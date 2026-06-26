Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi í haust en verðbólga hefur aukist þvert á spár. Hann segir það vonbrigði hversu mikið flugfargjöld hafa hækkað og segir grannt sé fylgst með því að lækkun olíuverðs á heimsmarkaði skili sér til neytenda.
Samkvæmt tilkynningu Hagstofunnar í morgun mælist ársverðbólga nú 5,2% en var 5,1% í maí. Er þetta þvert á spár greiningardeilda sem spáð höfðu hjöðnun. Fjármálaráðherra segir hækkun flugfargjalda það eina sem stuðli að hækkun vísitölu.
„Eins og þróunin hefur verið í Hormússundi og þróunin hefur verið á olíuverði þá reiknum við líka með að þetta gangi til baka. Við getum sagt að góðu fréttirnar eru að önnur verðbólga er greinilega á niðurleið,“ sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í viðtali í kvöldfréttum Sýnar.
Hærra verð á húsnæði og gistiþjónustu býr einnig að baki hækkuninni. Þá kom fram í tilkynningu ASÍ í morgun að olíuverð hafi ekki lækkað í takt við heimsmarkaðsverð. Daði segir að náið sé fylgst með þróuninni.
„Það er hins vegar þannig að það er alltaf einhver eðlileg töf og það verður að taka tillit til þess að þó olíuverð lækki þá þýði það ekki endilega að bensín- og díselverð lækki jafn mikið,“ segir Daði og bætir við að birgðastaða olíufélaganna skýri þetta að hluta.
Hagfræðingur ASÍ sagði í viðtali á Vísi að það væru vonbrigði að forsenduákvæði kjarasamninga séu ekki að nást. Daði segir að allir við borðið geri sér grein fyrir sinni ábyrgð.
Óljóst sé hvort markmiðið náist.
„Það fer svolítið eftir því hversu snart olíuverð lækkar. Lækki það eins snart á unnu afurðunum eins og hefur verið að gerast á markaðnum núna, þá gæti alveg verið að við værum innan forsendanna en það verður mjög tæpt.“
„Það er auðvitað mögulegt að ráðast í alls konar aðgerðir, Það er skilningur allra við borðið að það hefur almennt verið kaupmáttaraukning á Íslandi, þannig að kjör hafa ekki rýrnað. Það eru þó einhverjir hópar sem standa útaf og aðgerðirnar, ef einhverjar verða, munu þurfa að beinast að þeim,“ segir Daði Már að lokum.