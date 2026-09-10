Hvernig slóðin, brotpunkturinn og merkingarskriðið skiluðu viðkvæmustu málunum heim.
Stundum er pólitískur sigur þannig úr garði gerður að sigurvegarinn sér fyrst eftir á hvað hann raunverulega vann. Það er kaldhæðni þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst 2026.
Samkvæmt talningu Landskjörstjórnar 30. ágúst sögðu 52,8 prósent kjósenda nei og 47,2 prósent já. Já-atkvæði voru 105.339, nei-atkvæði 118.040 og kjörsókn 82,6 prósent. Atkvæðagreiðslan var ráðgefandi. Formleg lýsing úrslita skv. 120. gr. kosningalaga er eftir.
Nei-hliðin vann. Það verður ekki tekið af henni. Þeir sem börðust harðast fyrir Nei lögðu mikla áherslu á að verja íslenskt forræði yfir auðlindum og löggjöf gagnvart Brussel. Það tókst að því marki sem kjörseðillinn heimilaði. Ekkert nýtt aðildarferli hefst. Sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins er áfram utan gildissviðs EES-samningsins. Íslensk fiskveiðistjórn stendur því áfram fyrst og fremst frammi fyrir íslenskum lögum, innan þeirra alþjóðlegu skuldbindinga sem Ísland þegar hefur tekið á sig.
En eitt vann Nei-hliðin ekki. Hún tryggði ekki óbreytta kvótaskipan. Hún tryggði íslenskt forræði. Þar með varð ákvörðunarvaldið áfram hjá Alþingi. Þetta er ekki sönnun um pólitíska snilldargildru. Þetta er einfaldlega lestur á kjörseðlinum.
Sannleikurinn sem kjörseðillinn leyfði
Lýðræði þolir harðan ágreining. Það þolir verr að merking formlegrar spurningar stækki svo mjög í kosningabaráttu að óljóst verði hvort kjósandinn sé enn að svara því sem stendur á seðlinum eða pólitískri frásögn sem hefur verið byggð utan um hann.
Spurningin var: „Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“ Þjóðin sagði nei við viðræðum. Hún kaus ekki um endanlega aðild, ekki um uppsögn EES-samningsins, ekki um Bókun 35 og ekki um framtíð íslenska kvótakerfisins. Samt var stór hluti kosningabaráttunnar byggður eins og öll þessi mál væru á kjörseðlinum samtímis.
Þarna hefst merkingarskriðið. Ekki endilega með rangri fullyrðingu í hverju skrefi, heldur með því að umfang spurningarinnar stækkar smám saman: viðræður verða að aðild, aðild að fullveldi, fullveldi að Brussel, Brussel að auðlindunum. Að lokum lítur ákvörðun um hvort hefja eigi viðræður út eins og endanleg ákvörðun um stjórnskipulega framtíð Íslands. Það eru ekki sömu hlutirnir.
Grunnreglan ætti að vera einföld. Fullyrðing og mæling verða að vera af sömu stærðargráðu. Viðræður eru ekki aðild. EBITDA er ekki auðlindarenta. Ráðgefandi niðurstaða um eina spurningu er ekki sjálfkrafa stjórnskipuleg niðurstaða um aðra. Titill er ekki atkvæði. Embætti er ekki kjörseðill. Þegar orðið verður stærra en mælingin er merkingarskriðið hafið.
Slóðin og brotpunkturinn
Carl Baudenbacher, fyrrverandi forseti EFTA-dómstólsins, setti fram hugtakið path dependence, eða slóðafestu, sem varnaðarorð. Hugsunin er sú að þegar pólitískt ferli hefst geti stofnanir, væntingar, sérfræðinet, alþjóðleg samskipti og pólitískur kostnaður smám saman gert erfiðara að snúa við. Það er gilt stjórnmálafræðilegt hugtak. Pólitísk tregða er raunveruleg.
Daginn fyrir kjördag, 28. ágúst, svaraði Maximilian Conrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, þessari túlkun. Hann benti á að sömu kenningar um slóðafestu fjalla einnig um critical junctures — brotpunkta þar sem þróun getur tekið nýja stefnu. Sagan sýnir slík dæmi. Viðræður Íslands voru stöðvaðar eftir ríkisstjórnarskipti. Noregur hafnaði aðild þótt samningsniðurstaða lægi fyrir. Danmörk, Frakkland, Holland og Írland hafa öll sýnt að evrópsk samþættingarferli geta stöðvast, breyst eða farið aftur til kjósenda.
