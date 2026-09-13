Viðskipti innlent

Atlantic Airways gefur eftir í sam­keppni við Icelandair

Kristján Már Unnarsson skrifar
Airbus A320-þotur Atlantic Airways á flugvellinum í Vogum í Færeyjum. Þær taka 174 farþega.
Airbus A320-þotur Atlantic Airways á flugvellinum í Vogum í Færeyjum. Þær taka 174 farþega. Atlantic Airways

Færeyska flugfélagið Atlantic Airways, eða Atlantsflog eins og það heitir á móðurmálinu, hefur ákveðið að fækka flugferðum milli Íslands og Færeyja í vetur, og raunar leggja Íslandsflug alfarið niður yfir háveturinn. Ástæðan er aukin samkeppni frá Icelandair, sem tilkynnti í lok maímánaðar að það hygðist fljúga allt árið til Færeyja.

„Atlantsflog tekur nú afleiðingum samkeppninnar frá Icelandair,“ segir í frétt færeyska miðilsins Portal, sem ræðir við forstjórann Jóhönnu af Bergi, undir fyrirsögninni Atlantic gearar niður við íslandsflúgvingini í vetur. Kringvarpið tekur málið svo upp undir fyrirsögninni Atlantsflog repar seglini á Íslandsleiðini.

„Við erum neydd til að taka tillit til veruleikans eins og hann er. Þegar við vorum ein á markaðnum tókst okkur að fljúga til Íslands yfir veturinn. Með stærri flugvélunum varð þetta aðeins verra, og með þeirri samkeppni sem við höfum fengið frá Icelandair, sem notar minni flugvélar á leiðinni, er ekki mögulegt fyrir okkur að fljúga eins oft á veturna,“ segir Jóhanna á Bergi, forstjóri Atlantsflog, í samtali við Portal en bætir við að færeyska félagið hafi engar áætlanir um að hætta að fljúga til Íslands.

Dash 8 Q400-flugvél Icelandair í flugtaki á Vogaflugvelli þann 1. maí 2024, daginn sem félagið hóf Færeyjaflug á ný eftir tuttugu ára hlé. Þær taka 76 farþega.Egill Aðalsteinsson

Atlantic Airways flýgur núna í haust milli Færeyja og Íslands tvisvar í viku, á mánudögum og föstudögum, eftir þrjú flug á viku í sumar. Frá 23. október fækkar ferðunum niður í eina ferð í viku. Frá 14. desember til 19. mars verður ekkert Íslandsflug á vegum færeyska félagsins, þó með þeirri undantekningu að milli 25. janúar og 8. febrúar verða tvær flugferðir fram og til baka í viku, en tengdar viðburðum. Frá 19. mars hyggst Atlantic fljúga tvisvar í viku milli Íslands og Færeyja og síðan þrisvar í viku yfir sumarið, frá 3. maí.

Færeyska félagið notar Airbus A320-þotur í Íslandsfluginu en þær taka 174 farþega. Icelandair notar hins vegar 76 sæta Dash 8 Q400-vélar á leiðinni en fræðast má um sögu Færeyjaflugsins og upplifa lendingu í Vogum hér í þessu myndskeiði Flugþjóðarinnar:

Icelandair hóf Færeyjaflug að nýju vorið 2024 eftir tuttugu ára hlé, en þó í fyrstu ekki yfir vetrarmánuði.

„Færeyjaflugið fór strax vel af stað og frá upphafi var markmiðið að stefna að flugi allt árið. Það er því mjög ánægjulegt að tilkynna um heilsársflug nú aðeins tveimur árum eftir að við byrjuðum að fljúga þangað,“ var haft eftir Tómasi Ingasyni, framkvæmdastjóra tekju-, þjónustu- og markaðssviðs Icelandair, í fréttatilkynningu félagsins þann 28. maí síðastliðinn.

Fram til 27. september flýgur Icelandair fimm sinnum í viku milli Keflavíkur og Vogaflugvallar í Færeyjum. Þá fækkar ferðum Icelandair niður í fjórar ferðir á viku en síðan niður í þrjár ferðir yfir veturinn frá 19. október til 30. apríl. Ferðum Icelandair fjölgar síðan upp í fjórar á viku til 31. maí og upp í sex á viku frá 1. júní og út sumarið.

Flug Færeyjar Icelandair Keflavíkurflugvöllur Flugþjóðin

Tengdar fréttir

Fljúga til Færeyja árið um kring

Icelandair hefur ákveðið að framlengja flug til Færeyja og verða eyjarnar nú heilsársáfangastaður í leiðakerfi félagsins.

Ís­lendingar gerðu það sem tröllunum mistókst

Færeysk þjóðsaga segir frá tveimur tröllum sem komu frá Íslandi til að reyna að draga Færeyjar til Íslands. En verkið reyndist þeim ofviða og þegar sólin kom upp urðu tröllin að steini og enduðu sem tveir drangar norðan Færeyja.

Icelandair flýgur til Færeyja að nýju

Icelandair hóf í dag áætlunarflug til Færeyja á ný eftir tuttugu ára hlé. Utanríkisráðherrar Íslands og Færeyja fagna áfanganum sem og flugstjóri fyrstu flugferðarinnar. Flogið verður fimm til sex sinnum í viku gegnt flugfélaginu Atlantic Airways sem hefur verið að fljúga á milli tvisvar til þrisvar í viku.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið