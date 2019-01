JóiPé og Króli með mest spilaða lag og mest seldu plötu ársins 2018

Á toppi Tónlistans fyrir allt árið 2018 trónir platan Afsakið hlé með JóaPé og Króla, og á toppi Lagalistans fyrir sama ár er lagið Í átt að tunglinu með þeim félögum.



Í öðru sæti Tónlistans, sem sýnir mest seldu plötur ársins, er samnefnd fyrsta plata Flona, sem kom reyndar út í desember 2017. Í þriðja sætinu er fyrsta plata JóaPé og Króla, Gerviglingur, sem kom einnig út árið 2017. Einnar nætur platan þeirra 22:40-08:16 rataði líka inn á listann, í 34. sæti.



Í öðru sæti Lagalistans, sem er samantekt á mest spiluðu lögum ársins, er lagið One Kiss með breska tónlistarfólkinu Calvin Harris og Dua Lipa í öðru sæti og í því þriðja er lagið Aldrei heim með Aroni Can, en það er fyrsta smáskífan af plötu hans Trúpíter sem kom út í maí síðastliðnum.



Hér má sjá Tónlistann 2018 í heild sinni, en Lagalistann má finna neðar í greininni.





Ást Íslendinga á Ed Sheeran skín í gegn á listunum, því að þó lítið hafi komið út frá kappanum á liðnu ári er lagið Perfect í fjórtánda sæti Lagalistans, Shape of You í 32. sæti og What Do I Know? í því 66., en þau eru öll af plötu hans ÷ frá 2017. Þar að auki eru þrjár plötur hans á Tónlistanum, ÷ í tíunda, x í 59., og + í 87. sæti.



Herra Hnetusmjör gaf út plötuna Hetjan úr hverfinu á árinu ásamt KÓPBOI í lok síðasta árs, sú fyrnefnda endaði í þrettánda sæti Tónlistans en sú síðari í því sjötta. Þar að auki er plata hans Flottur skrákur í 66. sæti, og hann á heil fjögur lög á Lagalistanum.



Vert er að minnast að lögin í áttunda og níunda sæti Lagalistans höfðu bæði komið út áður, en útgáfurnar sem komast á lista eru endurgerðir þar sem Cardi B hefur bæst í hópinn. Annað lagið með Bruno Mars en hitt með Maroon 5. Cardi B á svo líka lagið I Like It í nítjánda sæti listans, og plata hennar Invasion of Privacy er í 25. sæti Tónlistans.



Athygli vekur að tvær íslenskar sveitir sem komu fyrst fram á sjónarsviðið á árinu, ClubDub og Séra Bjössi, eru ofarlega á lista. Juice Menu, Vol. 1 eftir þá fyrrnefndu er í áttunda sæti Tónlistans en plata Séra Bjössa, Gamla Testamentið, í því átjánda.



Koma Guns N’ Roses hlýtur að hafa haft áhrif á það að Appetite for Destruction er í 42. sæti Tónlistans. Vert er að minnast á það að myndband við lag sömu sveitar, November Rain, varð í ár það langelsta til að ná milljarði áhorfa á YouTube. Umrædd plata sveitarinnar er frá árinu 1985 en er þó ekki elsta platan á listanum, en tónlistin úr leikritinu Dýrin í hálsaskógi, sem er í 36. sæti, kom fyrst út á plötu árið 1967.



Tónlistinn er unninn af Félagi Hljómplötuframleiðenda og inniheldur sölutölur í verslunum Hagkaupa, Pennans / Eymundsson, 12 Tóna, Smekkleysu plötubúð, Vefverslun Alda Music, Lucky Records og Heimkaupa. Einnig er tekið mið af heildarspilun platna á Spotify og sú spilun umreiknuð í seld eintök samkvæmt alþjóðlegum stöðlum.



Lagalistinn er einnig unninn af Félagi hljómplötuframleiðenda og inniheldur samantekt á mest spiluðu eða vinsælustu lögunum á eftirtöldum útvarpsstöðvum: Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2 og K100. Auk þess er tekið mið af spilun á Spotify.



Hér má sjá lagalistann 2018 í heild sinni.