Conrad hélt því fram að slóðafesta í íslensku umræðunni gæti gefið meira forspárgildi en söguleg reynsla og innlendir stjórnskipulegir þröskuldar gæfu tilefni til. Punkturinn var ekki að engin tregða myndist, heldur að tregða sé ekki óhjákvæmileiki. Viðræður eru ekki sjálfvirk rennibraut inn í aðild.
Baudenbacher og Conrad deildu því ekki fyrst og fremst á um texta kjörseðilsins, heldur um skala áhættunnar. Sá fyrrnefndi lagði áherslu á pólitíska tregðu sem gæti myndast eftir Já; sá síðarnefndi á brotpunkta sem gætu stöðvað eða breytt ferlinu. Í stórum hluta nei-málflutningsins var hins vegar pólitísk tregða, eftir að hugsanlegt Já var sett fram eins og hún væri nánast hluti af sjálfri merkingu kjörseðilsins. Gilt hugtak. Of stór merking.
Þegar kennivaldið verður stærra en spurningin
Það er sjálfsagt að fyrrverandi forsetar, dómarar, prófessorar, hagfræðingar, lögfræðingar og fjölmiðlar taki virkan þátt í opinberri umræðu. Vandinn hefst fyrst þegar kennivaldið færist frá því að leggja fram rök yfir í að skilgreina fyrir kjósandanum hvað hann sé „í raun“ að kjósa um. Titill getur vakið traust og embætti getur gefið orðum vægi. Hvorugt breytir texta kjörseðilsins. Kennivald á að styrkja rökin. Það má ekki koma í stað þeirra.
Eftir kosningarnar hélt merkingarskriðið áfram. Nei við viðræðum var túlkað sem nei við aðild, sem krafa um formlega afturköllun umsóknarinnar frá 2009 og sem niðurstaða um Bókun 35. Allt eru þetta lögmætar pólitískar túlkanir. En þær eru ekki kjörseðillinn.
Þjóðin kann að hafa kosið Nei af mörgum ástæðum. Sumir voru eflaust eindregnir andstæðingar aðildar. Aðrir töldu tímasetninguna ranga, EES-samninginn nægja eða óttuðust óvissu samningaferlis. Kjörseðillinn greindi ekki þar á milli. Því er ekki fræðilega verjandi að úthluta öllum 118.040 nei-atkvæðum einni víðari merkingu sem aldrei var borin sérstaklega undir kjósendur. Kennivaldið átti stóran þátt í að móta þann ramma sem Nei vann innan. Það eignaðist ekki merkinguna.
Ekki ein orsök — en jaðarinn getur ráðið úrslitum
Það væri jafnframt rangt að rekja niðurstöðuna til einnar herferðar, eins hóps eða eins boðskapar. EES-samningurinn, fullveldisrök, efnahagsleg óvissa, staða Evrópusambandsins sjálfs, auðlindamál og mismunandi upplýsingastig kjósenda kunna öll að hafa haft áhrif. Já-hliðin notaði einnig sína einföldu röksemdir, meðal annars um evru, vexti og húsnæðiskjör.
Það er því ekki fræðilega verjandi að halda því fram að ein röksemdatækni hafi valdið öllum þeim 12.701 atkvæðum sem skildu fylkingarnar að. En í jafnri kosningu getur jaðarinn ráðið úrslitum. Þess vegna er rétt að rannsaka hvaða skilaboð náðu mestri útbreiðslu, hvaða hópar sáu þau og hvernig afstaða þróaðist yfir tímabilið. Áhrif eru ekki sama og orsök. En áhrif eru rannsóknarefni.
Sjávarútvegurinn og óvænta niðurstaðan
Hér verður kaldhæðni kosninganna sérstaklega skýr. Nei-málflutningurinn lagði mikla áherslu á að verja íslenskt forræði yfir sjávarauðlindinni. Sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins er ekki hluti EES-samningsins. Ísland stjórnar því fiskveiðum sínum ekki samkvæmt henni í dag.
