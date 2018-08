Myndband af því þegar einkaþotu Post Malone var nauðlent

Betur fór en á horfðist þegar einkaþota rapparans Post Malone nauðlenti á Stewart International flugvellinum í New Windsor rétt fyrir klukkan átta á íslenskum tíma í gærkvöldi.



Þotan átti að fljúga með rapparann frá New Jersey til London, en tvö dekk þotunnar sprungu við flugtak. Sextán manns voru um borð.



Flugmaður einkaþotunnar tilkynnti um atvikið eftir flugtak og bað um leyfi til þess að fljúga í hringi eftir að þotan fór í loftið frá Teterboro flugvellinum í New Jersey, en of mikið bensín var á tanki þotunnar til þess að flugstjórinn treysti sér til að lenda.



Mikill viðbúnaður var á flugvellinum þegar vélinni var lent en TMZ hefur undir höndum myndband af nauðlendingunni sem sjá má hér að neðan. Lendingin gekk greinilega vel.