrifar Skoðun Sama krónutöluhækkun í fjárlagafrumvarpinu – gjörólíkt högg fyrir heimili Þorvaldur Daníelsson skrifar Skoðun Þegar tíminn skiptir öllu Halla Þorvaldsdóttir skrifar Skoðun Tuttugu ár í þjónustu samfélagsins Árni Hrannar Haraldsson skrifar Skoðun Þegar forstjórinn smíðar hugbúnaðinn sjálfur Ása Rún Björnsdóttir,Óttar Guðmundsson skrifar Skoðun Innleiðing nýs einkunnakerfis – Sjaldan verður flýtiverk til fagnaðar Erna Ingibjörg Pálsdóttir skrifar Skoðun Af morðingjum og mannkostum Svala Magnea Ásdísardóttir skrifar Skoðun Skattahækkanir sem beinast gegn Suðurlandi Ásta Stefánsdóttir skrifar Skoðun Hvar er karlmannadagurinn? Íris Erlingsdóttir skrifar Skoðun Ekki orð um heimsins lengstu biðlista… Vilhjálmur Hjálmarsson skrifar Skoðun 75 milljóna rangfærsla í samþykktum ársreikningi Krabbameinsfélags Íslands Einar Páll Svavarsson skrifar Skoðun Virkari eigandi og ný nálgun í stjórn Norðurorku Berglind Ósk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hækkun matarverðs lífeyrisþega á undan innri úttekt Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Tengslarof ríkistjórnarinnar við atvinnulíf og samfélög á landsbyggðinni Sonja Lind E. Eyglóardóttir skrifar Skoðun Hver pantaði börn með þessu ADHD? Jóna Kristín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Sniglar á götunni Kristján Logason skrifar Sjá meira