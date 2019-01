Drekinn að ná í stélið á erninum

Undanfarin ár hafa yfirvöld í Kína dælt milljörðum dala í her landsins sem býr nú yfir háþróuðum búnaði og vopnum. Hernaðargeta Kína hefur aukist til muna og eru sum vopn þeirra orðin þróaðri en vopn Bandaríkjanna. Að einhverju leyti séu Kínverjar fremstir í heiminum þegar komi að háþróuðum vopnum. Hernaðaryfirvöld Bandaríkjanna segja þó að líklegast mörg ár séu í að Kínverjar geti náð hernaðaryfirburðum Bandaríkjanna og þá sérstaklega vegna þess hve óreyndur herafli Kína sé.



Þetta kemur fram í nýrri skýrslu DIA, leyniþjónustu herafla Bandaríkjanna, þar sem einnig kemur fram að Bandaríkin þurfi að spýta í lófana, ætli þau að halda yfirráðum sínum yfir Kyrrahafinu og tryggja öryggi bandamanna sinna. Þetta er fyrsta opinbera skýrsla stofnunarinnar um hernaðargetu Kínverja og ber hún nafnið „China Military Power: Modernizing A Force to Fight and Win“.



Það er í samræmi við nýja varnarstefnu Bandaríkjanna sem opinberuð var fyrir rúmu ári síðan. Í stuttu máli snýst hún um að Bandaríkin ætli að leggja minni áherslu á stríði gegn hryðjuverkum og leggja meira kapp í að sporna gegn vaxandi mætti Kína og Rússlands.



Starfandi varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, Patrick Shanahan, tók við sem aðstoðarráðherra árið 2017 og hefur síðan þá lagt mikla áherslu á að sporna gegn Kína. Washington Post segir hernaðaryfirvöld segja að fjárveitingarbeiðni heraflans fyrir árið 2020, sem opinberuð verður í næsta mánuði, muni varpa frekara ljósi á nýjar áherslur hernaðaryfirvalda.



Sífelt meiri fjárútlát til hersins

Rúmlega tvær milljónir manna tilheyra her Kína. Vísir/Getty

Greiningaraðiliar DIA áætla að fjárveitingar til hers Kína hafi líklega verið rúmlega 200 milljarðar dala á síðasta ári. Fjárútlát til hersins hafa því þrefaldast frá 2002. Það er þó enn töluvert lægra en fjárútlát Bandaríkjanna til hernaðarmála sem voru um 700 milljarðar dala í fyrra.Þrátt fyrir það hafa Kínverjar geta nútímavætt herafla sinn mun ódýrar en aðrir með því að kaupa og jafnvel stela tækni af öðrum ríkjum.

Umsvif Kínverja hafa aukist á undanförnum árum með hernaðaruppbyggingu þeirra í Suður-Kínahafi, þar sem Kína hefur gert ólöglegt tilkall til nánast alls hafsins. Sömuleiðis hefur ríkið byggt sína fyrstu herstöð utan Asíu og var það gert í Djibútí.

Þá hafa starfsmenn DIA sérstakar áhyggjur af því að sjálfstraust Kínverja virðist sífellt vera að aukast og þeir telji sig undirbúna fyrir milliríkjaátök og kannski sérstaklega að beita hernum gegn Taívan.



Fjölmiðlar í Kína segja einn hæst setta hershöfðingja landsins hafa varað yfirmann flota Bandaríkjanna við því nýlega við því að Bandaríkin styddu sjálfstæði Taívan.



„Ef einhver ætlar sér að aðskilja Taívan frá Kína, mun kínverski herinn vernda samheldni þjóðarinnar og fullveldi,“ á hershöfðinginn Li Zuocheng að hafa sagt við aðmírálinn John Richardson á fundi í Peking.



Kínverjar hafa gert tilkall til Taívans allt frá árinu 1949 þegar leiðtogar lýðveldissinna í Kína flúðu þangað undan kommúnistum og stofnuðu þar ríki, sem þeir kölluðu, og kalla raunar enn, Lýðveldið Kína. Afar grunnt hefur verið á því góða á milli ríkjanna allar götur síðan en samskiptin hafa þó batnað allra síðustu ár.



Árið 1972 tóku Bandaríkin upp stefnu sem nefnist „Eitt Kína“. Það var gert eftir fund Richard Nixon og Mao. Sendiráði Bandaríkjanna í Taívan var lokað árið 1979. Bandaríkin hafa þó alla tíð síðan átt í nánum óopinberum samskiptum við yfirvöld í Taipei.