Apple hefur birt lista yfir tíu vinsælustu ókeypis snjallsímaforrit ársins sem og þau sem borga þarf fyrir. Google hefur birt lista yfir fimm bestu leikina og forritin, gefin út á árinu, að sínu mati. Fréttablaðið fór yfir forritin og má sjá listana hér að neðan með útskýringum á forritunum.



Vinsælustu ókeypis iPhone forritin



Snapchat

Skilaboðaforritið sem gengur út á að senda myndir eða stutt myndskeið á milli vina sem eyðast eftir skoðun nýtur mikilla vinsælda.



Messenger

Skilaboðaforrit Facebook sem gerir notendum kleift að spjalla við Facebook-vini er orðið staðalbúnaður og kemur í stað SMS skilaboða fyrir marga notendur.



Charmander býr sig undir átök í Pokemon Go MYND/SKJÁSKOT

Pokémon GO

Einn gríðarlega vinsæli sýndarveruleikatölvuleikur var allsráðandi í sumar en vinsældir hans hafa dalað síðan þá. Leikurinn halar þó enn inn milljónum á dag.



Instagram

Fjölmargir hlaða inn ljósmyndum sínum á Instagram með hinum ýmsu filterum og deila þeim með vinum sínum.



Facebook

Stærsta samfélagsmiðil heims má finna á snjallsímum langflestra.



YouTube

Myndbandaveita Google býr yfir heilu mannslífslengdunum af efni af ýmsum toga.



Google Maps

Kortaþjónusta Google nýtur vinsælda og hefur hún eflaust komið sér vel fyrir margan villtan ferðamanninn eða jafnvel heimamanninn.



Pandora

Stillanleg stafræn útvarpsstöð sem spilar tónlist eftir þínum smekk þér að endurgjaldslausu.



Netflix

Streymisveitan vinsæla býður notendum upp á heilu þáttaraðirnar og kvikmyndirnar gegn áskrift.



Spotify Music

Tónlistarveita sem hefur að geyma milljónir laga eftir gríðarlega marga tónlistarmenn. Forritið er ókeypis en hægt er að borga fyrir áskrift og þar með sleppa við auglýsingar.



Kimoji nýtur mikilla vinsćlda. MYND/SKJÁSKOT

Vinsælustu iPhone forritin sem borga þarf fyrir



Heads Up!

Verð: 0,99$

Samkvæmisleikur frá spjallþáttastjórnandanum Ellen DeGeneres. Notendur fá úthlutað spjaldi með nafni frægrar manneskju og á að giska á hver manneskjan er út frá vísbendingum vina.



Face Swap Live

Verð: 0,99$

Forrit sem gerir manni kleift að skipta á andlitum við fræga og vini.



Minecraft: Pocket Edition

Verð: 8,67$

Snjallsímaútgáfa af vinsæla tölvuleiknum Minecraft þar sem notandinn getur ráfað um óbyggðirnar og byggt hvað sem hann vill.



Facetune

Verð: 5,99$

Myndvinnsluforrit sem hægt er að nota til þess að breyta myndum af sjálfum sér og breyta þar með útliti sínu eins og mann lystir.



KIMOJI

Verð: 1,99$

Emojis, eða tjákn, frá Kim Kardashian sem hægt er að nota í skilaboðum til vina og vandamanna.



7 Minute Workout Challenge

Verð: 3,71$

Líkamsræktarprógramm sem hægt er að hafa í vasanum og tekur sjö mínútur eins og nafnið gefur til kynna.



Geometry Dash

Verð: 1,99$

Snjallsímaleikur sem gengur út á að hoppa og fljúga í gegnum borð sem kassi.



Plague Inc.

Verð: 1,23$

Búðu til þinn eigin smitsjúkdóm og reyndu að tortíma heiminum.



Akinator the Genie

Verð: 1,99$

Dularfullur andi sem vinnur þig næstum alltaf í Hver er maðurinn.



Bloons TD 5

Verð: 2,99$



Byggðu turna sem kasta pílum til þess að skjóta blöðrur svo þær sleppi ekki í gegnum varnir þínar.



Ţessi notandi MSQRD grćtur vonandi ekki í alvöru. MYND/SKJÁSKOT

Bestu forritin á Android samkvæmt Google



Face Changer 2

Breyttu andliti þínu eða annarra á fyndinn hátt.



Lumyer - Photo & Selfie Editor

Létt og hraðvirkt myndvinnsluforrit.



Castbox - Podcast Radio Music

Podcast-veita með miklum fjölda þátta.



Emoji Keyboard Pro

Lyklaborð fyrir tjákn til þess að auðvelda það að senda vinum slík.



MSQRD

Myndvinnsluforrit sem leyfir notandanum meðal annars að skipta út andlitinu sínu fyrir ásjónu kattar.



Slither.io, einn vinsćlli leikja á Android. MYND/SKJÁSKOT