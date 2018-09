The Sun líkir Alexöndru og Gylfa við Beckham hjónin

Knattspyrnumaðurinn Gylfi Sigurðsson og Alexandra Ívarsdóttir eru til umfjöllunar hjá breska miðlinum The Sun en þar er Alexandra kölluð Ísdrottningin og er sagt í greininni að parið sé þekkt sem Beckham parið hér á landi.



The Sun greinir frá því að parið hafi trúlofað sig í sumar.



„Hér hafið þið Beckham hjónin frá Íslandi: Gylfi Sigurðsson og hans fallega unnusta, Alexandra Ívarsdóttir,“ segir í greininni.



Í greininni er fjallað um farsælan feril Alexöndru í fegurðarkeppnum en hér má sjá umfjöllun The Sun.