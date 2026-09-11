Hver er okkar Napóleon Bónaparte? Gunnar Alexander Ólafsson skrifar 11. september 2026 14:30 Örstutt frá gamla miðbæ Ajaccio á Korsíku (sem er talinn vera fæðingarbær Napóleons Bónaparte) er tröllvaxin stytta af Napóleon. Þetta er stytta sem dregur að sér fjölda ferðafólks. Þetta fékk mig til að hugsa um okkar Napóleon. Jú, fyrsti maðurinn sem mér dettur í hug er Jón Sigurðsson, sem leiddi sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar gegn Dönum. Við heiðrum framlag hans og baráttu með stórri styttu á besta stað, þ.e. á Austurvelli gegnt Alþingishúsinu. Það er vel og það mætti líka setja þar upp upplýsingaskilti fyrir ferðamenn um hver Jón Sigurðsson var og hvað hann gerði. Ég fór að hugsa um hvaða Íslendingur hefur náð langt á alþjóðavettvangi, gert Ísland stærra í augum umheimsins og fyllt okkur stolti. Fyrir utan Jón Sigurðsson dettur mér eitt nafn í hug: Halldór Laxness, sem hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 1955. Með fullri virðingu fyrir öðrum hefur engum Íslendingi hlotnast álíka heiður og Halldóri. Ég kannaði málið og komst að því að það er engin stytta til af Halldóri Laxness. Því legg ég til að reist verði vegleg og stór stytta af Halldóri og henni komið fyrir á áberandi stað í Reykjavík, t.d. á Lækjartorgi. Þessi stytta mun án efa vekja mikla athygli og verða þjóðargersemi. Erlendir ferðamenn munu áreiðanlega sýna verkum Halldórs Laxness meiri áhuga í kjölfarið. Gerum Íslendingum sem hafa náð langt á alþjóðavettvangi hærra undir höfði Þegar gengið er í gegnum brottfararsalinn á Arlandaflugvelli í Stokkhólmi er gengið fram hjá fjölda mynda af Svíum sem hafa náð langt á alþjóðavettvangi. Þetta eru myndir af fólki sem hefur skarað fram úr í vísindum, listum, bókmenntum, tónlist, íþróttum og fleiru. Þarna eru myndir af Birni Borg, Ingrid Bergman, meðlimum ABBA, Ingemar Stenmark, Gretu Thunberg, Zlatan Ibrahimović og Ingemar Johansson. Að mínu mati mættum við þekja veggi í tösku- og brottfararsal Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar með myndum af Íslendingum sem hafa náð langt á alþjóðavettvangi. Fólki eins og Björk, Eiði Smára Guðjohnsen, Arnaldi Indriðasyni, Vigdísi Finnbogadóttur, Hildi Guðnadóttur, meðlimum Kaleo, Sigur Rósar, Mezzoforte og Sykurmolanna, Ragnari Jónassyni og Yrsu Sigurðardóttur, svo einhverjir séu nefndir. Þessar myndir myndu vekja áhuga erlendra ferðamanna og vafalaust koma þeim á óvart hvað margt hæfileikaríkt fólk býr á Íslandi. Hví ekki? Höfundur er heilsuhagfræðingur Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Má þjóðin aðeins fá að anda? Margrét Högnadóttir Skoðun Háskólamenntun á útsölu! Tombóluprís – allt á að seljast. Hrafnkell Tumi Kolbeinsson Skoðun Áður en við greinum barn þurfum við að skilja allt barnið Tara Khoshkhoo Skoðun Er í alvöru engin þörf á að laga Ísland? 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