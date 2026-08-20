Ég vil stöðugra efnahagssvæði með upptöku evru. Það hefur verið ótrúlegt að fylgjast með þeim heljarstökkum sem íslenskt efnahagslíf hefur þurft að taka til þess að halda úti eigin gjaldmiðli. Við höfum að mörgu leyti getað varið okkur gegn efnahagsáföllum með krónunni en mögulega þurfum við frekar að horfa á orsakir. Krónan er ekki vörnin gegn vandanum, hún er vandinn sjálfur.
Ég er eindreginn stuðningsmaður frjálsra viðskipta og hef ávallt talað fyrir því að greiða eigi leið þeirra. Á sama tíma erum við nú að sjá tolla rísa víða um heim og í slíku umhverfi eru það litlar þjóðir eins og Ísland sem eiga hvað mest á hættu að verða undir. Sem innflutningsháð þjóð eigum við mikið undir því að alþjóðaviðskipti haldist eins frjáls og mögulegt er. Besta leiðin til þess er að tryggja okkur óheftan og tollfrían aðgang að innri markaði Evrópusambandsins.
Ég á mjög erfitt með að sætta mig við að taka upp reglur sem við höfum ekkert um að segja. Það er erfitt að horfa upp á það gífurlega magn af reglum sem eru innleiddar hér á landi án þess að við fáum að kjósa þá fulltrúa sem setja þær. Við þurfum að hafa raunveruleg áhrif á þær ákvarðanir sem hafa bein áhrif á líf okkar og samfélag.
Þetta eru hlutir sem myndu vafalaust gerast við inngöngu Íslands inn í Evrópusambandið og með upptöku evru. Mig langar að sjá hvernig samningurinn í heild sinni myndi vera svo ég get tekið heildstæða afstöðu til þess hvort að ég segi Já í seinna skiptið.
Þess vegna segi ég Já 29. ágúst.
Höfundur er formaður Uppreisnar - Ungliðahreyfingar Viðreisnar.
Steinunn Bergmann skrifar
Illugi Gunnarsson skrifar
Ólafur Margeirsson skrifar
Sverrir Páll Einarsson skrifar
Jón Þór Ólafsson skrifar
Gunnhildur Erla Davíðsdóttir skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Logi Einarsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sveinn Óskar Sigurðsson skrifar
Páll Steingrímsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Einar Páll Svavarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Baldur Johnson skrifar
Ingvar Sverrisson skrifar
Guðrún Pétursdóttir,Brynjar Bragi Einarsson skrifar
Lárus Jónsson skrifar
Alma D. Möller skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Atli Már Haraldsson Zebitz,Sunna Dögg Ágústsdóttir,Sveinbjörn Benedikt Eggertsson skrifar
Kjartan Björgvinsson skrifar
Sigmar Guðmundsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Guðrún Ebba Ólafsdóttir skrifar
Egill Gauti Þorkelsson skrifar
Erlingur Erlingsson skrifar
Gauti B. Eggertsson skrifar
Sigurður Emil Pálsson skrifar