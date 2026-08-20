Heimurinn er gjörbreyttur síðan Trump komst aftur til valda, síðan Pútín hóf stríð í Evrópu, síðan Netanyahu komst upp með að stunda þjóðarmorð og að gabba Trump í annað stríð í miðausturlöndum. Við lifum í dag í heimi stórvelda sem flest virða ekki lengur fullveldi eða landamæri eða grundvallar mannréttind, ekki einu sinni sinna eigin borgara. Við lifum í heimi hinna sterku sem gera það sem þeir komast upp með. Hinna sterku sem meira að segja hafa komist upp með að vernda Epstein-stéttina.
Til að vernda fullveldi sitt í heimi hinna sterku þarf lítið ríki eins og Ísland sterkt samband við önnur ríki með sameiginleg gildi. Varnarbandalög og ríkjasamstarf um mannréttindi og alþjóðalög. En í dag eru Bandaríkin að grafa undan þessum grundvallar hagsmunum Íslands. Grafa undan NATO og hóta að innlima NATO ríki. Grafa undan Alþjóða Stríðsglæpadómstólnum. Grafa undan samstarfi Evrópuríkja, m.a. með stuðningi JD Vance varaforseta Bandaríkjanna við Orban fyrrum forseta Ungverjalands, sem sjálfur ítrekað gróf undan frelsi, fjölmiðlum og grunnréttindum borgaranna, og sjálfu réttarríkinu og dómstólum landsins.
Og þegar Trump hótaði ítrekað frændríki okkar Grænlandi innlimun, sagði þekktasti forystumaður Nei-hugveitunnar herra Ólaf Ragnar Grímsson í viðtali í Silfrinu (sjá mínútu 18:00), að Ísland ætti að bíða með yfirlýsingar um stuðning við frændur okkar, og fara frekar að rækta samband við MAGA þingmenn í Bandaríkjunum eins og Lindsey Graham sem hefur lengi farið fyrir necon stríðshaukum Repúblikana, og hugveitum eins og The Heritage Foundation sem í hálfa öld hefur stutt málstað Repúblikana með fjárstuðningi milljarðamæringa. Og síðast en ekki síst að rækta tengsl við tækni og gervigreindar ólígarkana, eins og Elon Musk (sjá mínútu 20:51).
Á sama tíma og milljarðamæringarnir og aðrir óligarkar eru löngu búnir að kaupa stjórnmálin í Bandaríkjunum og sá ríkasti þeirra Elon Musk er byrjaður að reyna að stýra stjórnmálum í Evrópu, þá er utanríkisráðuneyti Trumps að veita 3 milljónum dollara til að styrkja MAGA hugveitur í Evrópu. Íslenskir stjórnmálamenn Miðflokksins virðast vera farnir að tengja sig inn í þetta hagsmunanet sem Ólafur Ragnar hvatti til í Silfrinu.
Nei-hugveitan mokar nú fé í að hræða Íslendinga að alls ekki Sjá hvort við getum skapað okkur farsælli framtíð með þátttöku í sambandi fullvalda Evrópuríkja, sem hafa sameiginleg gildi og við, í stað þess að leifa ólígörkunum að færa Ísland endanlega undir áhrif Bandaríkjanna og nær MAGA hugmyndafræði.
En hvað eru óligarkarnir hræddir um að við munum Sjá með því að kjósa Já? Að við munum sjá möguleika á framtíð þar sem hvorki íslensku óligarkarnir né þeir bandarísku stjórni landinu? Sjá framtíð í sambandi ríkja sem betur endurspeglar gildi Íslendinga um vernd grunnréttinda fólks, vernd lýðræðis og réttarríkisins, og betur verndar réttindi neytenda bæði úti í matvörubúð og á húsnæðismarkaði?
Nei-hreyfingin er líka búin að reyna að hræða mig með alls konar áróðri sem engin veit hver borgar fyrir - en það sem ég ætla að kjósa 29. ágúst er tækifæri til að Sjá hvað er raunverulega í boði, í stað þess að gefa innlendum og erlendum ólígörkum eftir framtíð þjóðarinnar eftir nokkrar vikur af áróðri. Ég ætla að kjósa að Já til að Sjá, með aðildarviðræðum á næstu árum hvað er satt og hvað logið. Ég ætla að kjósa að kaupa mér tíma til að taka upplýsta afstöðu um framtíð Íslands, framtíð fullveldisins og framtíð barnanna minna. Þau eiga það skilið að ég kjósi Já til að Sjá!
Höfundur er fyrrverandi Alþingismaður og fyrrum Nei-sinni.
Gunnhildur Erla Davíðsdóttir skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Logi Einarsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sveinn Óskar Sigurðsson skrifar
Páll Steingrímsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Einar Páll Svavarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Baldur Johnson skrifar
Ingvar Sverrisson skrifar
Guðrún Pétursdóttir,Brynjar Bragi Einarsson skrifar
Lárus Jónsson skrifar
Alma D. Möller skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Atli Már Haraldsson Zebitz,Sunna Dögg Ágústsdóttir,Sveinbjörn Benedikt Eggertsson skrifar
Kjartan Björgvinsson skrifar
Sigmar Guðmundsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Guðrún Ebba Ólafsdóttir skrifar
Egill Gauti Þorkelsson skrifar
Erlingur Erlingsson skrifar
Gauti B. Eggertsson skrifar
Sigurður Emil Pálsson skrifar
Hrönn Stefánsdóttir skrifar
Valur Elli Valsson skrifar
Brynjar Níelsson skrifar
Rósa Líf Darradóttir skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar