3 dagar í HM: Fékk skó lánaða hjá varamanni og setti markamet sem verður líklega aldrei slegið

Þrettán mörk í sex leikjum. Flest liðin á HM í Rússlandi væru eflaust mjög sátt með slíkt markaskor í heimsmeistarakeppninni sem hefst á fimmtudaginn. Það er því ekkert skrýtið að knattspyrnuspekingar tali jafnan um markametið sem verður líklega aldrei slegið.



Franski framherjinn Just Fontaine átti ótrúlega tuttugu daga í Svíþjóð sumarið 1958. Það mun líklega enginn stiga aftur í þá markaskó, sem Fontaine komst í á heimsmeistaramótinu í Svíþjóð 1958. Það vita kannski færri að þessir skórnir voru í raun ekki skórnir hans.



Just Fontaine lenti í því að fótboltaskórnir hans eyðilögðust á æfingu skömmu fyrir mótið. Nú voru góð ráð dýr því þetta voru einu skórnir sem hann var með í ferðinni enda voru engir skósamningar í þá daga. Just Fontaine hafði hinsvegar heppnina með sér því einn af varamönnum franska liðsins, Stephane Bruey, notaði sömu stærð af skóm og var tilbúinn að lána honum sína skó.



Stéphane Bruey var líka framherji en hann fékk ekki mínútu á mótinu. Kannski skiljanlega vegna þess að Just Fontaine var í skónum hans. Í þessum skóm skoraði Just Fontaine í hverjum leik þar af fleiri en eitt mark í fjórum þeirra.



Just Fontaine fékk sérstak heiðursskó afhentan frá FIFA árið 2014. Vísir/Getty

Það voru fleiri tilvanir í aðdraganda mótsins. Just Fontaine var langt frá því að vera öruggur með sæti í HM-hóp Frakka hvað þá í byrjunarliðinu og hann var nánast óþekkt nafn utan Frakklands fyrir heimsmeistaramótið.



Flestir bjuggust við því að René Bilard myndi byrja frammi með hinum magnaað Raymond Kopa. Örlögin höguðu sér hinsvegar þannig að Bilard meiddist í undirbúningsleik og Fontaine fékk tækifærið sem hann nýtt sér heldur betur.



Fontaine hafði vissulega átt mjög gott tímabil með Stade de Reims og skoraði 34 mörk í 26 leikjum í frönsku deildinni tímabilið á undan. Hann mætti því sjóðheitur til leiks í Svíþjóð.



Fontaine hefur talað um það að hann hafi líka verið óþreyttur af því að meiðsli á tímabilinu urðu til þess að hann fékk gott vetrarfrí. Hann fór í hnéaðgerð í desember og kom aftur í febrúar. „Þetta þýddi að ég var ferskari en hinir,“ sagði Just Fontaine í viðtali við heimasíðu FIFA.



Vísir/Getty

Strax frá og með fyrsta leik small samvinna Fontaine og Raymonds Kopa saman og eftir það var ekki aftur snúið. Fontaine skoraði þrennu í fyrsta leik og endaði mótið með því að tryggja Frökkum bronsverðlaunin með fernu í lokaleiknum á móti Vestur-Þjóðverjum.



Fontaine skoraði 13 mörk í 6 leikjum eða á þeim 540 mínútum sem hann spilaði. Það gerir mark á 42 mínútna fresti. Enginn hafði náð að skora fleiri mörk í HM hvorki á ferli né í einni keppni en 16 árum seinna skoraði Gerd Muller sitt fjórtánda HM- mark og komst þar með upp fyrir Fontaine.



Eftir mótið þá skilaði Fontaine aftur skónum til Stéphane Bruey. Það fylgir þó sögunni að Bruey skoraði ekkert fleiri mörk í framhaldinu.



Fontaine var 24 ára gamall þegar hann blómstraði á HMN 1958 og átti því að eiga flest sín bestu ár eftir. Lukkan var aftur á móti ekki með honum í liði. Hann varð fyrir því óláni að fótbrotna mjög illa í leik í mars 1960 og fótbrotnaði síðan aftur í janúar árið eftir. Þessi slæmu meiðsli urðu síðan til þess að hann lagði skóna á hilluna í júlí 1962 þegar hann var aðeins 28 ára gamall.



Fontaine spilaði því aldrei aftur á HM en þegar hann lagði skóna á hilluna þá hafi hann skorað 30 mörk í aðeins 21 landsleik. Enginn í heiminum státar af jafnmörgum mörkum í leik með landsliði af þeim sem hafa náð að skora 30 landsliðsmörk.



Markamet Just Fontaine er nánast ósnertanlegt. Hann bætti þarna markmet Ungverjans Sándor Kocsis sem hafði skorað 11 mörk fjórum árum fyrr. Markakóngar síðustu ellefu heimsmeistarakeppna hafa verið að skora á bilinu fimmt til átta mörk og oftast sex eða færri.



Fontaine sjálfur býst heldur ekki sjálfur við því að metið falli. „Þrettán mörk eru svakalegur fjöldi. Getur einhver bætt metið mitt? Ég held að enginn eigi eftir að ná því,“ sagði Just Fontaine einu sinni í viðtali. Það fer hann með engar fleipur. Þetta er eitt öruggasta metið í fótboltaheiminum í dag.



Vísir/Getty