Kannast ekkert við brot og munu aðstoða við rannsókn Árni Sæberg skrifar 9. október 2026 13:16 Andri Guðmundsson er stjórnarformaður Beru. Vísir/Vilhelm Stjórnendur Beru segjast engar upplýsingar hafa um að brot á samkeppnislögum hafi átt sér stað í starfsemi félagsins. Rík áhersla sé lögð á fylgni við samkeppnisreglur í rekstri þess og það sé hluti af þjálfun starfsfólks Ölgerðarinnar að fá fræðslu um það hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Líkt og fjallað hefur verið um tilkynnti Bera, móðurfélag Ölgerðarinnar og fleiri fyrirtækja, í morgun að Samkeppniseftirlitið hefði ráðist í húsleit hjá félaginu. Erfiðlega hefur gengið að ná tali af stjórnendum Beru en félagið hefur nú sent frá sér fréttatilkynningu þar sem segir að húsleitin varði rannsókn eftirlitsins á meintum brotum Ölgerðarinnar á reglum um bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu, í kjölfar kvartana samkeppnisaðila. „Stjórnendur hafa engar upplýsingar um að brot hafi átt sér stað í starfsemi félagsins. Rík áhersla er lögð á fylgni við samkeppnisreglur í rekstri þess og er það hluti af þjálfun starfsfólks Ölgerðarinnar að fá fræðslu um það hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Ölgerðin og Bera munu aðstoða eftirlitið við athugun sína og vona að rannsókn þess ljúki sem fyrst. Frekari upplýsingar um málið liggja ekki fyrir að svo stöddu.“ Andri Guðmundsson, stjórnarformaður Beru, segir í samtali við fréttastofu að engin viðtöl verði veitt vegna málsins og að félagið vísi alfarið í tilkynninguna. Ölgerðin (Bera) Samkeppnismál Mest lesið Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Innlent Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Innlent Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Innlent Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Erlent Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Erlent Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Erlent Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Erlent Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Innlent Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Erlent Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Erlent Fleiri fréttir Ákveða hvort að farið verði fram á áframhaldandi gæsluvarðhald Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Í beinni frá höfuðstöðvum Ölgerðarinnar Borað eftir heitu vatni í Laugardal Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Hellisheiðin lokuð til vesturs Borgin afturkallar lóðir trúfélaganna Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Maður réðst á annan og skemmdi bíl Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Vilja auka viðveru NATO í norðri Máttu tæma lónið „Varpar skugga á skólasamfélagið í heild“ „Ég fagna því að þessu leikriti sé lokið“ Þetta eru aðgerðirnar sem fara á í Ók lyfjaður á gangandi vegfaranda Bein útsending: Forsætisráðherra boðar til blaðamannafundar Dagskrá aflýst í dag og óljóst hvernig ræðukeppnin fer fram Loftslagstilraun hefst í Hvalfirði á næstu dögum Margrét Löf í sextán ára fangelsi en heldur föðurarfinum Veitingamaður sektaður um tvö hundruð milljónir Bein útsending: Landbúnaður í heimi breytinga Ekki rétt sem Halla segir Hefja formlegar viðræður um myndun nýs meirihluta Íslensk nóbelsverðlaun og erfið staða framhaldsskólanna Vill fækka borgarfulltrúum um átta Lögreglan leitar upplýsinga um rispaða bíla Fjármálaráðherra flautaður niður af sviði Kristrún reyni að hafa milligöngu í deilunni Ekki eigi að refsa fólki fyrir að hafa stutt á milli barna Sjá meira