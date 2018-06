Backstreet Boys negldi óvenjulega útgáfu af helsta slagaranum með Fallon og félögum

Þáttastjórnandinn Jimmy Fallon á það til að leika sér með gestum sínum í Tonight Show. Nú síðast fékk hann hljómsveitina Backstreet Boys í heimsókn og hún voru engin undantekning. Fallon, Backstreet Boys og The Roots spiluðu helsta slagara hljómsveitarinnar I Want it That Way með hjálp óvenjulegra hljóðfæra.



Óhætt er að segja að þeim hafi tekist vel til.