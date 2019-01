Jónsi og Lady Gaga slást um Óskarstilnefningu

Jón Þór Birgisson, betur þekktur sem Jónsi í Sigur Rós og Ástralska poppstjarnan Troy Sivan eru höfundar á laginu Revelation sem er titillag kvikmyndarinnar Boy Erased.



Lagið kemur til greina sem þau fimm lög sem berjast um Óskarsverðlaun fyrir besta lagið í kvikmynd.



Lögin sem munu keppa um Óskarsverðlaunin verða svo kynnt 22. janúar.



Boy Eresed var frumsýnd í Bandaríkjunum í nóvember í fyrra en meðal leikara í myndinni eru Nicole Kidman og Lucas Hedges.



Meðal annara laga sem eru á listanum má þar helst nefna lagið Shallow í flutningi Lady Gaga og Bradley Cooper úr myndinni A Star is Born.



Hér að neðan má bera saman þessi tvö lög:





Hér má svo sjá öll lögin sem keppa um tilnefningu:



When A Cowboy Trades His Spurs For Wings í kvikmyndinni The Ballad of Buster Scruggs

Treasure í kvikmyndinni Beautiful Boy

All The Stars í kvikmyndinni Black Panther

Revelation í kvikmyndinni Boy Erased

Girl In The Movies í kvikmyndinni Dumplin

We Won’t Move í kvikmyndinni The Hate U Give

The Place Where Lost Things Go í kvikmyndinni Mary Poppins Returns

Trip A Little Light Fantastic í kvikmyndinni Mary Poppins Returns

Keep Reachin í kvikmyndinni Quincy

I’ll Fight í kvikmyndinni RBG

A Place Called Slaughter Race í kvikmyndinni Ralph Breaks the Internet

OYAHYTT í kvikmyndinni Sorry to Bother You

Shallow í kvikmyndinni A Star Is Born

Suspirium í kvikmyndinni Suspiria

The Big Unknown í kvikmyndinni Widows