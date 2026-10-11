Innlent

Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Hakakrossinn var rispaður á bíl Kristjáns.
Hakakrossinn var rispaður á bíl Kristjáns.

Rispur á bílum hafa birst í að minnsta kosti þremur hverfum Reykjavíkur undanfarna daga. Íbúi í Vesturbæ segir ljóst að um mikið tjón sé að ræða fyrir íbúa en sjálfur greiddi hann 150 þúsund krónur vegna hakakross sem rispaður var á bíl hans.

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa borist sex tilkynningar um skemmdarverk á bílum í þessum mánuði. Málið er til rannsóknar. Mikil umræða fer nú fram á samfélagsmiðlum þar sem íbúar í Vesturbæ, Hlíðunum og Vogahverfi hafa birt myndir af bílum sem hafa verið rispaðir.

„Ég hef ekkert heyrt í lögreglunni enn, þetta er væntanlega allt í vinnslu,“ segir Kristján Ingi Einarsson íbúi við Flyðrugranda í Vesturbænum í samtali við Vísi. Hann birti mynd af bíl sínum á miðvikudag í íbúahópi en hakakross hafði verið rispaður á bílinn. Kristján segist hafa fengið mikil viðbrögð við færslunni en hann fór með bílinn í viðgerð hið fyrsta enda ekki hægt að keyra um með hakakross á bílnum.

Hvað kostar að gera við svona?

„Tja, ég þarf að borga allavega 150 þúsund krónur í sjálfsábyrgð. Þannig þetta eru töluverðir fjármunir og ég tala nú ekki um ef það eru margir að lenda í þessu. Það mikilvægt að það sé rætt um þetta,“ segir Kristján.

Þá birti íbúi í Stórholti myndband af óprúttnum aðila í hettupeysu sem rispaði bíl hans með lykli í síðustu viku. Ekki var um að ræða eina bílinn í götunni það kvöldið sem varð fyrir skemmdum að sögn íbúans sem birti myndbandið í íbúahópi. Meðal þess sem íbúar hafa rætt sín á milli er hvort að um svokallað Tik-Tok trend sé að ræða á samfélagsmiðlum. 

Lögregla hefur biðlað til íbúa sem kunna að hafa upplýsingum um málið að hafa samband við lögreglu. Þeim er bent á að hringja í síma 444-1000 eða senda tölvupóst á gudmundur.petur@lrh.is. Lögreglan óskaði sér í lagi eftir upplýsingum um mannferðir á þessum stöðum.

Klippa: Bíll rispaður í Stórholti í Reykjavík
Lögreglumál

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