Bandaríkjastjórn hefur nú gefið út lista yfir hryðjuverkaárásir sem Donald Trump forseti og félagar hans vilja meina að fjölmiðlar hafi lítið fjallað um.



Trump lét þau orð falla í gær að verið væri að fremja hryðjuverkaárásir um alla Evrópu án þess að fjölmiðlar minnist á það. Sakaði hann þannig fjölmiðla um að reyna að hylma yfir voðaverkin.



Á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í gærkvöldi var Sean Spicer, fjölmiðlafulltrúi Trump, beðinn um að koma með slík dæmi og skoraðist hann undan því en sagði að lista yfir slík atvik yrði dreift síðar.



Sá listi er nú kominn fram og þar eru 78 hryðjuverk listuð upp, það fyrsta var framið í september 2014 og það síðasta í desember síðastliðinn.



Vandamálið við listann er hinsvegar að á honum eru hryðjuverkaárásir sem fengu gríðarlega umfjöllun í öllum miðlum heimsins og raunar skóku heimsbyggðina. Þarna er átt við atvik á borð við Bataclan árásina í París og morðin í Nice þar sem óður maður ók vörubíl inn í þvögu af fólki.



Listinn nær til atvika um allan heim og það vekur líka athygli að á listanum er ekkert minnst á hryðjuverk í Ísrael, sem þó hafa verið þó nokkur á tímabilinu.



Að neðan má sjá lista Hvíta hússins yfir hryðjuverk sem Bandaríkjastjórn segir að fjölmiðlar hafi fjallað of lítið um. Tímabilið sem litið er til nær frá september 2014 til desember 2016.



Fjöldi árása: 78



Melbourne, Ástralía

September, 2014

Beindist að: Tveir lögreglumenn særðust í hnífaárás

Árásarmaður: Abdul Numan Haider



Tizi Ouzou, Alsír

September, 2014

Beindist að: Franskur ríkisborgari afhöfðaður

Árásarmaður: Jund al-Khilafah



Quebec, Kanada

Október, 2014

Beindist að: Hermaður féll og annar særðist í árás

Árásarmaður: Martin Couture-Rouleau



Ottawa, Kanada

Október, 2014

Beindist að: Hermaður féll við minnisvarða um fallna hermenn

Tveir særðust í skotárás í kanadíska þinghúsinu

Árásarmaður: Michael Zehaf-Bibeau



New York, Bandaríkin

Október, 2014

Beindist að: Tveir lögreglumenn særðust í hnífaárás

Árásarmaður: Bandaríkjamaður



Riyadh, Sádi-Arabía

Nóvember, 2014

Beindist að: Danskur óbreyttur borgari særðist í skotárás

Árásarmenn: Þrír ISIS-liðar staðsettir í Sádi-Arabíu



Abu Dhabi, Sameinuðu arabísku furstadæmin

Desember 2014

Beindist að: Bandaríkjamaður fórst í hnífaárás

Árásarmaður: Dalal al-Hashimi

Sydney, Ástralía

Desember, 2014

Beindist að: Tveir Ástralir féllu eftir gíslatöku og skotárás

Árásarmaður: Man Haron Monis



Tours, Frakkland

Desember, 2014

Beindist að: Þrír lögreglumenn særðust í hnífaárás

Árásarmaður: Bertrand Nzohabonayo



París, Frakkland

Janúar, 2015

Beindist að: Lögreglumaður og fjórir gíslar féllu í skotárás í matvöruverslun fyrir gyðinga

Árásarmaður: Amedy Coulibaly



Trípolí, Líbía

Janúar, 2015

Beindist að: Tíu drepnir, þar af einn Bandaríkjamaður, og fimm særðir í sprengju- og skotárás á hóteli sem vilsælt er meðal Vesturlandabúa

Árásarmenn: Allt að fimm ISIS-liðar.



Riyadh, Sádi-Arabía

Janúar, 2015

Beindist að: Tveir Bandaríkjamenn særðust í skotárás

Árásarmaður: Liðsmaður ISIS, staðsettur í Sádi-Arabíu



Nice, Frakkland

Febrúar, 2015

Beindist að: Tveir franskir hermenn særðust í hnífaárás fyrir utan félagsmiðstöð gyðinga

Árásarmaður: Moussa Coulibaly



Kaupmannahöfn, Danmörk

Febrúar, 2015

Beindist að: Óbreyttur borgari fórst í skotárás á samkomu þar sem fjallað var um tjáningarfrelsi, og öryggisvörður féll fyrir utan bænahús gyðinga.

