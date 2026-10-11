Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. október 2026 13:02 Fundur á vegum verkefnisins fór meðal annars fram á Bessastöðum. Samtal Niðurstöður þjóðarsamtals sem fram fór á tuttugu og þremur stöðum á landinu í gær verða kynntar í Hörpu í dag. Forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta segir þátttakendur í Háskóla Íslands hafa kallað eftir fleiri slíkum samtölum. Umræðurnar hafi verið uppbyggilegri þegar fólk sat augliti til auglitis en það eigi að venjast úr athugasemdakerfum. Ungt fólk leiddi umræðurnar undir yfirskriftinni Tölum saman en fólk á öllum aldri tók þátt. Verkefninu var ýtt úr vör af Höllu Tómasdóttur forseta Íslands og sneri að því hvernig samfélag fólk vill skapa til framtíðar. Að verkefninu stendur Samtal, félag til almannaheilla, í samstarfi við ungt fólk, skóla, félagasamtök, stofnanir og stjórnvöld um allt land. Þátttakendur frá öllum heimsins hornum Stúdentahreyfingin sameinaðist um viðburð í Háskóla Íslands. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta, segir það hafa verið eina samtalið sem fór fram á ensku. Hjá þeim hafi komið saman fólk af að minnsta kosti átta eða níu þjóðernum. Gervigreind, menntun og samfélagsmál hafi meðal annars brunnið á þátttakendum. „Við vorum öll svolítið sammála um hið sammannlega,“ segir Lísa. Þrjár klukkustundir reyndust ekki of langar Lísa segir skýrt hafa komið fram við öll borð að þátttakendur vildu fá fleiri tækifæri til slíkra umræðna. Fólk væri orðið vant því að ræða stór samfélagsmál í gegnum skjái og í athugasemdakerfum, þar sem umræðan gæti orðið neikvæð. Lísa Margrét Gunnarsdóttir er forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta.LÍS „Það sem við tókum eftir í þessu samtali í eigin persónu er að það er þegar fólk situr saman og horfist í augu að þá verður samtalið miklu uppbyggilegra,“ segir Lísa. Ein niðurstaðan sé því sú að vilja endurtaka viðburðinn og jafnvel standa reglulega fyrir slíkum samtölum. Gervigreind dregur saman umræðurnar Niðurstöður samtalanna verða kynntar í Hörpu í dag, þegar fjörutíu ár eru liðin frá upphafi leiðtogafundarins í Höfða. Gervigreind hefur verið nýtt til að taka saman það sem kom fram á viðburðunum um land allt. Lísa segir að við kynninguna verði dregið fram það sem hafi verið sameiginlegt í umræðunum. Kórar komi jafnframt fram og forsetinn setji frið og samtal á dagskrá. Hún lýsir niðurstöðunum sem sneiðmynd af því sem ungt fólk og þjóðin er að hugsa. Þótt ungt fólk hafi leitt umræðurnar hafi þátttaka allra kynslóða verið mikilvæg. Þeir sem komast ekki í Hörpu geti fylgst með kynningunni í streymi. „En það sem mér fannst eiginlega fallegast var bara að markmiðið var samtal og það tókst alveg svakalega vel.“ Halla Tómasdóttir Mest lesið Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Erlent Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Innlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Innlent „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Innlent Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Innlent Suðaustan stormur og gul viðvörun Veður Á annað hundrað sektaðir Innlent Vill nýjan Úkraínuforseta Erlent Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum „Ég sé ekki að íslenskt samfélag vilji kasta því fyrir róða“ Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Á annað hundrað sektaðir Þrír réðust á einn Halla ætli að sölsa undir sig ASÍ Guðmundur Ari nýr varaformaður Samfylkingar „Vona nú bara að hann fari að jafna sig á tapinu“ Bein útsending: Samtal um framtíðina Opið hús í Höfða í dag Kristrún flytur ræðu á flokksstjórnarfundi Eldur í álverinu í Straumsvík Áfall fyrir Evrópu, hvatning um að jafna sig á tapi og sögulegt afmæli Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Þyrlulaus í nokkrar klukkustundir Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Keyrði á og flúði en skildi númeraplötu eftir Seldu óvart hjól viðskiptavinar Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Þingmenn laumuðust í laugina eftir lokun Sjá meira