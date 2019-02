Stór nöfn ekki endilega ávísun á að komast í úrslit

Jóhannes Þór Skúlason er gríðarlega vel að sér í Eurovision-fræðum og hefur fylgst með keppninni hér heima og erlendis í mörg ár. Í dag starfar Jóhannes sem framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og var áður aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar.



Jóhannes er fyrsti gestur Einkalífsins eftir hlé en næstu tvo þætti mun hann leggja mat sitt á lögin sem keppa í Söngvakeppninni í Háskólabíói næstu tvö laugardaga.



Fyrri undankeppnin er á laugardaginn og þá fara tvö lög áfram af fimm.



„Þetta er bara svo gaman og svo mikið festival og skemmtun,“ segir Jóhannes um Eurovision-keppnina og hans áhuga á henni.



„Músíkin er oft á tíðum frábær og fyrir utan það felst skemmtunin oft í því að draga fram mismunandi þjóðir og sjá ólíka stíla, mismunandi áherslur og menningarheima.“



Jóhannes gefur hverju lagi stig frá 1-12 eins og þekkist í Eurovision. Hér að neðan má sjá stigagjöf hans.



Klippa: Einkalífið - Jóhannes Þór Skúlason - Fyrri hluti

Fyrri undankeppni í Háskólabíói - 9. febrúar

Lag: HatariTexti: HatariFlytjandi: Hatari„Mér finnst þetta stórskemmtileg. Þó ég hafi mikinn áhuga á Eurovision er ég alæta á músík og mikill pönkmaður og hef gaman af músík sem er keyrð svolítið áfram,“ segir Jóhannes um lagið Hatari.„Conseptið á bakvið þessa hljómsveit er mjög skemmtilegt. Það er mjög hollt fyrir keppnina, sérstaklega fyrir keppnina hérna heima sem hefur allt of oft gengið út á það að semja Nínu aftur, að fá eitthvað svona sem snýr henni á hvolf.“

Eitt andartak / Moving on

Lag: Örlygur Smári, Hera Björk Þórhallsdóttir og Valgeir Magnússon Íslenskur texti: Hera Björk Þórhallsdóttir og Valgeir Magnússon Enskur texti: Hera Björk Þórhallsdóttir og Valgeir Magnússon Flytjandi: Hera Björk Þórhallsdóttir



Dómur Jóhannesar: 7 stig (Gæti fengið wild card sæti)



„Það er svona dream team í kringum þetta lag. Hera er frábær flytjandi og mjög þekkt í þessum Eurovisionhring, ekki bara hérna heima heldur um allan heim,“ segir Jóhannes um lagið Eitt andartak.



„Það er svona pínu Bond fílingur í þessu lagi og það er verið að setja töluvert mikið í þetta. Ég veit ekki hvort þetta muni ná áfram og ég er svolítið á þeirri skoðun í þetta sinn að stóru nöfnin eru ekki endilega það sem mun selja lög í úrslitin. Hera á stóran aðdáendahóp og það mun klárlega hjálpa. Þetta lag gæti farið upp en ef ég ætti persónulega að velja, þá myndi ég láta það sitja eftir.“



Ég á mig sjálf / Mama Said

Lag: Sveinn Rúnar Sigurðsson Íslenskur texti: Valgeir Magnússon og Sveinn Rúnar Sigurðsson Enskur texti: Sveinn Rúnar Sigurðsson og Valgeir Magnússon Flytjandi: Kristina Skoubo Bærendsen



Dómur Jóhannesar: 10 stig (Fer áfram)



„Ég er hrifinn af þessu lagi og þetta er að keyra inn mjög flotta stemningu. Hún er mjög flott söngkona með svolítið öðruvísi rödd en flestir aðrir í þessari keppni,“ segir Jóhannes um lagið Ég á mig sjálf.



„Lagið er enn betra á enskunni heldur en á íslensku. Ég held að þetta sé lag sem muni klárlega fara í úrslitin og held að þetta lag verði eitt af þessum tveimur sem verði í einvíginu.“



Nú og hér / What Are You Waiting For?Lag: Svala Björgvinsdóttir og Bjarki Ómarsson Íslensku texti: Stefán Hilmarsson Enskur texti: Svala Björgvinsdóttir og Bjarki Ómarsson Flytjandi: Þórdís Imsland



Dómur Jóhannesar: 8 stig (Fer áfram)



„Mér finnst lagið í raun bara verulega flott. Svala er að henda í þetta lag öllu því besta sem hún kann og það er að skila sér,“ segir Jóhannes um lagið Nú og hér.



„Stóri mælikvarði okkar nördanna er hvort lagið gæti verið með í Melodifestivalen og þetta lag gæti það. Ég held að þetta sé hitt lagið sem fer upp úr þessum riðli.“



Samt ekki / Licky LickyLag: Daníel Óliver Sveinsson, Linus Josefsson og Peter von Arbin Íslenskur texti: Daníel Óliver Sveinsson Enskur texti: Daníel Óliver Sveinsson og Linus Josefsson Flytjandi: Daníel Óliver



Dómur Jóhannesar: 5 stig



„Almennt er ég mjög hrifinn af sænska stílnum og mér fannst t.d. lagið sem Daníel Óliver var hluti af þegar hann keppti síðast skemmtilegt. Mér finnst þetta síðra,“ segir Jóhannes um lagið Samt ekki.



„Það einhvern veginn grípur ekki og nær ekki að virka trúverðugt finnst mér. Þó það sé margt skemmtilegt í því, þá er textinn hálf furðulegur á köflum og þetta fúnkerar ekki saman.“