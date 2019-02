Konur sigursælar á Grammy-verðlaunahátíðinni

Kántrísöngkonan Kacey Musgraves, rapparinn Childish Gambino og poppstjarnan Lady Gaga voru sigursælust á bandarísku Grammy-verðlaunahátíðinni sem haldin var í 61. skipti í Los Angeles í gær. Musgraves og Gambino hrepptu hvort um sig fern verðlaun og Gaga þrenn. Fjölmiðlar vestanhafs segja hátíðina hafa einkennst af fjölbreytni, einkum sigrum tónlistarkvenna.



Musgraves sópaði til sín verðlaunum í flokki kántrítónlistar og vann auk þess aðalverðlaun kvöldsins: Grammy-styttuna fyrir plötu ársins. Childish Gambino gerði sig gildandi í öðrum helstu flokkum hátíðarinnar en hann fékk verðlaunin fyrir bestu smáskífuna, besta lagið og besta tónlistarmyndbandið fyrir lag sitt This Is America. Gambino mætti ekki á hátíðina og var fjarvera hans afar áberandi í sjónvarpsútsendingunni.



Alicia Keys var kynnir á Grammy-hátíðinni í gærkvöldi og þótti standa sig með stakri prýði. Getty/Kevin Winter

Lady Gaga vann svo til tveggja verðlauna fyrir lag sitt Shallow úr kvikmyndinni A Star is Born og hreppti auk þess verðlaun fyrir besta poppflutninginn á laginu Joanne (Where Do You Think You‘re Goin‘?).



Breska söngkonan Dua Lipa var valin nýliði ársins og þá braut rapparinn Cardi B blað í sögunni með því að verða fyrsta konan til að hljóta Grammy-verðlaunin fyrir bestu rappplötuna.



Konur settu jafnframt svip sinn á hátíðina í ár en tónlistarkonan Alicia Keys var kynnir kvöldsins. Þá sáu konur um megnið af tónlistaratriðunum en á meðal þeirra sem tróðu upp voru Camila Cabello, Diana Ross, Jennifer Lopez, Dolly Parton, Miley Cyrus, Lady Gaga, Cardi B, St Vincent og Dua Lipa.



Sú síðastnefnda fagnaði auknum fjölda kvenna í hópi verðlaunahafa í þakkarræðu sinni og sagði greinilegt að konur hefðu „lagt sig fram“ síðan í fyrra. Þannig svaraði hún ummælum Neil Portnow, forseta Grammy-verðlaunanna, sem svaraði gagnrýni á kynjahalla síðustu hátíðar á þann veg að konur þyrftu að leggja sig fram til að vera tilnefndar.





Dolly Parton og Miley Cyrus tóku lagið á hátíðinni í gærkvöldi. Getty/Emma McIntyre

Lista af helstu Grammy-verðlaunahöfum ársins 2019 má sjá hér að neðan en heildarlista verðlaunahafa má nálgast hér.



Plata ársins: Golden Hour með Kacey Musgraves



Smáskífa ársins: This Is America með Childish Gambino



Nýliði ársins: Dua Lipa



Besta rappplatan: Invasion of Privacy með Cardi B



Besta R&B-platan: H.E.R. með H.E.R.



Besta rapplagið: God‘s Plan með Drake



Besta kántríplatan: Golden Hour með Kacey Musgraves



Lag ársins: This Is America með Childish Gambino



Besti poppdúettinn: Shallow með Lady Gaga og Bradley Cooper



Besti flutningur popplags: Lady Gaga fyrir lagið Joanne (Where Do You Think You‘er Goin‘?)



Besta poppplatan: Sweetener með Ariönu Grande



Besta hefðbundna poppplatan: My Way með Willie Nelson



Besta jaðarrokkplatan: Colors með Beck



Besti kántríflutningur: Kacey Musgraves fyrir Butterflies



Besta kántrílagið: Space Cowboy með Kacey Musgraves



Besta tónlistarmyndbandið: This Is America með Childish Gambino



Besta lagið í kvikmynd/sjónvarpi: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando og Andrew Wyatt fyrir Shallow



Besta rokklagið: Masseduction með St Vincent



Besta rokkplatan: From the Fires með Greta Van Fleet