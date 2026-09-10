Má þjóðin aðeins fá að anda? Margrét Högnadóttir skrifar 10. september 2026 23:32 Ég er eiginlega orðin orðlaus. Kannski ættu Íslendingar einfaldlega að taka sér vikufrí frá fréttum, Facebook, kommentakerfum og pólitík. Ekki vegna þess að við eigum ekki að fylgjast með því sem gerist í samfélaginu, heldur vegna þess að þjóðfélagið virðist komið á yfirsnúning. Hvert málið rekur annað. Allt verður að átökum. Allt verður að hneyksli. Ein setning verður að fyrirsögn, fyrirsögnin verður að Facebook-færslu og áður en maður veit af eru hundruð manna farin að rífast um fólk sem þau hafa aldrei hitt. Hvað varð um það að vera einfaldlega ósammála? Ég hef sjálf sterkar skoðanir. Ég hef skrifað um Evrópusambandið, krónuna, vexti, ríkisfjármál, bókun 35, þjónustu hins opinbera og pólitík. Ég hef líka komist að því að maður getur haft rangt fyrir sér. Þess vegna hef ég reynt að hafa eina einfalda reglu: Engin fullyrðing án heimilda. Kannski þyrfti sú regla að gilda aðeins víðar. Það er hægt að gagnrýna án þess að hata. Það er hægt að gagnrýna ríkisstjórn án þess að hata ráðherra. Það er hægt að gagnrýna stjórnarandstöðu án þess að gera fólkið þar að óvinum þjóðarinnar. Það er hægt að vera ósammála um Evrópusambandið, skatta, vegaframkvæmdir, ríkisútgjöld eða hvað annað án þess að hinn aðilinn sé heimskur, spilltur eða vondur. Stjórnmálamenn bera ábyrgð. Alþingi á ekki að vera leiksvið þar sem sá vinnur sem nær reiðustu fyrirsögninni í kvöldfréttunum. Hlutverk stjórnarandstöðu er að veita stjórnvöldum aðhald. Hlutverk ríkisstjórnar er að svara gagnrýni og standa fyrir ákvörðunum sínum. En hvorugt hlutverkið felst í því að halda samfélaginu í stöðugu viðbragðsstigi. Fjölmiðlar bera líka ábyrgð. Ég vil ekki fjölmiðla sem hætta að segja okkur hvað gerist á Alþingi. Þvert á móti. Ég vil öfluga fjölmiðla sem fylgjast með valdinu, spyrja erfiðra spurninga og segja okkur þegar stjórnvöld gera mistök. En þarf hvert upphlaup að verða stórfrétt? Þarf hver hvöss setning úr ræðustól Alþingis að verða fyrirsögn? Þarf alltaf að finna sigurvegara og tapara, reiðasta viðmælandann og mest ögrandi setninguna? Því á meðan stjórnmálamenn og fjölmiðlar berjast um athygli situr almenningur eftir með hávaðann. Við erum lítil þjóð. Við vinnum saman, búum saman, erum skyld, tengd eða þekkjum einhvern sem þekkir einhvern. Samt tölum við stundum hvert við annað á samfélagsmiðlum eins og þjóðin skiptist í tvær óvinveittar fylkingar sem geti ekki búið í sama landi. Það getur varla verið heilbrigt samfélag. Við þurfum heldur ekki að vera sammála um allt til að geta búið saman. Það heitir lýðræði. Lýðræði felst einmitt í því að stundum vinnur málstaðurinn sem maður studdi og stundum tapar hann. Stundum kemst flokkurinn sem maður kaus í ríkisstjórn og stundum ekki. Stundum tekur Alþingi ákvörðun sem maður telur góða og stundum langar mann að öskra á sjónvarpið. Þá gagnrýnum við. Spyrjum. Leitum heimilda. Veitum stjórnvöldum aðhald. En við þurfum ekki við hvert ágreiningsefni að krefjast þess að ríkisstjórnin fari frá eða að einhver flokkur hverfi af Alþingi. Þegar kemur að kosningum kjósum við aftur. Þá gerum við upp hug okkar og ákveðum hverjum við treystum til að fara með völdin næst. Þangað til eigum við að geta tekist á um málin, verið ósammála og jafnvel orðið fokreið — án þess að lýðræðið sjálft verði að næsta átakamáli. Það heitir lýðræði. En ef við gerum alla pólitíska andstæðinga að óvinum, alla gagnrýni að árás og hverja ákvörðun að þjóðarkreppu, þá erum við sjálf farin að skemma það samfélag sem við segjumst vera að berjast fyrir. Kannski er kominn tími til að lækka aðeins hitann. Ekki hætta að ræða stjórnmál. Ekki hætta að gagnrýna. Ekki hætta að spyrja erfiðra spurninga. Heldur hætta að hata. Því það má heldur ekki gleyma því að á bak við allan þennan hávaða er venjulegt fólk að reyna að lifa venjulegu lífi. Fólk er að hafa áhyggjur af reikningunum, heilsunni, börnunum sínum, foreldrum sínum og framtíðinni. Sumir eru að annast veika ástvini, aðrir eru sjálfir veikir, einmana eða einfaldlega orðnir þreyttir. Það fólk þarf ekki á því að halda að kveikja á símanum á morgnana og fá strax á tilfinninguna að Ísland sé að farast fyrir hádegi. Við eigum nóg af raunverulegum vandamálum til að leysa: húsnæði, vexti, verðbólgu, heilbrigðiskerfi, þjónustu við aldraða og öryrkja, samgöngur og ríkisfjármál. Þar ætti orkan okkar að fara. Við þurfum ekki að búa til fleiri óvini. Kannski ættu stjórnmálamenn að anda aðeins áður en þeir tala, fjölmiðlar áður en þeir birta og við hin áður en við ýtum á „senda“. Og ef það dugar ekki? Þá legg ég enn til vikufrí frá fréttum. Landspítalinn hefur örugglega nóg að gera fyrir. Höfundur er fyrrverandi trúnaðarmaður Sameykis. