Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni

Lögregla var kölluð til í Kópavogi í nótt vegna manns sem reyndi að brjótast inn í íbúð. Maðurinn var vopnaður hnífi og hamri.
Samkvæmt dagbók lögreglu var maðurinn handtekinn og vistaður í fangaklefa.
Í Háaleitis- og Bústaðahverfi var maður handtekinn fyrir líkamsárás og brots á vopnalögum og í miðborginni var maður handtekinn vegna líkamsárásar.
Í Árbænum var aðstoðar lögreglu óskað á matsölustað vegna manns sem var að sögn lögreglu víðáttuölvaður og til vandræða. Hann var fjarlægður af staðnum.