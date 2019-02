„Þetta finnst mér langbesta lagið í keppninni“

Jóhannes Þór Skúlason er gríðarlega vel að sér í Eurovision-fræðum og hefur fylgst með keppninni hér heima og erlendis í mörg ár. Í dag starfar Jóhannes sem framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og var áður aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar.



Jóhannes er fyrsti gestur Einkalífsins eftir hlé en í síðustu viku fór hann yfir fyrra undankvöldið í Söngvakeppninni þar sem Hera Björk og Hatari fóru áfram.



Nú er komið að seinni undankeppninni og þar fara tvö lög áfram og hugsanlega eitt wild-card lag.



Jóhannes gefur hverju lagi stig frá 1-12 eins og þekkist í Eurovision. Hér að neðan má sjá stigagjöf hans.



Jeijó, keyrum alla leið

Lag: Barði Jóhannsson

Texti: Barði Jóhannson

Flytjendur: Elli Grill, Skaði og Glymur



Dómur Jóhannesar: 5 stig



Hvað ef ég get ekki elskað? / What If I Can’t Have Love?

Lag: Friðrik Ómar Hjörleifsson

Íslenskur texti: Friðrik Ómar Hjörleifsson

Enskur texti: Sveinbjörn I. Baldvinsson og Friðrik Ómar Hjörleifsson

Flytjandi: Friðrik Ómar



Dómur Jóhannesar: 6 stig



Þú bætir mig / Make Me Whole

Lag: Stefán Þór Steindórsson og Richard Micallef

Íslenskur texti: Stefán Þór Steindórsson og Nikos Sofis

Enskur texti: Stefán Þór Steindórsson og Nikos Sofis

Flytjandi: Ívar Daníels



Dómur Jóhannesar: 7 stig (gæti farið áfram)



Betri án þín / Fighting For Love

Lag: Andri Þór Jónsson og Eyþór Úlfar Þórisson

Íslenskur texti: Andri Þór Jónsson, Eyþór Úlfar Þórisson og Tara Mobee

Enskur texti: Andri Þór Jónsson og Eyþór Úlfar Þórisson

Flytjandi: Tara Mobee



Dómur Jóhannesar: 12 stig (fer áfram og vinnur keppnina)



Helgi / Sunday Boy

Lag: Heiðrún Anna Björnsdóttir

Íslenskur texti: Sævar Sigurgeirsson og Heiðrún Anna Björnsdóttir

Enskur texti: Heiðrún Anna Björnsdóttir

Flytjandi: Heiðrún Anna Björnsdóttir



Dómur Jóhannesar: 7 til 8 stig (gæti farið áfram)