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Er í alvöru engin þörf á að laga Ísland? Þórður Snær Júlíusson Skoðun Börnin sem mæta afgangi Jón Ferdínand Estherarson Skoðun Ábyrgðin eftir 29. ágúst: Sölumenn efans, fargan ósanninda og ógegnsæir sjóðir Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Helmingsafsláttur af mennskunni Arndís Þórarinsdóttir Skoðun Að virða niðurstöðu sem manni líkar ekki Erna Bjarnadóttir Skoðun Takk Inga Sæland Jónína Björk Óskarsdóttir Skoðun Sniðgöngum öll Ragnhildur Hólmgeirsdóttir,Hólmfríður Jónsdóttir,Daníel Þór Bjarnason,Oddný Björg Rafnsdóttir,Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir,Þorbjörg Ída Ívarsdóttir Skoðun Ábyrgðin er okkar allra Valdimar Víðisson Skoðun Börnin eru ekki þau sem hafa brugðist, það er námsumhverfið sem hefur breyst Inga Henriksen Skoðun Fjölmiðlakreppan: Lýðræðishalli en ekki bara rekstrarvandi Stefán Jón Hafstein Skoðun Skoðun Skoðun Má þjóðin aðeins fá að anda? Margrét Högnadóttir skrifar Skoðun EES er ekki eina leiðin og kannski ekki sú skynsamlegasta lengur Eggert Guðmundsson skrifar Skoðun Hver fær að skilgreina hvað þjóðin sagði? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Fjórfrelsið og EES fyrir Ísland Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar Skoðun Já heilbrigðisráðherra - sóknarfærin eru mörg þegar kemur að lýðheilsu barna Halla Þorvaldsdóttir skrifar Skoðun Að PISA upp í vindinn – getur gervigreind þýtt námsefni fyrir börn? Steinþór Steingrímsson skrifar Skoðun Öldungaráð Reykjavíkurborgar tekið úr sambandi Viðar Eggertsson skrifar Skoðun Stöðugleiki á leigumarkaði Benedikt S. Benediktsson skrifar Skoðun Hálfsársuppgjör staðfestir áhyggjur af fjármálum Seltjarnarness Kristinn Ólafsson skrifar Skoðun 5,2% gjaldahækkanir – skýr skilaboðin inn á vinnumarkaðinn Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Hvað gætum við gert fyrir 112 milljarða? Dagur B. Eggertsson skrifar Skoðun Hamingjuóskir til allra sem sögðu nei Einar Helgason skrifar Skoðun Þegar allt fer aftur á fullt – munum eftir fólkinu Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir skrifar Skoðun Börnin sem mæta afgangi Jón Ferdínand Estherarson skrifar Skoðun Læsi er sameiginleg ábyrgð og fjárfesting til framtíðar Sædís Ósk Harðardóttir skrifar Skoðun PISA - Viljum við árangur án erfiðisins? Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun Hvers eiga fatlaðir og foreldrar þeirra að gjalda? Margrét Össurardóttir skrifar Skoðun Alvöru eða sérhæfðir kennarar Svava Björg Mörk skrifar Skoðun Er í alvöru engin þörf á að laga Ísland? Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Sniðgöngum öll Ragnhildur Hólmgeirsdóttir,Hólmfríður Jónsdóttir,Daníel Þór Bjarnason,Oddný Björg Rafnsdóttir,Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir,Þorbjörg Ída Ívarsdóttir skrifar Skoðun Getum við plís lagt niður Fjölmiðlanefnd Daníel Hjörvar Guðmundsson skrifar Skoðun Gulur september – styðjum hvert annað Soffía Magnúsdóttir skrifar Skoðun Hatur í garð gyðinga Árni Már Jensson skrifar Skoðun Samtal getur bjargað lífi Alma D. Möller skrifar Skoðun Erum við Íslendingar hópheimskir? Ragnar Thorarensen skrifar Skoðun 200 milljarðar – og við getum gert betur Pétur Óskarsson skrifar Skoðun Hallalaus fjárlög – en á kostnað hverra? Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Leiðin út úr PISA-lægðinni Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Gæfan sem við tökum ekki eftir Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Opið bréf til Landssamtaka lífeyrissjóða Kjartan Björgvinsson skrifar Sjá meira