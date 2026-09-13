Atlantic Airways gefur eftir í samkeppni við Icelandair Kristján Már Unnarsson skrifar 13. september 2026 22:54 Airbus A320-þotur Atlantic Airways á flugvellinum í Vogum í Færeyjum. Þær taka 174 farþega. Atlantic Airways Færeyska flugfélagið Atlantic Airways, eða Atlantsflog eins og það heitir á móðurmálinu, hefur ákveðið að fækka flugferðum milli Íslands og Færeyja í vetur, og raunar leggja Íslandsflug alfarið niður yfir háveturinn. Ástæðan er aukin samkeppni frá Icelandair, sem tilkynnti í lok maímánaðar að það hygðist fljúga allt árið til Færeyja. „Atlantsflog tekur nú afleiðingum samkeppninnar frá Icelandair,“ segir í frétt færeyska miðilsins Portal, sem ræðir við forstjórann Jóhönnu af Bergi, undir fyrirsögninni Atlantic gearar niður við íslandsflúgvingini í vetur. Kringvarpið tekur málið svo upp undir fyrirsögninni Atlantsflog repar seglini á Íslandsleiðini. „Við erum neydd til að taka tillit til veruleikans eins og hann er. Þegar við vorum ein á markaðnum tókst okkur að fljúga til Íslands yfir veturinn. Með stærri flugvélunum varð þetta aðeins verra, og með þeirri samkeppni sem við höfum fengið frá Icelandair, sem notar minni flugvélar á leiðinni, er ekki mögulegt fyrir okkur að fljúga eins oft á veturna,“ segir Jóhanna á Bergi, forstjóri Atlantsflog, í samtali við Portal en bætir við að færeyska félagið hafi engar áætlanir um að hætta að fljúga til Íslands. Dash 8 Q400-flugvél Icelandair í flugtaki á Vogaflugvelli þann 1. maí 2024, daginn sem félagið hóf Færeyjaflug á ný eftir tuttugu ára hlé. Þær taka 76 farþega.Egill Aðalsteinsson Atlantic Airways flýgur núna í haust milli Færeyja og Íslands tvisvar í viku, á mánudögum og föstudögum, eftir þrjú flug á viku í sumar. Frá 23. október fækkar ferðunum niður í eina ferð í viku. Frá 14. desember til 19. mars verður ekkert Íslandsflug á vegum færeyska félagsins, þó með þeirri undantekningu að milli 25. janúar og 8. febrúar verða tvær flugferðir fram og til baka í viku, en tengdar viðburðum. Frá 19. mars hyggst Atlantic fljúga tvisvar í viku milli Íslands og Færeyja og síðan þrisvar í viku yfir sumarið, frá 3. maí. Færeyska félagið notar Airbus A320-þotur í Íslandsfluginu en þær taka 174 farþega. Icelandair notar hins vegar 76 sæta Dash 8 Q400-vélar á leiðinni en fræðast má um sögu Færeyjaflugsins og upplifa lendingu í Vogum hér í þessu myndskeiði Flugþjóðarinnar: Icelandair hóf Færeyjaflug að nýju vorið 2024 eftir tuttugu ára hlé, en þó í fyrstu ekki yfir vetrarmánuði. „Færeyjaflugið fór strax vel af stað og frá upphafi var markmiðið að stefna að flugi allt árið. Það er því mjög ánægjulegt að tilkynna um heilsársflug nú aðeins tveimur árum eftir að við byrjuðum að fljúga þangað,“ var haft eftir Tómasi Ingasyni, framkvæmdastjóra tekju-, þjónustu- og markaðssviðs Icelandair, í fréttatilkynningu félagsins þann 28. maí síðastliðinn. Fram til 27. september flýgur Icelandair fimm sinnum í viku milli Keflavíkur og Vogaflugvallar í Færeyjum. Þá fækkar ferðum Icelandair niður í fjórar ferðir á viku en síðan niður í þrjár ferðir yfir veturinn frá 19. október til 30. apríl. Ferðum Icelandair fjölgar síðan upp í fjórar á viku til 31. maí og upp í sex á viku frá 1. júní og út sumarið. Flug Færeyjar Icelandair Keflavíkurflugvöllur Flugþjóðin Tengdar fréttir Fljúga til Færeyja árið um kring Icelandair hefur ákveðið að framlengja flug til Færeyja og verða eyjarnar nú heilsársáfangastaður í leiðakerfi félagsins. 28. maí 2026 10:46 Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Færeysk þjóðsaga segir frá tveimur tröllum sem komu frá Íslandi til að reyna að draga Færeyjar til Íslands. En verkið reyndist þeim ofviða og þegar sólin kom upp urðu tröllin að steini og enduðu sem tveir drangar norðan Færeyja. 22. febrúar 2026 07:57 Icelandair flýgur til Færeyja að nýju Icelandair hóf í dag áætlunarflug til Færeyja á ný eftir tuttugu ára hlé. Utanríkisráðherrar Íslands og Færeyja fagna áfanganum sem og flugstjóri fyrstu flugferðarinnar. Flogið verður fimm til sex sinnum í viku gegnt flugfélaginu Atlantic Airways sem hefur verið að fljúga á milli tvisvar til þrisvar í viku. 1. maí 2024 23:00 Mest lesið „Gerðu grín að okkur og kölluðu „litlu strákana með litina““ Atvinnulíf Hætta á að gervigreindin geri fólk að „kjötstykkjum“ Viðskipti innlent Möguleg endalok ferilsins: Hræðist að tapa fyrir eiginkonunni Atvinnulíf Jón Birgir ráðinn forstjóri Kviku Viðskipti innlent Vara við afleiðingunum Viðskipti innlent Innkalla hrísgrjón vegna skordýraleifa Neytendur Frumkvöðull stimplar sig aftur inn með 622 kílómetra drægni Samstarf Leitað að fyrirmyndum í öryggismálum fyrirtækja Samstarf Toyota sýnir nýja bíla á laugardaginn Samstarf Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í Bílanaust Samstarf Fleiri fréttir Hætta á að gervigreindin geri fólk að „kjötstykkjum“ Vara við afleiðingunum NTV Promennt kaupir Dale Carnegie Tölurnar að baki vörn stjórnarformanns Rúv Kaldvík fær starfs- og rekstrarleyfi í Seyðisfirði Guðmundur Daði ráðinn forstjóri Gangna og brúa Hermann framkvæmdastjóri Fálkans Ísmars Telur Þórð hafa misskilið en sama tala varð niðurstaðan Fjórar af hverjum fimm íbúðum seljast undir auglýstu verði: „Við höfum miklar áhyggjur“ Bundu nær allan koltvísýring og brennistein á Hellisheiði Ráðin framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Íslandshótelum Ráðin markaðsstjóri Prís Saka Símann um undirboð með áskriftarpakka Opna nýtt kaffihús í Listasafni Reykjavíkur Svona er umhorfs í endurbættri fríhöfn Tjáir sig ekki um hvort mál tengt Heiðari sé til skoðunar 65 milljarða halli ef svartsýna sviðsmyndin rætist Á ég að festa vextina á húsnæðisláninu? 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