Sumar senur tóku á

Yfirhöfuð var erfitt að setja sig inn í karakterinn, Magneu. Það var meðal annars rakað af mér hárið og maður fær þessi rosalegu gervi þannig að allt verður svo raunverulegt. Ég kom oft heim eftir tökudaga alveg búin á því andlega og líkamlega,“ segir Elín Sif Halldórsdóttir sem leikur Magneu í kvikmynd Baldvins Z, Lof mér að falla.



Magnea er 15 ára og kynnist hinni 18 ára Stellu og úr verður ferðalag sem oft er erfitt að horfa á. Elín segir að hún hafi ekki verið viss í fyrstu hvernig hún ætlaði að tækla hlutverkið.



„Magnea á að vera ég og þú. Þessi klára stelpa með sterkt bakland sem samt leiðist út í heim fíknarinnar. Henni gengur vel í skólanum og hún á foreldra sem elska hana en hana vantar eitthvað. Hún er bara að reyna að finna sig eins og flestir 15 ára krakkar og er í raun óheppin að kynnast Stellu. Í rauninni er Magnea eðlileg og það var áhersla Baldvins að gera hana nánast að dóttur áhorfandans. Af því að þannig er raunveruleikinn – það getur hver sem er lent í neyslu,“ segir Elín.



Sumar senurnar sem Elín lék í voru ansi krefjandi. Hún ætlar að einbeita sér að tónlistinni en hún hefur þegar verið áberandi á öldum útvarpsins.

Myndin veitir innsýn í hinn ömurlega heim fíkniefna og Elín bendir á að öll atriðin eigi sér stoð í raunveruleikanum. „Það er gott fyrir alla að sjá veruleikann berum augum. Þetta hefur allt gerst sem þarna er sýnt. Ég held að það sé mikilvægt að opna augu fólks og gera eitthvað í þessu því það er ótrúlegur fjöldi búinn að deyja í ár vegna fíknarinnar,“ segir hún, en þrjátíu lyfjatengd andlát eru til skoðunar hjá Embætti landlæknis.



Þetta er fyrsta stóra hlutverk Elínar í kvikmyndaheiminum en hún stefnir frekar að frama í tónlistinni þar sem hún hefur þegar haslað sér völl. Sumarslagarinn Make You Feel Better hefur fengið fínar viðtökur í sumar.



„Lagið fjallar um að vera ekki alveg í essinu sínu og vera að efast um sjálfan sig. Að segja bara fokk it, áfram veginn og kýldu á það sem þig langar að gera.“