Árásarmaður: Omar Abdel Hamid el-Hussein



Túnisborg, Túnis

Mars, 2015

Beindist að: 21 ferðamaður féll, þar af sextán Vesturlandabúar, og 55 særðust í Skotárás á Bardo-safninu

Árásarmenn: Tveir liðsmenn ISIS



Karachi, Pakistan

Apríl, 2015

Beindist að: Bandarískur ríkisborgari særðist í hnífaárás

Árásarmenn: Liðsmenn ISIS, staðsettir í Pakistan



París, Frakkland

Apríl, 2015

Beindist að: Ráðist að kaþólskum kirkum. Einn óbreyttur borgari féll, mögulega þegar reynt var að ræna bíl

Árásarmaður: Sid Ahmed Ghlam



Zvornik, Bosnía

Apríl, 2015

Beindist að: Einn lögreglumaður féll og tveir særðust í skotárás

Árásarmaður: Nerdin Ibric



Garland, Texas, Bandaríkin

Maí, 2015

Beindist að: Öryggisvörður særðist í skotárás á viðburði þar sem fjallað var um teiknimyndir af Múhameð spámanni

Árásarmenn: Tveir Bandaríkjamenn



Boston, Massachusetts, Bandaríkin

Júní, 2015

Beindist að: Enginn særðist, ráðist að einum lögrelgumanni með hníf

Árásarmaður: Bandaríkjamaður



El Gora (Al Jurah), Egyptaland

Júní, 2015

Beindist að: Enginn særðist. Ráðist að hermönnum MFO með hnífum og sprengjum.

Árásarmenn: Óþekktir liðsmenn ISIS á Sinaí-skaga



Luxor, Egyptaland

Júní, 2015

Beindist að: Einn lögreglumaður féll í sjálfsvígssprengjuárás nærri Karnak-hofi.

Árásarmaður: Óþekkur.



Sousse, Túnis

Júní, 2015

Beindist að: 38 féllu og 39 særðust í skotárás á baðströnd, vinsæl meðal Vesturlandabúa

Árásarmenn: Seifeddine Rezgui og annar óþekktur maður



Lyon, Frakkland

Júní, 2015

Beindist að: Óbreyttur borgari féll eftir að hafa verið afhöfðaður

Árásarmaður: Yasin Salhi



Kaíró, Egyptaland

Júlí, 2015

Beindist að: Einn féll og níu særðust í árás á ítölsku ræðismannsskrifstofuna.

Árásarmaður: Óþekktir liðsmenn ISIS



Kaíró, Egyptaland

Júlí, 2015

Beindist að: Króata rænt og hann síðar afhöfðaður þann 12. ágúst á óþekktum stað.

Árásarmaður: Óþekktur liðamaður ISIS



París, Frakkland

Ágúst, 2015

Beindist að: Tveir óbreyttir borgarar og bandarískur hermaður særðist í árás manns með hníf og skotvopn í farþegalest.

Árásarmaður: Ayoub el-Khazzani



El Gora, Egyptaland

September, 2015

Beindist að: Fjórir bandarískir hermenn og tveir hermenn MFO særðust í árás

Árásarmaður: Óþekktur



Dhaka, Bangladesh

September, 2015

Beindist að: Ítali fórst í skotárás

Árásarmaður: Óþekktur



Kaupmannahöfn, Danmörk

September, 2015

Beindist að: Lögreglumaður særðist í hnífaárás

Árásarmaður: Palestínumaður



El Gora, Egyptaland

Október, 2015

Beindist að: Enginn særðist. Ráðist á herstöð með eldflaugum

Árásarmaður: Óþekktir liðsmenn ISIS á Sinaí-skaga



Parramatta, Ástralía

Október, 2015

Beindist að: Einn fórst í skotárás

Árásarmaður: Farhad Jabar



Rangpur, Bangladesh

Október, 2015

Beindist að: Japanskur ríkisborgari féll í skotárás

Árásarmaður: Óþekktur



Hasanah, Egyptaland

Október, 2015

Beindist að: 224 drepnir þegar rússneskri flugvél var skotin niður

Árásarmaður: Óþekktir liðsmenn ISIS á Sinaí-skaga



Merced, Kalifornía, Bandaríkin

Nóvember, 2015

Beindist að: Fjórir særðust í hnífaárás á skólalóð

Árásarmaður: Bandaríkjamaður



París, Frakkland

Nóvember, 2015

Beindist að: Að minnsta kosti 129 fórust og um 400 særðust í röð skot- og sprengjuárása.

