Stefnir fyrirtæki Trump um gögn um Rússa

Sérstakur rannsakandi bandaríska dómsmálaráðuneytisins hefur stefnt fyrirtæki Donalds Trump Bandaríkjaforseta og krafist gagna sem tengjast meðal annars Rússlandi. Demókratar á Bandaríkjaþingi fullyrða að gögn sýni að fyrirtækið hafi átt í samningaviðræðum við rússneskan banka sem bandarísk stjórnvöld beittu refsiaðgerðum.



New York Times greinir frá því að Robert Mueller, sem rannsakar afskipti Rússa af forsetakosningunum árið 2016 og mögulegt samráð þeirra við framboð Trump, hafi sent stefnurnar út undanfarnar vikur. Þetta sé í fyrsta skipti sem vitað er um að hann óski eftir upplýsingum sem tengjast viðskiptaveldi forsetans.



Ekki liggur fyrir hvers vegna Mueller stefndi fyrirtækinu til að fá gögnin afhent frekar en að biðja einfaldlega um þau. Trump-fyrirtækið hefur fram að þessu orðið við beiðnum þingnefnda um skjöl í tengslum við rannsóknir þeirra á afskiptum Rússa af kosningunum.



Alan Futerfas, lögmaður Trump-fyrirtækisins, segir að ekkert hafi breyst í þeim efnum. Fyrirtækið vinni enn með rannsakendum. Sömu sögu sagði Sarah Huckabee Sanders, blaðafulltrúi Hvíta hússins, um samvinnu Trump forseta með rannsakendum.



Trump hefur áður sagt að hann dragi mörkin við að Mueller rannsaki fjármál hans eða fjölskyldu hans. Hann sagði hins vegar ekki hvernig hann myndi bregðast við færi Mueller yfir þau mörk.



Viðræður við rússneskan banka í kosningabaráttunni

Á meðal þeirra nefnda á Bandaríkjaþingi sem hafa rannsakað afskipti Rússa er leyniþjónustunefnd fulltrúadeildarinnar. Repúblikanar sem eru í meirihluta í nefndinni tilkynntu hins vegar í byrjun vikunnar að þeir hefðu lokið rannsóknarvinnunni. Niðurstaða þeirra væri að engar vísbendingar væru um samráð á milli framboðs Trump og Rússa.



Demókratar hafa gagnrýnt ákvörðunina um að ljúka rannsókn nefndarinnar harðlega. Þeir hafa viljað kalla til mun fleiri vitni og eru ósáttir við að repúblikanar hafi neitað að gefa út stefnur til að krefjast gagna.



Í minnisblaði sem demókratar í leyniþjónustunefndinni skrifuðu fullyrða þeir að vísbendingar séu um að Trump-fyrirtækið, sem er félag sem heldur utan um hin ýmsu fyrirtæki í eigu fjölskyldunnar, hafi átt í viðræðum um viðskiptasamning við VTB-bankann í Moskvu á meðan kosningabaráttan stóð yfir árið 2016, að því er segir í frétt The Guardian.



Trump vildi ekki upplýsa um fjármál sín í kosningabaráttunni. Hagsmunanet hans er enn ógegnsætt nú þegar hann gegnir embætti forseta Bandaríkjanna. Vísir/Getty

VTB-bankinn var einn þeirra sem refsiaðgerðir bandarískra stjórnvalda náðu yfir. Blaðið segir ekki ljóst á hvaða heimildum demókratar byggi fullyrðingar sínar. Áður hefur þó verið greint frá tölvupóstum þar sem Felix Sater, viðskiptafélagi Trump, til fjölda ára hafi stært sig af því að hafa útvegað fjármögnun frá VTB fyrir byggingu Trump-turns í Moskvu. Aldrei varð af byggingu hans.



Trump hefur ætíð neitað því að hann eða fyrirtæki hans hafi haft nokkuð saman að sælda við Rússa, hvorki í formi samninga né skulda.



Fjármál Trump-fyrirtækjanna á huldu

Vísbendingar hafa verið um að rannsakendur Mueller beini nú sjónum sínum í auknum mæli að áhrifum erlends fjármagns á forsetaframboð Trump.



Þannig hafa bandarískir fjölmiðlar sagt frá því að líbansk-amerískur athafnamaður hafi unnið með rannsakendunum undanfarið. Sá hefur unnið sem ráðgjafi fyrir Sameinuðu arabísku furstadæmin. Vitni hafi verið spurð um möguleg framlög þaðan til framboðsins.



New York Times segir að Trump-fyrirtækið sé ekki skráð á markaði og erfitt sé því að greina hvaðan fjármögnun þess kemur og hvar það ávaxtar pund sitt.



Í kosningabarátunni neitaði Trump sjálfur að opinbera skattaskýrslur sínar. Hann hefur heldur ekki afsalað sér fyrirtækjunum þrátt fyrir að hann hafi falið börnunum sínum að stýra þeim á meðan hann gegnir embætti forseta.



Þetta hefur vakið upp fjölda spurninga um mögulega hagsmunaárekstra forsetans. Nú síðast í þessari viku var greint frá því að hagsmunasamtök olíuframleiðenda hefðu haldið stjórnarfund á hóteli í eigu Trump í Washington-borg. Þegar henni lauk fengu forsvarsmenn þeirra áheyrn hjá forsetanum sjálfum.