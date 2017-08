Hin nýja Taylor Swift frumsýndi nýtt myndband á VMA´s

Taylor Swift gaf út nýtt lag í síðustu viku og er um að ræða fyrsta lagið sem heyrist af væntanlegri plötu hennar, Reputation.



Söngkonan gaf síðast út plötuna 1989 og eru liðin þrjú ár síðan. Stíll Swift er þónokkuð breyttur og í laginu sem ber nafnið Look What You Made Me Do.



Platan Reputation kemur út þann 10. nóvember næstkomandi. Áður en Swift tilkynnti um nýja plötu henti hún öllu út af sínum samfélagsmiðlum. Á Instagram er hún með meira en 100 milljón fylgjendur en allar eldri myndir af henni með vinum, fjölskyldu og fyrrum kærustum eru horfnar. Þar má bara sjá níu myndir tengdar nýju plötunni.



Á VMA´s tónlistarverðlaununum í Los Angeles var nýtt myndband frumsýnt með söngkonunni og er það einmitt við lagið Look What You Made Me Do. Sjálf var hún ekki viðstödd hátíðina en hér að neðan má sjá myndbandið.