Árásarmenn: Brahim Abdelslam, Saleh Abdeslam, Ismail Mostefai, Bilal Hadfi, Samy Amimour, Chakib Ahrouh, Foued Mohamed Aggad, og Abdelhamid Abaaoud



Dinajpur, Bangladesh

Nóvember, 2015

Beindist að: Ítali særðist í skotárás

Árásarmaður: Óþekktur



Rajlovac, Bosnia

Desember, 2015

Beindist að: Tveir bosnískir hermenn féllu í skotárás

Árásarmaður: Enes Omeragic



San Bernadino, Kalifornía, Bandaríkin

Desember, 2015

Beindist að: Fjórtán féllu og 21 særðist í samræmdum skotárásum

Árásarmenn: Tveir Bandaríkjamenn



London, England

Desember, 2015

Beindist að: Þrír særðust í hnífaárás á neðanjarðarlestarstöð

Árásarmaður: Muhyadin Mire

Derbent, Rússland

Desember, 2015

Beindist að: Einn féll og ellefu særðust í skotárás á stað sem er á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna.

Árásarmaður: Óþekktur liðsmaður ISIS í Kákasus



Kaíró, Egyptaland

Janúar, 2016

Beindist að: Tveir særðust í skotárás fyrir utan hotel

Árásarmenn: Óþekktir liðsmenn ISIS



París, Frakkland

Janúar, 2016

Beindist að: Enginn særðist. Árásarmaður felldur eftir tilraun til hnífaárásar á lögreglustöð í París

Árásarmaður: Tarek Belgacem



Philadelphia, Pennsylvania

Janúar, 2016

Beindist að: Einn lögreglumaður særðist í skotárás

Árásarmaður: Bandaríkjamaður



Hurghada, Egyptaland

Janúar, 2016

Beindist að: Þjóðverji og Dani særðust í hnífaárás á vinsælum ferðamannastað

Árásarmaður: Óþekktur



Marseille, Frakkland

Janúar, 2016

Beindist að: Gyðingur sem starfaði sem kennari særðist í sveðjuárás

Árásarmaður: Fimmtán ára Kúrdi frá Tyrklandi



Istanbul, Tyrkland

Janúar, 2016

Beindist að: Tólf þýskir ferðamenn fórust og fimmtán særðust í sjálfsvígssprengjuárás

Árásarmaður: Nabil Fadli



Jakarta, Indonesía

Janúar, 2016

Beindist að: Fjórir óbreyttir borgarar fórust og rúmlega tuttugu særðust í samræmdum sprengju- og skotárásum nærri lögreglustöð og Starbucks-stað

Árásarmenn: Dian Joni Kurnaiadi, Muhammad Ali, Arif Sunakim, og Ahmad Muhazan bin Saro



Columbus, Ohio, Bandaríkin

Febrúar, 2016

Beindist að: Fjórir óbreyttir borgarar særðust í sveðjuárás á veitingastað

Árásarmaður: Bandaríkjamaður



Hannover, Þýskaland

Febrúar, 2016

Beindist að: Lögreglumaður særðist í hnífaárás

Árásarmaður: Safia Schmitter



Istanbul, Tyrkland

Mars, 2016

Beindist að: Fjórir féllu og 36 særðust í sjálfsvígssprengjuárás og ferðamannahverfi

Árásarmaður: Mehmet Ozturk



Brussel, Belgía

Mars, 2016

Beindist að: 31 maður hið minnsta féll og 270 særðust í samræmdum árásum á Zaventem flugvelli og í neðanjarðarlest

Árásarmenn: Khalid el-Bakraoui, Ibrahim el-Bakraoui, Najim Laachraoui, Mohammed Abrini, og Osama Krayem



Essen, Þýskaland

Apríl, 2016

Beindist að: Þrír særðust í sprengjuárás í Sikh-hofi

Árásarmenn: Þrír ólögráða menn



Orlando, Flórída, Bandaríkin

Júní, 2016

Beindist að: 49 féllu og 53 særðust í skotárás á næturklúbbi

Árásarmaður: Bandaríkjamaður



Magnanville, Frakkland

Júní, 2016

Beindist að: Lögreglumaður og óbreyttur borgari fórust í hnífaárás

Árásarmaður: Larossi Abballa



Kabúl, Afganistan

Júní, 2016

Beindist að: Fjórtán fórust í sjálfsvígssprengjuárás í rútu með öryggisvörðum kanadíska sendiráðsins

Árásarmaður: Liðsmaður ISIS



Istanbul, Tyrkland

Júní, 2016

Beindist að: 45 fórust og um 240 særðust í árás á Atatürk-flugvöll í Istanbúl

Árásarmenn: Rakhim Bulgarov, Vadim Osmanov, og óþekktur liðsmaður ISIS



Dhaka, Bangladesh

Júlí, 2016

Beindist að: 22 látnir, þar af einn Bandaríkjamaður, og fimmtíu særðust eftir gíslatöku

