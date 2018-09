Kevin Hart og Tiffany Haddish fóru í Sannleikann eða dýfðu

Leikararnir Kevin Hart og Tiffany Haddish fara saman með aðalhlutverkin í kvikmyndinni Night School sem kemur út á næstunni.



Hart er því að þræða alla helstu spjallþætti heims og það sama má segja um Haddish. Í gær kom út sérstök útgáfa af þáttunum Hot Ones hjá First We Feast þar sem gestir þáttarins borða vanalega eldheita vængi og svara spurningum í leiðinni.



Að þessu sinni fóru þau í leikinn Sannleikurinn eða dýfa. Annaðhvort að segja sannleikann eða dýfa vængjum ofan í eldheita sósu og taka bita.



Hér að neðan má sjá hvernig til tókst.