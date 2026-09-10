„Ég verð að fara á fund.“
„Ég þarf að svara þessum tölvupóstum.“
„Ég verð að elda kvöldmat.“
Kannski eru þetta saklaus orð. En hvað ef þau gera meira en við höldum? Hvað ef þau auka álag og draga úr vellíðan?
Flest gerum við okkur ekki grein fyrir því hversu mikið við ráðum yfir eigin líðan. Við tengjum hamingju oft við ytri aðstæður sem við höfum takmarkaða stjórn á. En stór hluti hennar býr í orðunum sem við veljum.
Eitt það einfaldasta og um leið það vanmetnasta sem við getum gert er að veita orðavali okkar athygli. Orð eru ekki bara orð; þau eru skilaboð til heilans. Þau móta hvernig við upplifum daginn og, að lokum, hvernig við upplifum lífið.
Tungumálið mótar hugsanir okkar og viðbrögð
Rannsóknir í sálfræði, taugavísindum og atferlishagfræði sýna að orðaval okkar hefur bein áhrif á hugsanir okkar, viðbrögð og upplifun. Daniel Kahneman, Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði, sýndi fram á að það hvernig við „römmum inn“ aðstæður (framing) getur gjörbreytt upplifun okkar. Smávægileg orðalagsbreyting getur fært verkefni úr pressu yfir í tækifæri.
Skoðum einfalt dæmi. Það er munur á því að segja: „Ég verð að klára þetta fyrir hádegi“ og „Ég ætla að klára þetta fyrir hádegi“. Fyrri setningin kallar fram tilfinningu um skyldu og utanaðkomandi þrýsting. Seinni setningin gefur til kynna eigin ákvörðun og stjórn. Verkefnið er hið sama en tilfinningin allt önnur.
Málfræðingurinn George Lakoff hefur sýnt að tungumál er ekki hlutlaust tæki til að lýsa veruleikanum, það mótar hann. Í bók sinni Metaphors We Live By lýsir hann því hvernig myndlíkingar og orðræða hafa áhrif á hvernig við skiljum okkur sjálf, aðstæður okkar og heiminn. Þegar við segjum „ég þarf“ setjum við okkur í hlutverk manneskju undir pressu. Þegar við segjum „ég vel“ styrkjum við upplifun af stjórn.
Martin Seligman, einn af upphafsmönnum jákvæðrar sálfræði, hefur jafnframt bent á að meðvituð breyting á hugsun og tungumáli getur aukið vellíðan og seiglu. Með því að færa fókusinn frá skyldu yfir í tilgang má draga úr spennu og styrkja tilfinningu um merkingu og stjórn. „Ég ætla að elda nærandi kvöldmat“ ber annan blæ en „Ég þarf að elda kvöldmat.“
Við þurfum sjaldnast að gera neitt
Við tölum okkur oft ósjálfrátt inn í álag. Þegar við segjum „Ég þarf að gera þetta,“ fer heilinn í skylduham og túlkar verkefnið sem byrði, eitthvað sem er þröngvað upp á okkur. Heilinn heyrir kröfu þar sem við gætum heyrt val. Jafnvel einföld dagleg verkefni geta þannig orðið óþarflega íþyngjandi.
En hér er sannleikurinn: við „þurfum“ sjaldnast að gera neitt. Við erum alltaf að velja, jafnvel þegar okkur finnst við ekki hafa val. Við þurfum vissulega að lifa með afleiðingum ákvarðana okkar, og þær endurspegla gildi okkar, markmið og forgangsröðun eða það líf sem við viljum skapa.
Þú þarft ekki að mæta á fundinn. Þú gætir sleppt honum. En þú velur að mæta vegna þess að þú vilt hafa áhrif eða standa við skuldbindingar þínar. Þegar þú viðurkennir þetta breytist orkan. „Ég þarf“ verður að „ég vel“ „mig langar“ eða „ég ætla“. Með einfaldri orðalagsbreytingu hættum við að bregðast við lífinu og byrjum að taka virkan þátt í því.
„Ég þarf að eiga þetta samtal“ verður að „Ég vel að eiga þetta samtal því það skiptir mig máli“. Þá færist orkan úr þvingun í meðvitað val. Skyndilega erum við ekki lengur fórnarlömb dagatals, verkefnalista eða væntinga annarra heldur bílstjórar í eigin lífi.
Dæmi um breytt orðaval
•Í stað „Ég þarf að klára þetta verkefni“ prófaðu: „Ég ætla að klára þetta verkefni til að standa við skuldbindingar mínar.“
•Í stað „Ég þarf að mæta á þennan fund“ prófaðu: „Ég vel að mæta á fundinn til að hafa áhrif.“
•Í stað „Ég þarf að hreyfa mig“ prófaðu: „Ég vel að hreyfa mig til að styrkja líkamann“.
Þetta snýst ekki um að láta eins og allt sé skemmtilegt heldur um að færa fókusinn frá því að „þurfa“ yfir í „að velja“. Eða frá því að upplifa sig fasta(n) yfir í að upplifa sig við stýrið.
Vellíðunarverkefni vikunnar
Veldu þrjú „ég þarf“ verkefni úr daglegu lífi og skrifaðu þau upp á nýtt sem „ég vel“, „ég ætla“ eða „ég fæ“. Veldu setningar sem þú notar reglulega, sérstaklega þær sem vekja spennu eða skyldutilfinningu.
Spurðu þig síðan:
•Finnst mér léttara yfir þegar ég vel meðvitað?
•Finnst mér ég hafa meiri stjórn á verkefninu og hvernig ég mæti því?
•Finnst mér verkefnið minna íþyngjandi þegar ég tengi það við tilgang eða gildi?
Lítil orðalagsbreyting getur haft óvænt áhrif. Hún getur aukið valdeflingu, mildað sjálfvirkt streituviðbragð og minnt þig á að þú ert höfundur eigin lífs, ekki áhorfandi á hliðarlínunni.
Með hverju orði veljum við ekki aðeins hvernig við tölum, heldur hvernig við lifum.
Greinarhöfundur er leiðbeinandi hjá Þekkingarmiðlun og með meistaragráðu í hagnýtri jákvæðri sálfræði.
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