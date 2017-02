Auglýsingar sem sýndar eru með Super Bowl eru þær dýrustu sem til eru í heiminum. Auglýsendur leggja því gífurlega mikið í framleiðslu þeirra. Niðurstaðan er margskonar auglýsingar sem fall misvel í kramið og þykja mis góðar.



Í dag verður farið yfir allar Super Bowl auglýsingarnar hér á Vísi. Nú er komið að auglýsingum fyrir þvottaefni, hárgreiðslur og fleira.



Febreze – America‘s Half Time Bathroom BrakeIt‘s A 10 Hair Care – Four Mour YearsMr. Clean – Cleaner Of Your DreamsPersil ProClean – 10 DimensionsTide – Bradshaw StainTide – Restain