Íslenskur læknanemi gefur út tónlistarmyndband

Fimmta árs læknaneminn Victor Guðmundsson, betur þekktur sem tónlistarmaðurinn og plötusnúðurinn Doctor Victor frumsýnir í dag nýtt tónlistarmyndband við lagið Somebody Like You. Lagið gaf hann út í lok síðasta sumars, en myndbandið kemur út í dag.



Victor er á sínu fimmta ári í læknisfræði við Jessenius Faculty of Medicine í Slóvakíu og kann vel við sig þar, en tónlistin hefur þó alltaf átt stóran part af lífi hans.



Hann útskrifaðist með burtfararpróf úr klassískum píanóleik frá Tónlistarskóla Kópavogs þegar hann var tvítugur, en hann hóf svo að gera sína eigin tónlist eftir það. Eitt leiddi að öðru og hlutir fóru að gerast.



„Þetta hefur þróast mjög mikið síðan ég byrjaði, en fyrst var ég bara að gera tónlist heima hjá mér í frítíma mínum og fór svo út í að spila á skemmtistöðum í Austrinu. Það fór svo að spyrjast út að það væri Íslendingur að spila í Slóvakíu og eftir það fékk ég gigg víðs vegar í Slóvakíu, Ungverjalandi og svo í Ísrael í fyrra þar sem ég hélt upp á jólin. En ég hef einnig spilað tvö ár í röð á Þjóðhátíð, sem var algjör snilld, og hef aðeins verið að spila í miðbæ Reykjavíkur þegar ég kem til landsins,“ segir Victor.



En hver er sagan á bakvið myndbandið?



„Ég kynntist strákunum hjá RVK Events fyrir um það bil tveimur árum, en þeir eru mjög fjölhæfir og hæfileikaríkir. Þeir sjá meðal annars um að halda utan um viðburði og hafa bókað mig á ýmis gigg, en þeir eru líka að taka upp myndbönd og gera alls konar hluti í kringum það. Við ákváðum að kíkja saman í smá ferðalag um Ísland nú í lok síðasta sumars nokkrir vinir og þá fannst þeim tilvalið að taka myndavélarnar með og skjóta myndband,“ segir Victor og bætir við að þeir hafi fengið aðstoð frá góðum samstarfsaðilum eins og SoNatural, Dagný & Co og Stracta Hotel.



„Klippurnar inn á milli í myndbandinu eru af hinum og þessum giggum sem ég hef tekið á síðustu árum og er útkoman mjög skemmtileg.”



Hann segir að spennandi tímar séu framundan.



„Ég er núna að vinna í alls konar lögum með tónlistarfólki hér á landi sem og erlendis, þannig að það er nóg af nýrri tónlist á leiðinni og ég er mjög spenntur fyrir árinu 2019.”



Hér að neðan má fylgjast með Victori á ýmsum samfélagsmiðlum og þar fyrir neðan má sjá tónlistarmyndbandið sjálft.



Facebook - www.facebook.com/doctorvictorsound/

Instagram - www.instagram.com/doctorvictorsound/

Spotify - https://spoti.fi/2VcVksv

YouTube - https://bit.ly/2VfPeaD