Eigendur rafbíla lentu margir hverjir í vandræðum með að hlaða bílinn í gærkvöldi og í nótt þar sem fram fór uppfærsla á forriti Orku náttúrunnar. Forstöðumaður segir að notendur eigi að geta tekið gleði sína á ný í dag, um uppfærslu sé að ræða sem gjörbreyti forritinu.
Fréttastofu barst í gærkvöldi ábendingar frá eigendum rafbíla sem lentu í basli við að hlaða bíla sína vegna uppfærslu á forriti Orku náttúrunnar. Þá eru dæmi um rafbíla í heimahúsum sem ekki tókst að hlaða í nótt. Úlfar Linnet forstöðumaður einstaklings- og fyrirtækjalausna hjá Orku náttúrunnar segir um heildauppfærslu að ræða.
„Ekki bara appinu heldur á öllu stjórnkerfinu fyrir hleðslustöðvarnar sem eru ríflega sex þúsund og þetta gekk í raun og veru bara glimrandi vel. Þetta er mjög flókið verkefni, mjög margar tölvur sem þurfa að tala saman en það var kannski eins og við bjuggumst við, svona einhver vandamál og það var einn vefþjónn sem var að stríða okkur eitthvað í gærkvöldi.“
Notendur hafi orðið varir við það, sem sé miður. Nú sé hinsvegar búið að finna hvert vandamálið er og unnið að lausn og segir Úlfar ólíklegt að notendur verði fyrir truflunum í dag. Orka náttúrunnar hafi gert sitt til að aðstoða notendur.
„Við erum búin að senda fjölmörg SMS og tölvupósta og margir líka hreinlega bara komið til okkar og fengið aðstoð, fá aðstoð í síma. Langflestir náttúrulega græja þetta sjálfir með því að uppfæra í símanum hjá sér og setja inn kortaupplýsingar. En ég er alveg hundrað prósent á því að notendur muni sjá gæði í þessu, af því að þetta er stórt skref fram á við.“
Þannig hafi verið nauðsynlegt að ráðast í uppfærsluna á þessum tímapunkti.
„Það sem felst í þessu er að gamla kerfið og sérstaklega stjórnbúnaðurinn var ekki nægilega fullkomið og ekki nægilega áreiðanlegt. Þannig við höfum væntingar um að þetta kerfi muni, þrátt fyrir að einhver hafi orðið fyrir vandræðum í byrjun, til lengri tíma skila miklu betri þjónustu og líka í raun tækifæri til að auka möguleika þess að þjónusta rafbílaeigendur og þá sem eru að hlaða. Þannig þetta er framtíðin, þetta kerfi.“