Hættu við samrunann vegna afskipta Samkeppniseftirlitsins Árni Sæberg skrifar 5. júní 2026 12:49 Ekkert verður af kaupum Lyfju á Borgar apóteki. Vísir/Vilhelm Lyfja og Einar Birgir Haraldsson, eigandi Borgar apóteks, hafa komist að samkomulagi um að falla frá fyrirhuguðum kaupum Lyfju á Borgar apóteki í Borgartúni. Samrunatilkynning sem var til meðferðar hjá Samkeppniseftirlitinu hefur því verið afturkölluð. Ástæðan er sögð frummat Samkeppniseftirlitsins á samrunanum. Í fréttatilkynningu þess efnis frá Lyfju og Borgar Apóteki segir að Lyfja hafi tilkynnt um fyrirhuguð kaup til Samkeppniseftirlitsins í apríl síðastliðnum að undangengnum forviðræðum við eftirlitið. Málið hafi síðan verið til rannsóknar hjá eftirlitinu. Í samskiptum við samrunaaðila hafi Samkeppniseftirlitið kynnt frummat sitt á mögulegum samkeppnislegum áhrifum samrunans og um þörf á frekari rannsókn af þeim sökum. Í ljósi þess hafa aðilar komist að samkomulagi um að ljúka málinu án frekari aðgerða. „Við hjá Lyfju vonuðumst til að kaupin gætu skapað tækifæri fyrir fyrirtækin. Í ljósi frummats Samkeppniseftirlitsins um möguleg samkeppnisleg áhrif samrunans var það sameiginlegt mat aðila að rétt væri að leiðir skildu þannig að fallið yrði frá kaupunum og samrunatilkynning afturkölluð. Það er miður að kaupin gangi ekki eftir en við þökkum Einari Birgi og öðrum sem komu að málinu fyrir faglegt ferli,“ er haft eftir Karen Ósk Gylfadóttur, framkvæmdastjóra Lyfju. „Ég hefði kosið að sjá viðskiptin ganga eftir og því þykir mér miður að þau skuli ekki verða að veruleika. Ég vil þó þakka Lyfju fyrir gott samstarf í ferlinu. Borgar Apótek mun áfram starfa undir núverandi eignarhaldi og þjónusta viðskiptavini sína sem fyrr í gegnum apótekið og lyfjaskömmtun,“ er haft eftir segir Einari Birgi. Kaup og sala fyrirtækja Samkeppnismál Lyf Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir Hættu við samrunann vegna afskipta Samkeppniseftirlitsins Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Sjá meira