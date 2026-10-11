Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. október 2026 14:01 Hakakrossinn var rispaður á bíl Kristjáns. Rispur á bílum hafa birst í að minnsta kosti þremur hverfum Reykjavíkur undanfarna daga. Íbúi í Vesturbæ segir ljóst að um mikið tjón sé að ræða fyrir íbúa en sjálfur greiddi hann 150 þúsund krónur vegna hakakross sem rispaður var á bíl hans. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa borist sex tilkynningar um skemmdarverk á bílum í þessum mánuði. Málið er til rannsóknar. Mikil umræða fer nú fram á samfélagsmiðlum þar sem íbúar í Vesturbæ, Hlíðunum og Vogahverfi hafa birt myndir af bílum sem hafa verið rispaðir. „Ég hef ekkert heyrt í lögreglunni enn, þetta er væntanlega allt í vinnslu,“ segir Kristján Ingi Einarsson íbúi við Flyðrugranda í Vesturbænum í samtali við Vísi. Hann birti mynd af bíl sínum á miðvikudag í íbúahópi en hakakross hafði verið rispaður á bílinn. Kristján segist hafa fengið mikil viðbrögð við færslunni en hann fór með bílinn í viðgerð hið fyrsta enda ekki hægt að keyra um með hakakross á bílnum. Hvað kostar að gera við svona? „Tja, ég þarf að borga allavega 150 þúsund krónur í sjálfsábyrgð. Þannig þetta eru töluverðir fjármunir og ég tala nú ekki um ef það eru margir að lenda í þessu. Það mikilvægt að það sé rætt um þetta,“ segir Kristján. Þá birti íbúi í Stórholti myndband af óprúttnum aðila í hettupeysu sem rispaði bíl hans með lykli í síðustu viku. Ekki var um að ræða eina bílinn í götunni það kvöldið sem varð fyrir skemmdum að sögn íbúans sem birti myndbandið í íbúahópi. Meðal þess sem íbúar hafa rætt sín á milli er hvort að um svokallað Tik-Tok trend sé að ræða á samfélagsmiðlum. Lögregla hefur biðlað til íbúa sem kunna að hafa upplýsingum um málið að hafa samband við lögreglu. Þeim er bent á að hringja í síma 444-1000 eða senda tölvupóst á gudmundur.petur@lrh.is. Lögreglan óskaði sér í lagi eftir upplýsingum um mannferðir á þessum stöðum. Klippa: Bíll rispaður í Stórholti í Reykjavík Lögreglumál Mest lesið Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Erlent Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Innlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Innlent Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Innlent Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Innlent Suðaustan stormur og gul viðvörun Veður Á annað hundrað sektaðir Innlent Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Innlent Vill nýjan Úkraínuforseta Erlent Fleiri fréttir Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum „Ég sé ekki að íslenskt samfélag vilji kasta því fyrir róða“ Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Á annað hundrað sektaðir Þrír réðust á einn Halla ætli að sölsa undir sig ASÍ Guðmundur Ari nýr varaformaður Samfylkingar „Vona nú bara að hann fari að jafna sig á tapinu“ Bein útsending: Samtal um framtíðina Opið hús í Höfða í dag Kristrún flytur ræðu á flokksstjórnarfundi Eldur í álverinu í Straumsvík Áfall fyrir Evrópu, hvatning um að jafna sig á tapi og sögulegt afmæli Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Þyrlulaus í nokkrar klukkustundir Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Keyrði á og flúði en skildi númeraplötu eftir Seldu óvart hjól viðskiptavinar Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Sjá meira