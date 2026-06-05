Innlent

Hættu við sam­runann vegna af­skipta Samkeppniseftirlitsins

Árni Sæberg skrifar
Ekkert verður af kaupum Lyfju á Borgar apóteki.
Ekkert verður af kaupum Lyfju á Borgar apóteki. Vísir/Vilhelm

Lyfja og Einar Birgir Haraldsson, eigandi Borgar apóteks, hafa komist að samkomulagi um að falla frá fyrirhuguðum kaupum Lyfju á Borgar apóteki í Borgartúni. Samrunatilkynning sem var til meðferðar hjá Samkeppniseftirlitinu hefur því verið afturkölluð. Ástæðan er sögð frummat Samkeppniseftirlitsins á samrunanum.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá Lyfju og Borgar Apóteki segir að Lyfja hafi tilkynnt um fyrirhuguð kaup til Samkeppniseftirlitsins í apríl síðastliðnum að undangengnum forviðræðum við eftirlitið. Málið hafi síðan verið til rannsóknar hjá eftirlitinu. 

Í samskiptum við samrunaaðila hafi Samkeppniseftirlitið kynnt frummat sitt á mögulegum samkeppnislegum áhrifum samrunans og um þörf á frekari rannsókn af þeim sökum. Í ljósi þess hafa aðilar komist að samkomulagi um að ljúka málinu án frekari aðgerða.

„Við hjá Lyfju vonuðumst til að kaupin gætu skapað tækifæri fyrir fyrirtækin. Í ljósi frummats Samkeppniseftirlitsins um möguleg samkeppnisleg áhrif samrunans var það sameiginlegt mat aðila að rétt væri að leiðir skildu þannig að fallið yrði frá kaupunum og samrunatilkynning afturkölluð. Það er miður að kaupin gangi ekki eftir en við þökkum Einari Birgi og öðrum sem komu að málinu fyrir faglegt ferli,“ er haft eftir Karen Ósk Gylfadóttur, framkvæmdastjóra Lyfju.

„Ég hefði kosið að sjá viðskiptin ganga eftir og því þykir mér miður að þau skuli ekki verða að veruleika. Ég vil þó þakka Lyfju fyrir gott samstarf í ferlinu. Borgar Apótek mun áfram starfa undir núverandi eignarhaldi og þjónusta viðskiptavini sína sem fyrr í gegnum apótekið og lyfjaskömmtun,“ er haft eftir segir Einari Birgi.

Kaup og sala fyrirtækja Samkeppnismál Lyf

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið