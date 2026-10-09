Góð menntun er ein mikilvægasta undirstaða samfélagsins og hefur afgerandi áhrif á lífskjör og lífsgæði okkar til framtíðar. Í Kópavogi ætlum við að fjölga kennurum í grunnskólum því við viljum tryggja að grunnskólarnir okkar hafi sterkan mannauð, öflugt faglegt starf og góðar aðstæður til að mæta þörfum allra nemenda.
Við höfum ákveðið að veita leiðbeinendum í grunnskólum Kópavogs námsstyrk til að stunda kennaranám samhliða starfi. Með styrkjunum verður starfsfólki gert kleift að afla sér kennaramenntunar án þess að þurfa að velja á milli náms og starfs. Á móti kemur hollusta og stöðugleiki í starfsmannahaldi og skuldbindingu til að starfa við kennslu í grunnskólum Kópavogs að námi loknu.
Þetta er mikilvæg fjárfesting í fólki. Kennarar og annað starfsfólk skóla gegna lykilhlutverki í námi og velferð barna. Því skiptir máli að skólarnir hafi aðgang að vel menntuðu og hæfu starfsfólki og að hlutfall kennaramenntaðra starfsmanna fari vaxandi á næstu árum. Þetta gerum við til að bregðast við þeirri alvarlegu stöðu að kennaraskortur ríkir og hefur ríkt lengi.
Aðgerðin er hluti af aðgerðapakkanum Framtíðin í fyrsta sæti, sem Kópavogur kynnti haustið 2025. Þar voru settar fram aðgerðir til að styrkja grunnskólastarf í Kópavogi. Markmiðið er skýrt: að skapa góðar aðstæður fyrir börn til að læra, þroskast og dafna og tryggja öflugt skólastarf til framtíðar.
Með því að fjölga kennaramenntuðu starfsfólki styrkjum við faglegt starf skólanna og tryggjum um leið að börn í Kópavogi njóti góðs af öflugu skólastarfi. Fjölgun kennara í Kópavogi er fjárfesting í framtíð barna okkar og skólasamfélagsins í heild. Fyrir foreldra og nemendur snýst þessi aðgerð fyrst og fremst um að styrkja grunninn að góðu skólastarfi.
Við höfum þegar góða reynslu af því að styðja starfsfólk til náms samhliða starfi í leikskólum Kópavogs. Þar hefur starfsfólki gefist kostur á að sameina nám og starf með góðum árangri en faghlutfall leikskólakennara er með hæsta móti í Kópavogi. Nú ætlum við að byggja á þeirri reynslu og þróa sambærilegar leiðir fyrir grunnskólana.
Þetta snýst ekki aðeins um fjölda kennara. Menntun og fagþekking kennara hafa áhrif á gæði kennslu, námsárangur og getu skóla til að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda. Sterkur hópur kennaramenntaðs starfsfólks skapar einnig betri grundvöll fyrir faglegt samstarf, þróun skólastarfs og stöðugleika í starfsmannahaldi.
Þegar við fjárfestum í menntun starfsfólks erum við því ekki aðeins að fjárfesta í einstaklingunum sjálfum. Við erum að fjárfesta í skólunum, í börnunum og í samfélaginu okkar.
Sterkt skólastarf verður ekki til af sjálfu sér. Það byggist á fólki með þekkingu, metnað og vilja til að skapa góðar aðstæður fyrir börn. Með því að gera starfsfólki kleift að stunda kennaranám samhliða starfi viljum við styrkja þann grunn.
Framtíðin er í fyrsta sæti. Og framtíðin byrjar í skólunum okkar.
Höfundur er bæjarstjóri Kópavogs.
Hrönn Stefánsdóttir skrifar
Guðmundur Halldór Björnsson skrifar
Sæmundur Árni Hermannsson skrifar
Friðrik Björgvinsson skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Maríanna Magnúsdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Samúel Guðmundsson skrifar
Ingvar Freyr Ingvarsson skrifar
Bryndís Haraldsdóttir skrifar
Helgi Tómasson skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Elfa Ýr Gylfadóttir skrifar
Steinunn Ragnarsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Árni Sigurðsson skrifar
Einar Steingrímsson skrifar
Svanur Sigurbjörnsson skrifar
Arnaldur Grétarsson skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Bjarni Þór Ævarsson skrifar
Mathieu Grettir Skúlason skrifar
Hannes Pétursson skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar