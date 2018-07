Valdimar kíkti á rúntinn og þandi raddböndin með Robyn

Söngvarinn Valdimar þenur raddböndin með lagi sænsku söngkonunnar Robyn, Dancing On My Own, í nýju myndbandi sem birt var í dag.



Í myndbandinu, sem er úr smiðju vefritsins SKE, ræðir Valdimar nýja plötu sem væntanleg er í haust og snertir einnig á andúð sinni á geitungum. Þá lýsir hann því hvernig amma hans í Keflavík hatar Rocky Horror-bartana sem Valdimar hefur skartað undanfarið auk þess sem farið er ítarlega ofan í saumana á ferli bandaríska rapparans Biggie Smalls.



Valdimar er einn þekktasti söngvari landsins en lífið leikur greinilega við hann þessa dagana. Vísir greindi frá því fyrr í mánuðinum að söngvarinn væri kominn á fast með Önnu Björgu Sigurjónsdóttur en þau opinberuðu samband sitt nýlega á Facebook.



Myndband SKE má sjá hér að neðan. Valdimar hefur upp raust sína á mínútu 6:35.