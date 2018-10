Bréfsprengjur bárust Obama og Clinton

Talið er að bréfsprengja hafi fundist á heimilum hjónanna Hillary og Bill Clinton í Chappaqua, norður af New York-borg, fyrr í dag. New York Times segir frá því að starfsmaður á heimili þeirra hafi fundið sprengjuna þegar farið var yfir póst til hjónanna.



NBC News greinir frá því að grunsamlegur pakki hafi sömuleiðis fundist á heimili fyrrverandi forsetahjónanna Barack og Michelle Obama í Washington D.C. fyrr í dag.



Pakkinn á heimili Clinton-hjónanna er sagður svipa til pakkans sem barst til milljarðamæringsins George Soros í New York fyrr í vikunni.



Í tilkynningu frá stofnuninni sem sér um að gæta öryggis forsetahjónanna fyrrverandi (Secret Service) segir að viðtakendur hafi ekki verið í hættu.