Skoðun

Áttu áttu?

Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir skrifar

Áttu bíl?

Áttu heimili?

Áttu fyrirtæki?

Áttu stóra fjölskyldu?

Ferðu stundum í baðlón á afmælisdögum?

Þá ert þú hinn fullkomni aðili til að greiða hærri skatt samkvæmt nýjasta fjárlagafrumvarpinu.

Samkvæmt fjárlagafrumvarpi Samfylkingarinnar, Flokks fólksins og Viðreisnar eru það almenningur og fyrirtæki í landinu sem eiga að greiða fyrir hækkanirnar í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar.

Hvað meina ég?

Hærra fasteignalán vegna bankaskatts, hærri verðbólgu og vaxtabætur falla niður.

Dýrara að keyra í vinnuna og leikskólann með hærra kílómetragjaldi og kolefnisgjaldi.

Barnabætur standa í stað þriðja árið í röð (og eru því í raun að rýrna að raunvirði).

Dýrara að ferðast um landið því að það á að hækka skatt á baðlón og setja náttúrupassa á þekktustu staði landsins.

Höggið er mest á barnafjölskyldur.

Hjón með ung börn verða fyrir mesta högginu. Þegar fólk er að koma undir sig fótunum með nýju heimili og stækkandi fjölskyldu er lítið svigrúm í heimilisbókhaldinu. Það að barnabætur standi í stað á meðan að allt annað, eins og leikskólagjöld og íþróttagjöld, hækka þýðir það að ríkisstjórnin er að minnka ráðstöfunartekjur barnafjölskyldna.

Í gær opnaði vefurinn utreikningur.is til þess að við getum öll séð hver áhrifin af fjárlagafrumvarpi Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins eru á heimilin. Þar sést greinilega að barnabæturnar hafa mikil áhrif á fjárhag heimilanna.

Ríkisstjórnin lofaði því að hækka ekki skatta á almenning.

Hvað er þá þetta?

Höfundur er ritari Framsóknarflokksins og varaþingmaður.

Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir

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