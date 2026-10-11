Júlíus Garðar Þorvaldsson áhugaljósmyndari segist ekki hafa vitað hvaðan á sig stóð veðrið þegar hann rak augun í stóra grindhvalavöðu úti við ströndina við Hólmavík. Hann dreif sig út á bát og náði myndbandi af vöðunni.
„Þetta gerist ekki oft að þeir séu svona margir saman, þetta voru örugglega svona þrjátíu stykki,“ segir Júlíus í samtali við Vísi. Júlíus sem er íbúi í Hólmavík og áhugaljósmyndari hefur áður sent fréttastofu myndefni af hvölum en líklega aldrei eins mörgum í einu og núna.
„Ég hef heldur aldrei komist svona nálægt þeim. Við drifum okkur bara út á bátinn til að ná þeim. Þetta var algjörlega magnað.“
Hjörð hnúfubaka var á sundi nálægt við Hólmavík fimmtudagskvöld þegar einn þeirra tók á sprett að höfninni og skaut upp höfðinu í aðeins örfárra metra fjarlægð frá byggjunni.