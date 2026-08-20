Sektaður um 65 milljónir fyrir miðlun innherjaupplýsinga

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur lokið máli einstaklings sem miðlaði innherjaupplýsingum um fyrirhugaðan samruna. Hann féllst á greiðslu sektar upp á 65 milljónir króna.
Samkvæmt tilkynningu frá Seðlabankanum miðlaði einstaklingurinn ótilgreindi innherjaupplýsingunum á fundi með þeim hætti að fundargestir skildu efni þeirra og áttuðu sig á þýðingu þeirra.
Fjármálaeftirlitið taldi ekki miðlunina hafa farið fram í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur málsaðila og taldi hana því ólögmæta.
Á fundi nefndarinnar sjöunda maí var talið að málið væri að fullu upplýst og að skilyrði væru til að ljúka því með sátt.
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