Árásarmenn: Nibras Islam, Rohan Imtiaz, Meer Saameh Mubasheer, Khairul Islam Paye, og Shafiqul Islam Uzzal



Nice, Frakkland

Júlí, 2016

Beindist að: 84 óbreyttir borgarar fórust og 308 særðust þegar maður ók vörubíl inn í mannfjölda þar sem verið var að halda upp á franska þjóðhátíðardaginn

Árásarmaður: Mohamed Bouhlel



Wurzburg, Þýskaland

Júlí, 2016

Beindist að: Fjórir óbreyttir borgarar særðust í árás manns með öxi í lest

Árásarmaður: Riaz Khan Ahmadzai



Ansbach, Þýskaland

Júlí, 2016

Beindist að: Fimmtán manns hið minnsta fórust í sjálfsvígssprengjuárás á tónlistarhátíð

Árásarmaður: Mohammad Daleel



Normandie, Frakkland

Júlí, 2016

Beindist að: Prestur féll í hnífaárás

Árásarmenn: Adel Kermiche og Abdel Malik Nabil Petitjean



Chaleroi, Belgía

Ágúst, 2016

Beindist að: Tveir lögreglumenn særðust í sveðjuárás

Árásarmaður: Khaled Babouri



Queensland, Ástralía

Ágúst, 2016

Beindist að: Tveir féllu og einn særðist í hnífaárás á farfuglaheimili

Árásarmaður: Smail Ayad



Kaupmannahöfn, Danmörk

September, 2016

Beindist að: Tveir lögreglumenn og óbreyttur borgari særðust í skotárás

Árásarmaður: Mesa Hodzic



París, Frakkland

September, 2016

Beindist að: Lögreglumaður særðist eftir áhlaup á hús þar sem fólks var leitað sem hafði reynt að sprengja bílasprengju fyrir utan Notre Dame.

Árásarmenn: Sarah Hervouet, Ines Madani, og Amel Sakaou



Sydney, Ástralía

September, 2016

Beindist að: Óbreyttur borgari særðist í hnífaárás

Árásarmaður: Ihsas Khan



St. Cloud, Minnesota, Bandaríkin

September, 2016

Beindist að: Tíu særðust í hnífaárás í verslunarmiðstöð

Árásarmaður: Dahir Ahmed Adan



New York og Elizabeth, New Jersey

September, 2016

Beindist að: 31 særðust í sprengjuárás í New York. Fjöldi sprengja fundust í New York og New Jersey. Lögreglumaður særðist í skotárás

Árásarmaður: Ahmad Khan Rahami



Brussel, Belgía

Október, 2016

Beindist að: Tveir lögreglumenn særðust í hnífaárás

Árásarmaður: Belgískur ríkisborgari



Kúveitborg, Kúveit

Beindist að: Enginn særðist. Ráðist að bíl með þrjá Bandaríkjamenn innanborðs.

Árásarmaður: Ibrahim Sulayman



Malmö, Svíþjóð

Október, 2016

Beindist Að: Enginn særðist. Ráðist að mosku og félagsmiðstöð með Molotov-kokteil

Árásarmaður: Sýrlendingur



Hamburg, Germany

Október, 2016

Beindist að: Einn féll í hnífaárás

Árásarmaður: Óþekktur



Manila, Filippseyjar

Nóvember, 2016

Beindist að: Engin særðist í misheppnaðri sprengjuárás nærri bandaríska sendiráðinu

Árásarmenn: Filippeyskir þjóðernissinnar tengdir Maute-hópnum



Columbus, Ohio, Bandaríkin

Nóvember, 2016

Beindist að: Fjórtán særðust þegar maður ók bíl inn í hóp fólks og réðst á þá með hníf.

Árásarmaður: Bandaríkjamaður



N'djamena, Tsjad

Nóvember, 2016

Beindist að: Enginn særðist. Árásarmaður handtekinn eftir að hafa skotið úr byssu við inngang bandaríska sendiráðsins.

Árásarmaður: Ríkisborgari frá Tsjad



Karak, Jórdanía

Desember, 2016

Beindist að: Tíu látnir og 28 særðust í skotárás við ferðamannastað.

Árásarmenn: Nokkrir byssumenn



Berlín, Þýskaland

Desember, 2016

Beindist að: Tólf féllu og 48 særðust þegar maður ók vörubíl inn á jólamarkað

Árásarmaður: Anis Amri