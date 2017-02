Þau sem streyma þáttum með maka sínum ættu að hafa varann á ef marka má niðurstöður könnunnar frá streymisveitunni Netflix sem birtar voru í gær.



Þær gefa til kynna að næstum helmingur, eða 46 prósent, hafa „haldið framhjá“ makanum sínum á Netflix eins og það er orðað í niðurstöðunum.



Netflix-framhjáhald er skilgreint sem að horfa lengra inn í þáttaraðir en gert er með makanum og kom fyrst fyrir sjónir streymisveitunnar árið 2013. Nú, fjórum árum síðar, hefur tíðni framhjáglápið þrefaldast og gert er ráð fyrir því að það muni einungis aukst á næstu árum.



Byggir það ekki síst á þeirri staðreynd að um 60% þeirra sem horfa lengra en makinn segjast myndu gera það miklu oftar ef þeir vissu að það kæmist ekki upp. Niðurstöðurnar gefa að sama skapi til kynna að rúmlega 8 af hverjum 10 hafa horft lengra en makinn oftar en einu sinni og 44% oftar en þrisvar.



Algengast ástæðan gæði

Þrátt fyrir að engin þáttaröð sé undanskilin eru það helst The Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos og Stranger Things sem mest er horft á framhjá makanum. Allar þáttaraðirnar eru geysilega vinsælar og margverðlaunar og skyldi því engan undra að algengasta ástæðan fyrir framhjáglápi skuli vera að 66% fólks gat bara ekki hætt að horfa. Þættirnir væru einfaldlega of góðir.



Algengast er að fólk horfi lengra en makinn þegar hann er fjarverandi, svo sem á ferðalagi (28%) eða í vinnunni (24%) og þá stelst fjórðungur til að horfa eftir að makinn sofnar. Þó eru skiptar skoðanir um hvort það teljist raunverulega til framhjáglálps, niðurstöður Netflix gefa til kynna að 53% telji svo ekki vera.



Um fimmtungur aðspurðra hefur rifist við makann sinn eftir að hafa komist upp um svikin - sem er kannski skiljanlegt í ljósi þess að 14% aðspurðra segja framhjágláp vera alvarlegra en raunverulegt framhjáhald.



Rannsóknin var framkvæmd frá 20.-31. desember í fyrra og byggir á 30.267 svörum fullorðinna áskrifenda Netflix frá Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Ástralíu, Nýja Sjálandi, Filippseyjum, Singapúr, Indland, Japan, Taívan, Suður-Kóreu, Hong Kong, S.A.F., Mexíkó, Síle, Kólumbíu, Brasilíu, Argentínu, Spáni, Portúgal, Tyrklandi, Pólandi, Ítalíu, Þýskalandi, Frakklandi, Svíþjóð, Noregi, Hollandi og Danmörku.



Niðurstöðurnar má nálgast hér.