Ef Já hefði unnið hefðu aðildarviðræður hafist. Þar hefði sjávarútvegurinn orðið eitt viðkvæmasta samningsatriðið. Í fyrra aðildarferli Íslands var fiskveiðikaflinn meðal erfiðustu málanna og hafði ekki verið opnaður þegar viðræðurnar stöðvuðust. Já hefði því ekki samstundis fært íslenska kvótakerfið undir regluverk eða vernd Evrópusambandsins. En með Nei fer ekkert slíkt aðildarferli af stað. Þar með stendur íslenska fiskveiðikerfið áfram fyrst og fremst frammi fyrir íslenskum stjórnmálum og íslenskri lagasetningu. Alþingi hefur ekki misst vald sitt yfir kerfinu.
Þar verður 1. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 óhjákvæmileg. Þar segir að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar og að úthlutun veiðiheimilda myndi hvorki eignarrétt né óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir þeim. Þetta er ekki aðeins falleg yfirlýsing. Þetta er pólitískt og lagalegt upphafspunktur. Brussel verður því lakari skýring á því hvers vegna innlend skipan verði ekki endurskoðuð. Þetta er íslenskt mál, íslensk lög, íslenskt Alþingi, íslensk þjóðarauðlind — og íslensk ábyrgð.
Áhrif eru ekki neitunarvald
Veiðiheimildir hafa markaðsverð. Fjármögnun fyrirtækja tekur mið af þeim. Samþjöppun hefur orðið mikil. Þegar stjórnvöld breyta gjaldtöku eða aðgangsreglum birtast hagfræðileg, lögfræðileg, byggða-, fjárfestingar- og samkeppnisrök. Það er eðlilegur hluti stjórnmála.
Við sáum þetta skýrt í veiðigjaldsmálinu 2025. Hagsmunaaðilar höfðu áhrif á umræðuna. Þeir höfðu ekki neitunarvald. Alþingi samþykkti breytingarnar. Sterkir hagaðilar geta haft áhrif á hvaða tölur fá athygli, hvaða áhætta er undirstrikuð og hvaða rammar verða ráðandi. En þeir geta ekki tekið ákvörðunarvaldið af Alþingi. Áhrif eru ekki neitunarvald. Þar liggur kjarni málsins.
Ríkisstjórnin tapaði viðræðuumbodinu — en ábyrgðin varð skýrari
Það væri rangt að kalla 29. ágúst kosningasigur ríkisstjórnarinnar. Hún bað um umboð til að hefja aðildarviðræður. Hún fékk það ekki. Það er tapað umboð og á að lesa sem slíkt. En með því lokaðist ein ákveðin leið. Aðildarferlið fer ekki af stað. Þar með færist athyglin aftur að málum sem verða áfram leyst innan íslenska stjórnskipulega ákvörðunarvaldsins og þeirra alþjóðlegu skuldbindinga sem þegar gilda - EES, efnahagsstjórn, ríkisfjármál, heilbrigðiskerfi, húsnæði, innviðir og auðlindir.
Áfram Ísland var á sigursælli hlið kjörseðilsins. Samtökin lögðu mikla áherslu á að Ísland gæti sjálft ráðið málum sínum utan ESB og haldið forræði yfir auðlindum sínum. Það markmið náðist að því leyti að ekkert nýtt aðildarferli hefst. En enginn aðili vann einkarétt á því hvað niðurstaðan heimilar næst. Forræði hjá Alþingi er ekki frysting núverandi laga. Það er áframhaldandi ákvörðunarvald. Þar liggur hin pólitíska kaldhæðni.
Ríkisstjórn sem tapaði ESB-viðræðuumbodinu situr áfram með frumkvæðisrétt að lagasetningu, fjárlagagerð og stefnumótun. Alþingi situr áfram með löggjafarvaldið. Það er ekki kosningaumboð til að „taka kvótann“. Að halda því fram væri sjálft nýtt merkingarskrið. En það er staðreynd að íslenska fiskveiðikerfið stendur áfram frammi fyrir íslenska löggjafanum.
