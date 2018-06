Brotnaði niður í beinni vegna frétta um aðskilnað ungabarna frá foreldrum sínum

Fréttir af aðskilnaði barna og foreldra á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó hafa vakið mikinn óhug og hreyft við mörgum síðustu daga. Ein þeirra er sjónvarps- og fréttakonan Rachel Maddow, sem brotnaði niður í beinni útsendingu í gærkvöldi þegar hún reyndi að lesa nýja frétt af málinu.



Maddow stýrir The Rachel Maddow Show á MSNBC og í miðri útsendingu fékk hún nýja frétt frá AP fréttastofunni. Þar sagði að ungabörn og önnur ung börn væru aðskilin frá foreldrum sínum í Texas og að þeim væri haldið í þremur skýlum sem væru sérstaklega ætluð börnum á viðkvæmum aldri.



Fréttin reyndist Maddow, sem hefur starfað í fjölmiðlum frá árinu 1999, ofviða. Eftir nokkrar misheppnaðar tilraunir hætti hún að reyna að lesa fréttina, kvaddi áhorfendur og sendi boltann yfir til annars fréttamanns.



Maddow baðst síðar afsökunar á atvikinu á Twitter síðu sinni. Hún sagðist hafa „misst það í smá stund“ og að það væri hennar starf að geta í það minnsta talað þegar hún væri í sjónvarpi. Þar rakti hún fréttina sem hún gat ekki lesið fyrr um kvöldið.



Í henni segir heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sem hafi heimsótt flóttamannabúðirnar í Rio Grande dalnum hafi lýst leikherbergjum fullum af grátandi börnum á leikskólaaldri. Til standi að opna fjórðu búðirnar undir hundruð ungra barna í Houston, en yfirvöld í borginni hafa hafnað þeim áformum.



Ugh, I'm sorry.



If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.



What I was trying to do -- when I suddenly couldn't say/do anything -- was read this lede:



"Lawyers and medical providers who have visited the "tender age" shelters described play rooms of crying preschool-age children in crisis...



“The thought that they are going to be putting such little kids in an institutional setting? I mean it is hard for me to even wrap my mind around it,” said Kay Bellor, vice president for programs at Lutheran Immigration and Refugee Service, “Toddlers are being detained.”