Kosningin prófaði ekki allt
Úrslitin samræmast einu meginatriði í gagnrýni Conrads: slóðin var ekki óhjákvæmileg, því hún opnaðist einfaldlega ekki. Þjóðin sagði Nei áður en samningaferlið hófst. En úrslitin prófuðu ekki tilgátu Baudenbachers um að Já hefði skapað sívaxandi pólitíska tregðu. Það ferli hófst aldrei. Því væri rangt að nota Nei sem sönnun fyrir því að Baudenbacher hefði haft rangt fyrir sér um það sem hefði gerst eftir Já. Það væri nýtt merkingarskrið.
Það sem við vitum er þrengra. Ótti við slóðina var hluti af Nei-málflutningnum. Nei vann. Slóðin opnaðist ekki. Lengra ná gögnin ekki. Og einmitt þar á fræðileg greining að stoppa.
Reikningurinn sem nú þarf að leggja á borðið
Ef íslenskt forræði yfir sjávarauðlindinni var eitt af stóru rökum Nei-hliðarinnar verður næsta skref ekki hefnd. Það á að vera mæling. Þjóðin þarf árlegan eigandareikning auðlindarinnar, þar sem birtast hlið við hlið áætluð auðlindarenta samkvæmt gagnsæjum forsendum, innheimt veiðigjald, önnur opinber gjöld, markaðsvirði veiðiheimilda, samþjöppun nýtingarréttar og áhrif mögulegra breytinga á rekstur og fjármögnun. Þetta eru ólíkar stærðir. Einmitt þess vegna eiga þær að birtast saman. Þá getur þjóðin séð hvað auðlindin skapar, hvers virði aðgangurinn er og hversu stór hluti verðmætanna rennur sérstaklega til hins opinbera.
Forræði án eigandareiknings er pappír. Síðan tekur Alþingi ákvörðun. Ekki SFS, ekki eitt dagblað, ekki einn prófessor, ekki fyrrverandi forseti, ekki erlendur sérfræðingur, ekki Áfram Ísland og ekki ríkisstjórnin ein. Alþingi. Það er einmitt það fullveldi sem Nei-hliðin sagðist vilja verja.
Lokaorð
Sannleikurinn um kosningarnar er þrengri en sigurhrópin — og einmitt þess vegna alvarlegri. Þjóðin sagði Nei við að hefja aðildarviðræður. Hún sagði ekki Nei við EES, ekki Nei við Bókun 35, ekki Nei við allar hugsanlegar framtíðarsamræður við Evrópusambandið — og ekki Já við óbreyttu kvótakerfi.
Baudenbacher lýsti mögulegri pólitískri tregðu. Conrad minnti á brotpunkta. Kosningin prófaði ekki hvor þeirra hefði reynst réttur eftir Já. Hún stöðvaði ferlið áður en sú tilraun hófst. Það sem stendur eftir er íslenska ábyrgðin. Sameiginleg fiskveiðistefna ESB er áfram utan EES. Forræði yfir íslenskri fiskveiðistjórn er áfram að meginstefnu hjá íslenskum stjórnvöldum og Alþingi. Þá verður Brussel ekki kennt um það ef Alþingi kýs kyrrstöðu. Og kjörseðillinn má heldur ekki verða umtúlkaður eftir á þar til hann segir það sem sigurvegarinn hefði viljað að á honum stæði.
Nei vann kosninguna með fullveldisrökin í öndvegi. Það hélt Alþingi áfram sem meginstjórnvettvangi og fullvalda valdakerfi fiskveiðikerfisins. Þá fylgir ábyrgðin með.
Ef þjóðarauðlindin á að vera sameign þjóðarinnar í raun, en ekki aðeins samkvæmt fyrstu grein laganna, þarf Alþingi að sýna það með mælingum, gagnsæi, gjaldtöku og lögum.
Kannski var það ekki nákvæmlega sigurinn sem allir töldu sig vera að vinna. En það er niðurstaðan sem kjörseðillinn skildi eftir — ef við þorum að lesa hann eins og hann var.
Þeir lokuðu á forræðið frá Brussel. - Valdið liggur því áfram hjá Alþingi.
Nú reynir á hvort þingið noti það — og hvort þjóðin fái loksins reikninginn sem sýnir hvers virði auðlindin er, hver nýtur hennar og hvað eigandinn fær í sinn hlut.
Höfundur er M.Phil., byggingaverkfræðingur.
Hrafnhildur Bragadóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
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